Les résultats de la classe CBSE 12 2021 seront annoncés d’ici le 31 juillet, le conseil soumet des critères d’évaluation devant la Cour suprême ; détails ici

Résultats CBSE Classe 12 2021

Résultats de la classe 12 CBSE 2021: Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a soumis jeudi les SOP procédurales définies pour évaluer les élèves de la classe 12 en l’absence d’examens physiques en raison de la pandémie de coronavirus. Alors, comment seront les notes / notes attribuées aux élèves de la classe 12 ? Le jury a déclaré au tribunal supérieur que toutes sortes de notes/scores obtenus par les étudiants au cours de la série de tests unitaires, de travaux pratiques et d’autres épreuves d’un an seront pris en considération. Cela profiterait à ceux qui sont toujours restés de bons élèves dans leurs classes.

Mais que se passe-t-il si vous n’êtes pas satisfait de l’ordre actuel des choses ? Selon le procureur général KK Venugopal, si un étudiant estime qu’il n’a pas été évalué correctement, il aurait la possibilité de se présenter aux examens physiques pour améliorer ses résultats. Cependant, le calendrier des examens physiques ne sera pris en considération qu’après avoir examiné la situation de Covid, a indiqué la Cour suprême.

