Les restrictions des subventions à la pêche de l’OMC doivent être équilibrées

Le déclin, voire l’effondrement, des stocks mettent en danger les communautés côtières dépendantes de la pêche dans les pays en développement.

En amont de la 12e conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Genève, l’Inde demande à juste titre des amendements au projet de texte sur les subventions à la pêche pour apporter plus d’équilibre et d’équité à l’accord. Les pourparlers entre les membres de l’OMC sont dans une phase cruciale pour obtenir un texte clair visant à éliminer les subventions à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et à interdire certaines formes de subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la surpêche. Les subventions à la pêche, d’un montant estimé à 34,5 milliards de dollars, ont contribué à la surexploitation de 34 % des stocks mondiaux de poisson. Le déclin, voire l’effondrement, des stocks mettent en danger les communautés côtières dépendantes de la pêche dans le monde en développement.

Les préoccupations de l’Inde, telles qu’exprimées par le ministre du Commerce et de l’Industrie de l’Union, Piyush Goyal, sont que les subventions irrationnelles et la surpêche de nombreux pays nuisent aux pêcheurs indiens et à leurs moyens de subsistance. Pour apporter le bon équilibre au projet de texte, il est donc essentiel que les grands fournisseurs de subventions qui fournissent un financement public massif pour la pêche hauturière qui abaissent le coût du carburant et de la construction de navires – comme le Japon, l’Espagne, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis , entre autres, assument une plus grande responsabilité dans la réduction de leurs subventions et de leurs capacités de pêche conformément aux principes du « pollueur-payeur ». Ces subventions aux flottes de pêche hauturière ont contribué à la surpêche selon une lettre ouverte à l’OMC écrite par des scientifiques de Science.

Pour un accord plus juste, il faut également intégrer le principe des responsabilités « communes et différenciées ». Ces subventions mondiales à la pêche menacent les pays à faible revenu qui dépendent du poisson pour leur souveraineté alimentaire, selon la lettre ouverte. L’Inde s’opposera à toute initiative visant à mettre fin aux subventions aux pêcheurs des pays en développement. Le traitement différencié implique la protection des moyens de subsistance des pêcheurs pauvres et la prise en compte des problèmes de sécurité alimentaire. La position de l’Inde en conséquence est que l’accord de l’OMC doit fournir au monde en développement l’espace politique pour développer le secteur de la pêche et une période de transition plus longue pour éliminer progressivement les subventions. Les besoins de pêche actuels et futurs du monde en développement doivent être pris en compte dans le projet de texte.

Les problèmes spécifiques de l’Inde avec le projet de texte ne concernent pas le traitement spécial et différencié accordé aux petits pêcheurs qui pêchent pour leur subsistance. En fait, l’une des dispositions stipule que les subventions accordées ou maintenues par les pays en développement membres, y compris les PMA membres, pour la pêche à faible revenu, les ressources limitées et les activités liées à la pêche jusqu’à 12 milles marins mesurés à partir des lignes de base seront exonérées. Le problème réside davantage dans la tentative de fixer un calendrier pour les subventions accordées ou maintenues par les pays en développement membres, y compris les PMA membres, pour la pêche ou les activités liées à la pêche dans leur zone économique exclusive (ZEE), qui verront leurs exemptions retirées après quelques années. . Un tel calendrier restreint les initiatives de l’économie bleue de l’Inde pour développer durablement son secteur de la pêche. L’Inde cherche à exploiter sa ZEE en développant ses capacités de pêche hauturière. Pour ces raisons, l’Inde a déclaré à l’OMC que les pays en développement qui ne pratiquent pas la pêche hauturière soient exemptés des interdictions de subvention pendant 25 ans, en tenant compte de leurs besoins de développement, tandis que les pays développés devraient supprimer leurs subventions à la pêche bien au cours de cette période. Les préoccupations de l’Inde doivent clairement être prises en compte pour un accord de l’OMC plus équilibré et équitable sur la réduction des subventions mondiales à la pêche.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.