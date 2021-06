Les restrictions sur PMC Bank se poursuivront jusqu’en décembre, selon RBI

Les retraits d’espèces étaient initialement plafonnés à 1 000 Rs par compte pendant six mois, mais se sont progressivement assouplis à 1 lakh Rs en juin de l’année dernière.

La Reserve Bank of India (RBI) a déclaré vendredi qu’une proposition de Centrum Financial Services (CFS) et de BharatPe pour reconstruire PMC Bank (Punjab and Maharashtra Co-operative Bank) était “faisable”. Le régulateur a prolongé les restrictions sur la banque coopérative jusqu’en décembre ; d’ici là, le processus de résolution du prêteur en difficulté devrait être terminé.

Le 18 juin, le régulateur a donné au CFS un feu vert de principe pour créer une petite banque de financement (SFB), affirmant que l’approbation avait été donnée spécifiquement en ce qui concerne la réponse de cette dernière à l’EoI ou la manifestation d’intérêt de PMC le 3 novembre, 2020.

Le président du groupe BharatPe, Suhail Sameer, a déclaré que CFS et BharatPe injecteraient ensemble des capitaux à hauteur de Rs 1 500 à 3 000 crore dans le SFB. Selon le document EoI publié en novembre 2020, les investisseurs devaient apporter des capitaux pour permettre à la banque d’atteindre le ratio capital minimum obligatoire sur actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) de 9%.

En septembre 2019, RBI avait mis des restrictions strictes sur PMC Bank, y compris sur les retraits d’espèces par les déposants à la suite d’une enquête sur des défaillances comptables. Les retraits d’espèces étaient initialement plafonnés à 1 000 Rs par compte pendant six mois, mais se sont progressivement assouplis à 1 lakh Rs en juin de l’année dernière.

PMC a enregistré une perte nette de Rs 6 835 crore au cours de l’exercice 20, faisant état d’une valeur nette négative de Rs 5 850,61 crore, selon le document d’appel d’offres.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.