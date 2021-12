Les restrictions sur les installations électriques excédentaires pourraient déstabiliser la croissance des énergies renouvelables: analystes

Les discothèques subissent des pertes en raison de la différence de coûts d’approvisionnement en électricité.

Les dispositions « restrictives » pour le stockage théorique de l’électricité introduites par les discoms d’État et les régulateurs de l’électricité ces derniers mois pourraient entraver les objectifs agressifs de capacité d’énergie renouvelable fixés par le gouvernement, estiment certains analystes et experts de l’industrie.

Les discoms ont récemment réduit la période de règlement de l’énergie « excédentaire » à un mois ou moins au lieu d’un an, limitant ainsi la flexibilité des développeurs pour obtenir des crédits pour l’énergie excédentaire.

Pour promouvoir le secteur des énergies renouvelables, les discoms de l’État offraient aux développeurs la possibilité de « stocker l’énergie » (stockage notionnel de l’excédent) en vertu de laquelle l’excédent d’électricité pouvait être reporté au mois suivant jusqu’à la fin d’un exercice. Le solde de l’électricité inutilisée a ensuite été réglé par des discoms sur la base de « frais bancaires » décidés par les commissions nationales de régulation de l’électricité. Cependant, les discoms affirment que le processus entraîne des contraintes financières et que certains États riches en énergies renouvelables, qui ont atteint leurs objectifs d’ER fixés par le MNRE, ont retiré les dispositions et beaucoup ont réduit les délais de règlement.

Jyoti Gulia, fondateur et directeur de JMK Research, une société de conseil en énergie renouvelable basée à Delhi, a déclaré qu’après les réglementations restrictives en matière de facturation nette et le retrait des dérogations pour les projets d’énergie renouvelable à accès ouvert, les discoms restreignent les dispositions bancaires pour empêcher les entreprises commerciales et industrielles payantes (C&I ) les consommateurs de passer à des modèles alternatifs d’approvisionnement de REpower.

« L’objectif national d’EnR de 450 GW d’ici 2030 est encore loin. Les dispositions bancaires restrictives à ce stade précoce de la croissance des énergies renouvelables en Inde créeront un énorme revers pour les développeurs de projets renouvelables », a ajouté Gulia.

Étant donné que les sources d’énergie renouvelables sont de nature intermittente, l’imposition proposée d’un plafond de 10 % sur l’énergie mise en réserve par CERC ne motivera pas les développeurs d’ER. L’énergie accumulée aide également indirectement les troubles avec le transfert de charge de pointe, et les restrictions entraîneront une gestion du réseau plus instable. Les États devraient emboîter le pas et introduire des restrictions similaires, a-t-elle déclaré.

Les discoms de l’État prétendent cependant que la mise en réserve du pouvoir entraîne des coûts supplémentaires pour eux et affecte leurs finances. L’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu ont complètement retiré les dispositions tandis que le Maharashtra et le Gujarat ont réduit la facilité bancaire annuelle à une facilité mensuelle ou horaire, déclarant qu’ils ont déjà atteint 80 à 90 % de leurs objectifs respectifs de production d’énergie renouvelable fixés par le MNRE. pour les états. Ils prétendent également que l’objectif de promouvoir le secteur des énergies renouvelables est terminé, ils peuvent donc retirer les dispositions.

Les discoms soutiennent qu’ils doivent acheter l’excès d’électricité à des tarifs liés au coût moyen d’achat d’électricité (APPC) pour régler l’énergie mise en réserve aux développeurs, ce qui est plus élevé que les tarifs renouvelables proposés par la concurrence. Selon la dernière commande de la Commission centrale de réglementation de l’électricité (CERC) pour l’exercice 22, l’APPC national est de 3,85 Rs par kilowattheure (kWh), ce qui est supérieur au coût unitaire de production des projets solaires, qui est de l’ordre de Rs 2-2,8/kWh.

En outre, les discoms prétendent que les consommateurs de certains États profitent de la provision bancaire en puisant dans l’énergie stockée pendant les périodes de pointe de demande tout en injectant de l’électricité pendant les périodes creuses. Le coût de l’approvisionnement en électricité pendant la période de pointe est plus élevé. Les discothèques subissent des pertes en raison de la différence de coûts d’approvisionnement en électricité.

N Srikant, Andhra Pradesh, secrétaire à l’Énergie, a déclaré à FE que la banque est un euphémisme pour la compensation et nécessite une allocation budgétaire par les États. En outre, cela nécessiterait également des investissements dans de grands projets de stockage où l’énergie excédentaire pourrait être stockée. En l’absence de deux, il n’y a que deux façons de financer une telle énergie variable (puissance intermittente) – par l’argent des impôts ou la récupération auprès des consommateurs par des tarifs plus élevés.

« Alors que nous continuons avec les provisions pour les anciens projets, nous avons décidé de supprimer la provision pour les nouveaux projets. Nous avons dit aux développeurs dès le départ de consommer la totalité de l’énergie injectée, car il serait difficile de financer la compensation. C’est plus comme un financement de perte pour nous.

De leur côté, les développeurs pensent que des dispositions bancaires ont été prévues pour promouvoir le secteur des énergies renouvelables. Si toutes les incitations étaient supprimées, les développeurs n’auraient aucune motivation à investir dans des projets d’énergie renouvelable. Surtout, lorsque les réglementations sur la facturation nette ont également été restreintes par le CERC.

Manjesh Nayak, co-fondateur d’Oorjan Cleantech, a déclaré que les restrictions décourageraient les adeptes de l’énergie solaire et ralentiraient la transition vers des sources non conventionnelles. Le bénéfice pour les discothèques est trop limité, alors que l’impact négatif sur les objectifs d’énergies renouvelables est considérable. Cependant, pour faire face au problème, les producteurs d’énergie renouvelable peuvent explorer diverses alternatives, telles que la réduction de la taille du projet à la demande minimale des industries, l’échange d’électricité excédentaire sur les bourses d’électricité ou l’installation d’options de stockage d’énergie comme l’hydroélectricité pompée ou les banques de batteries.

Cependant, l’adoption de ces alternatives se traduira par des tarifs plus élevés qui auraient un impact sur les consommateurs finaux.

Puneet Goyal, co-fondateur et directeur de SunAlpha Energy, a déclaré que les discoms du Gujarat facturent 1,5 Rs/unité comme frais bancaires, non pas pour l’énergie stockée, mais pour toute la puissance produite derrière les usines de compteurs. « Selon la politique, les frais bancaires sont de Rs 1,50 par unité d’unité consommée, que le discom interprète comme le total des unités produites. Alors qu’il ne devrait être perçu que pour la consommation ou l’ajustement des unités en banque. Dans le cas où aucune unité n’est mise en banque, aucun frais bancaire ne devrait être applicable. Aucune clarté à ce sujet de la part du gouvernement du Gujarat n’affecte les joueurs comme nous. »

