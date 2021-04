Les résultats de Facebook au premier trimestre montrent que Quest 2 a peut-être déjà vendu 5 millions d’unités

Facebook a publié son rapport sur les résultats du premier trimestre 2021 et brosse un tableau assez positif de l’implication de l’entreprise dans l’avenir des appareils VR et AR. S’alignant sur le trimestre précédent – où les développeurs et les analystes ont estimé que l’Oculus Quest 2 s’est vendu entre 2 et 3 millions d’unités – Quest 2 semble avoir vendu 2 millions d’unités supplémentaires jusqu’à présent en 2021, selon les analystes. Si les estimations sont correctes, cela signifie que le Quest 2 a maintenant une base d’installation de jusqu’à 5 millions d’utilisateurs; un jalon incroyablement impressionnant par rapport à tout autre avant lui.

Jusqu’à présent, le casque VR le plus populaire de tous les temps est le PlayStation VR qui, selon les estimations officielles de Sony, s’est vendu à un peu plus de 5 millions d’unités depuis son lancement en 2016. Cela signifie que le casque VR autonome de deuxième génération de Facebook a vendu autant d’unités en 6 mois comme Sony a vendu en 5 ans. Le PSVR 2 sera sans aucun doute un excellent casque lorsqu’il sortira dans un proche avenir, mais, pour l’instant, Facebook montre qu’il s’agit d’un joueur puissant auquel beaucoup ne s’attendaient pas. Lors de l’appel aux résultats, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a expliqué pourquoi il pensait que Quest avait été un tel succès:

Désormais, l’obtention de la haute qualité de Quest dans un format sans fil a été une avancée majeure. Avoir des fils enroulés autour de vous brise vraiment le sentiment de présence et d’immersion. La technologie pour offrir une excellente expérience sans fil est très avancée, et la plupart des entreprises ne seront pas en mesure de fournir cela, mais nous pensons que c’est la barre minimale pour une expérience de haute qualité. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook

Pour le moment, il n’y a pas de véritable concurrence directe pour Facebook sur le segment de marché de la VR autonome. Des entreprises comme HTC, Google et Lenovo ont lancé des produits concurrents dans le passé, mais aucune n’a pris la même mesure que la Quest 2, en particulier. Quest 2 a également dépassé les ventes de la Quest originale en 7 semaines après son lancement, montrant à quel point il a eu plus de succès que son prédécesseur. Facebook ne publie pas les chiffres de vente réels de son matériel, mais les estimations basées sur les revenus sont généralement assez précises. Plusieurs des meilleurs jeux Quest 2 se sont également vendus à plus d’un million d’exemplaires.

En regardant ces chiffres dans un sens plus large du marché, Quest 2 suit le rythme de la Xbox Series X | S de Microsoft et de la Sony PlayStation 5. Il y a à peine deux semaines, les analystes du marché montrent que Sony a vendu plus de 7,8 millions de PS5, ce qui en fait la console la plus vendue de l’histoire des États-Unis. Étant donné que la VR a été en grande partie une catégorie de jeu de niche jusqu’à présent, il est impressionnant de voir les chiffres de vente de Quest 2 si proches de ceux de la PS5. UploadVR rapporte également qu’une enquête GDC 2021 montre que la majorité des développeurs de réalité virtuelle créent maintenant des jeux pour la plate-forme Quest, ce qui montre un glissement de l’industrie vers Quest dans son ensemble.

