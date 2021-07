« Les restrictions nous ont rendus plus forts »

21/07/2021 à 09:51 CEST

Jésus Vallejo, capitaine de l’équipe olympique espagnole de football, a voulu conserver le côté positif de toutes les restrictions de mobilité des athlètes aux Jeux de Tokyo 2020, en veillant à ce que cela les a “rendus plus forts & rdquor; pour s’être davantage connus et que ces jours-ci, ils “se souviendront d’eux toute une vie & rdquor;.« Je suppose que c’est comme ça pour tous les athlètes. Pour l’équipe d’Argentine, d’Egypte et d’Australie, c’est plus ou moins la même chose. Avide d’entraînement ou d’une dynamique de groupe pour nous sortir de la routine. Cela devient parfois difficile parce que nous aimons sortir un peu, mais l’équipe l’a très bien supporté et cela nous a rendus plus forts. Passez plus de temps avec votre colocataire & mldr; Une expérience de plus & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avant le match contre l’Egypte mercredi (9h30 CEST).

« J’espère que nous obtiendrons cette médaille parce que nous y travaillons depuis longtemps pour arriver ici. Les gens qui se sont qualifiés en 2019 ont été laissés de côté et pour eux, nous essaierons également de nous battre pour ces médailles, car grâce à eux, nous sommes là. Et ces jours-ci ici, nous nous souviendrons de lui toute la vie car il est très spécial & rdquor;, a-t-il ajouté.

Une conférence de presse qui l’a ouvert Alexandre Blanc, président du Comité olympique espagnol (COE), qui a exprimé sa confiance dans l’équipe : « Nous n’avons jamais eu une équipe avec cette qualité. J’ai de la peine pour mon ami quand je pense au moment où je dois choisir les 11 partants. Je suis sûr que vous allez prendre une médaille ; vous êtes de classe mondiale & rdquor;, a-t-il assuré.

Un Jesús Vallejo qui a raté le match amical contre le Japon mais qui a assuré, interrogé par ., qu’il est à 100% : “Je suis parfait. J’ai quelques formations avec l’équipe. Trucs de pré-saison et de préparation. Pour tous les entraînements que nous avons fait, il y a une zone plus surchargée et c’était pratique pour se reposer & rdquor ;.

De plus, il a réfléchi à la décision de voyager au Japon plus d’une semaine avant les débuts : « L’une des meilleures choses que nous ayons pu faire est de venir au Japon à l’heure. Le match amical nous a permis de nous acclimater à tout. Je vois très bien l’équipe, émotionnellement et physiquement. Avec beaucoup d’envie de commencer, nous voulons concourir et entrer dans cette roue du jeu, de la récupération et de la réflexion sur le prochain match & rdquor ;.

Le premier sera contre l’Egypte, et Vallejo veut fuir le favoritisme : « D’après ce que nous avons vu dans les vidéos, c’est une équipe solide. Physique et avec cinq derrière. On a déjà vu devant le Japon ce que ça coûtait, les jeux faciles n’en seront pas. L’important est de commencer à gagner, peu importe contre qui. Ça ne va pas être facile du tout, si on n’a pas raison on aura des problèmes & rdquor;, a-t-il déclaré.

Pour cette rencontre, les six joueurs qui arrivent après avoir participé à l’Eurocup seront déjà pleinement intégrés : « Je les ai vus phénoménaux. Dès le premier jour, très adapté au groupe. Nous avons créé un groupe WhatsApp à Benidorm pour qu’ils soient au courant de tout. Dès le premier jour d’entraînement et parfait. S’ils sont là c’est parce que le coach les a sélectionnés et qu’ils ont voulu venir, et c’est à apprécier après avoir disputé un championnat d’Europe& rdquor ;.

Enfin, Vallejo a assuré que, bien qu’ils soient à Sapporo et non à Tokyo, ils arriveront pour le troisième match du groupe, il note déjà la spéciale des Jeux Olympiques : « Vous pouvez respirer cette atmosphère athlétique. Cette atmosphère que c’est quelque chose d’unique et j’espère que c’est quelque chose d’historique. Nous sommes dans cette ligne de travail. Il faut s’adapter à tout car ce ne sont pas des conditions idéales, mais cela le rend spécial. Espérons que nous soyons au Japon jusqu’à la fin et que nous pourrons en profiter & rdquor;, a-t-il commenté.