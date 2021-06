Les résultats confirment que Gérone se dirige vers la première division

14/06/2021

Le à 18:53 CEST

Carles Rosell

Girona de Vallecas revient avec un précieux 1-2 et aussi avec la certitude que la plupart des résultats qu’elle a récoltés cette saison à Montilivi ils servent à monter au premier.

Depuis début octobre dernier jusqu’à aujourd’hui, l’équipe catalane a disputé 22 matchs à domicile, entre le championnat régulier et les barrages. Il en a perdu cinq, mais la dernière défaite est en mars et l’inertie la plus actuelle est la plus positive, avec jusqu’à sept victoires consécutives.

De toutes ces rencontres, une seule le laisserait sans le jackpot. C’est 0-2 contre Leganés à l’entame du deuxième tour. Un duel également marqué par la polémique, avec un but de Santi Bueno annulé par un hors-jeu des plus rigoureux.

Les 21 autres marqueurs iraient déjà bien pour Gérone. Parce qu’en dépit d’avoir encore subi une défaite à Montilivi, tous ont été 0-1, quelque chose qui n’aiderait pas Rayo à terminer le retour. Un peu plus en leur faveur a l’équipe Iraola leurs résultats loin de Vallecas.

Le 1-2 de dimanche le laisse dans les cordes et l’oblige à réaliser un véritable exploit, bien que cette saison, dans les 22 déplacements, il y ait des résultats qui l’aideraient à renverser la vapeur et ainsi à monter en première. Il y a quatre résultats qui lui vaudraient déjà la peine : 0-2 à Miranda, 2-3 contre l’Espanyol, 0-3 à Alcorcón et 0-2 à Castalia. Il y en a trois autres, le 1-2 de Saragosse, Fuenlabrada et Leganés, ce qui porterait le match en prolongation.

Gérone vaut la victoire, le match nul avec ou sans buts, et même la défaite par 0-1 pour être une nouvelle équipe de première division.