Les restrictions sur les vols internationaux ne seront probablement pas levées bientôt ; pas beaucoup de demande pour les routes outre-mer: Officiel

Il est peu probable que le gouvernement lève immédiatement les restrictions sur les vols internationaux, a indiqué un haut responsable du ministère de l’aviation civile, affirmant que les fréquences actuelles dans le cadre des accords de bulle d’air sont suffisantes pour répondre à la demande.

Les vols internationaux réguliers de passagers à destination et en provenance de l’Inde restent suspendus depuis mars de l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus. L’Inde a conclu des accords de bulle d’air avec plus de 25 pays pour l’exploitation de vols internationaux.

Le secrétaire à l’Aviation civile Rajiv Bansal a déclaré à PTI que les fréquences actuelles disponibles dans le cadre des accords de bulle d’air sont suffisantes pour répondre à la demande et qu’il n’y a pas beaucoup de demande pour les routes internationales car le régime des visas est très restrictif.

Il a également noté que dans certains secteurs tels que les États-Unis et le Canada, les compagnies aériennes ont des facteurs de charge de 30 à 40% pour la mi-décembre 2021. « Nous pouvons certainement envisager d’ouvrir une fois que la demande se rapprochera des niveaux d’avant COVID. » S’exprimant en marge de l’inauguration de l’aéroport international de Kushinagar dans l’Uttar Pradesh mercredi, Bansal a également déclaré que s’il y avait un besoin, les dispositions relatives aux bulles d’air pourraient être étendues.

Dans le cadre d’un accord de bulle d’air entre deux pays, les vols internationaux de passagers peuvent être opérés par leurs transporteurs respectifs dans les territoires de l’autre sous réserve de certaines conditions.

Actuellement, l’Inde a conclu des accords sur les bulles d’air avec 28 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Japon.

À une question sur le moment où les tranches tarifaires sont susceptibles d’être supprimées, Bansal a déclaré qu’un appel serait pris « une fois que la demande reviendrait aux niveaux d’avant COVID ».

Les services aériens intérieurs ont repris après deux mois le 25 mai 2020.

