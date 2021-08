Les résultats de la classe 10 de l’école ouverte Chhattisgarh CG seront annoncés demain ; vérifier l’heure, d’autres détails

in

Résultats de la classe 10 de l’école ouverte Chhattisgarh CG : L’école ouverte d’État du Chhattisgarh annoncera le résultat principal du lycée 2021 le vendredi 6 août à midi. Les étudiants qui se sont inscrits à l’examen peuvent consulter leurs résultats sur le site officiel – sos.cg.nic.in. Cette année, environ 90 000 étudiants se sont inscrits aux examens de la classe 10.

Voici comment télécharger le 10e résultat de l’école ouverte CG :

Visitez le site officiel de CGSOS – sos.cg.nic.inMaintenant, cliquez sur “Résultat des examens annuels CGSOS”. apparaissent sur le bureauTélécharger le résultat pour votre future référence

Un minimum de 33% de points au total doit être obtenu par les étudiants pour réussir. Pour les matières comportant des examens pratiques, les étudiants doivent obtenir des notes de passage à la fois aux examens théoriques et pratiques.

Les résultats de l’examen principal et d’opportunité du secondaire supérieur 2021 ont déjà été annoncés récemment par l’école publique ouverte. Un pourcentage de réussite de 98,20 % a été enregistré cette année, où les filles ont dépassé les garçons avec un pourcentage de réussite de 98,30 %. Les garçons ont obtenu un pourcentage de réussite de 98,12 %. Sur 79 764 élèves qui s’étaient inscrits aux examens scolaires ouverts de la classe 12, seuls 78 154 se sont présentés aux examens. 60 409 élèves ont été déclarés réussis par le conseil.

