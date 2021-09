Les restrictions inégales sur les loges VIP

27/09/2021

Blanchiment d’Arnau

Le public est revenu dans les stades de football professionnel avec le début de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank le 13 août. La nouvelle normalité semblait être la même pour tout le monde, mais les choses ne semblent pas avoir changé.

En fait, le retour dans les stades a apporté des scènes qui ont scandalisé les supporters ordinaires, qui doivent adhérer à des règles strictes qui vous obliger à rester dehors sans manger, boire ou retirer votre masque, tandis que les fans les plus riches, logés dans des loges fermées, les regardent avec un cubalibre en main.

Alors que les supporters dans leurs tribunes étaient réprimés, les enfants n'avaient pas le droit de prendre un goûter et si on voulait boire de l'eau il fallait payer 2€ pour une petite bouteille, dans la box ils dégustaient sans masques, du jambon fraîchement coupé et des bouteilles fraîches.

Sur le papier, alors qu’une majorité doit respecter les règles sanitaires, de nombreux privilégiés, parrainés par les clubs, Les mêmes restrictions sanitaires ne leur sont pas appliquées qu’au reste du public qui fréquente le stade.

Il semble que certains clubs aient décidé de suivre le régime d’hospitalité dans les loges VIP, évitez la loi et amortissez vos pertes. En ce sens, les mesures prévues pour les manifestations sportives de masse, y compris celles de LaLiga Profesional de Fútbol et la ligue ACB, sont sans équivoque : «La vente ou la consommation de nourriture et de boissons ne sera pas autorisée pendant la manifestation sportive (à l’exception de la consommation d’eau).

Gradins extérieurs :

– Capacité limitée.

– Distance entre les ventilateurs.

– Vous ne pouvez retirer le masque que pour boire de l’eau. Boîtes VIP :

Il n'y a pas de COVID.

“La consommation de tabac et de produits connexes ne sera pas non plus autorisée pendant l’événement sportif à l’intérieur comme à l’extérieur.” Pourtant, dans les loges VIP d’équipes comme le Real Betis Balompié, l’Atlético de Madrid ou Carthagène, l’alcool et le jambon tranché ont leur place dans certains secteurs de haut rang.

« Les loges ont des entrées indépendantes et les personnes qui s’y trouvent ils doivent mettre le masque lorsqu’ils ne mangent ni ne boivent. Comme dans tout restaurant, nous adhérons au régime de l’hospitalité », révèle un employé du Betis à « El Confidencial ». accès. C’est comme si vous étiez dans un restaurant », avoue-t-il.

Estadio Metropolitano, 22:00 heures et interdit de manger un collation. C'est vous, vous devez participer à un tirage pour voir si vous avez une entrée pour profiter de l'Atleti Si vous payez, vous buvez jusqu'à un Mahou.

“Les autorités ne font rien”

Les supporters de Verdiblanca ont été parmi les plus actifs pour dénoncer les comportements vécus dans les loges du Benito Villamarin, où des vidéos et images capturant les dérives de l’espace vip se sont propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux : jambon tranché, distribution de canapés, consommation de boissons alcoolisées…

Les conseils de santé de la Junta de Andalucía et de la Communauté de Madrid sont catégoriques : « Il n’y a pas d’exception à la document envoyé par le Conseil interterritorial“, bien que les mêmes images aient été vues dans le Métropolitaine Wanda.

Les rideaux dans les caisses pour qu'on ne voie pas que certains peuvent manger et boire de l'alcool tandis que d'autres ne peuvent pas se lever ou enlever le masque un instant car au bout de 2 secondes il y a déjà un sécurité qui vous dit que si vous ne vous conformez pas avec les mesures vous partirez

Le secrétaire général de la Fédération des actionnaires et partenaires du football espagnol (rapide), Emilio Abejón, regrette le monde parallèle qui existe dans les loges VIP, ce qui s’est déjà produit avant l’apparition du virus. “Les mêmes restrictions sanitaires ne sont pas appliquées aux loges VIP qu’au reste du public qui fréquente le stade. C’est une sorte de territoire extra-légal où les personnes présentes se promènent à l’aise. C’est arrivé avec covid et sans covid, ils n’ont jamais respecté les règles et de l’alcool était déjà distribué avant tout cela », a-t-il déclaré dans des déclarations à ‘El Confidencial’.

“Ce sont des personnes très importantes qui jouissent de l’exclusivité. Ensuite, ils prennent des photos avec les dirigeants et ils se fichent qu’il y ait des mesures pour le bas ventilateur et d’autres pour eux. Juges, autorités gouvernementales invitées par les entreprises ou par le club lui-même… L’Administration doit faire une proposition de sanction. Il ne se peut pas que les riches aient plus de privilèges juste pour payer plus et que le fan avale tout », Abejón fossé. Il semble que la polémique des loges VIP ne fasse que commencer, puisque l’inégalité entre elles est plus qu’évidente.