Les résultats de la Ferrari Driver Academy ne sont pas aussi solides qu’en 2020

Au sommaire : l’académie des pilotes Ferrari ne connaît pas le même niveau de succès en 2021 que la saison dernière, admet le directeur de l’équipe Ferrari Mattia Binotto.

En bref

La Ferrari Driver Academy n’est pas aussi performante qu’en 2020, selon Binotto.

La génération actuelle de pilotes juniors de Ferrari comprend Robert Shwartzman, Marcus Armstrong et le pilote d’essai Callum Ilott. Bien que Shwartzman occupe actuellement la troisième place du championnat de F2, Binotto dit qu’il n’est pas aussi satisfait que des performances de leurs pilotes de l’académie la saison dernière.

« Si je regarde la Ferrari Driver Academy, je pense qu’il est remarquable que dans l’ensemble en termes de résultats, ce ne soit pas aussi bon que l’an dernier », déclare Binotto.

“L’année dernière, je pense surtout en F2 que nous avons eu d’excellents résultats, ce qui n’est pas le cas pour nous [now]. Donc, je pense que dans l’ensemble, nous ne pouvons pas être aussi heureux que nous l’étions.

Le pilote de la FDA, Mick Schumacher, ayant obtenu son diplôme en Formule 1 pour cette saison après avoir remporté le championnat F2 2020, Binotto dit qu’il pense que Schumacher “se débrouille bien” dans sa saison recrue jusqu’à présent.

« Je pense qu’on a dit en début de saison que l’objectif pour lui était d’abord, pas de pression, mais s’assurer qu’il apprend et que 2021 doit être pour lui une année importante en termes de transition, en termes d’apprentissage. dit Binotto.

« Je pense que Mick depuis le tout début de la saison se porte bien. Il apprend, il progresse. Évidemment quelques erreurs mais cela fait partie du processus d’apprentissage. Je pense donc qu’en termes d’équilibre jusqu’à présent, nous pouvons être heureux, important pour lui de continuer à se développer et à progresser en seconde période. Mais je suis convaincu qu’il peut le faire.

Kobayashi décroche la pole Toyota au Mans

L’ancien pilote de F1 Kamui Kobayashi a assuré la pole position de l’équipe Toyota n°7 pour les 24 Heures du Mans ce week-end.

Le temps d’hyperpole de Kobayashi en 3’23.900 a été suffisant pour assurer la pole à ses coéquipiers Mike Conway et Jose Maria Lopez, devant un autre concurrent de Toyota, la voiture n°8, pilotée par Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley.

La pole de Toyota est la première dans la nouvelle catégorie « hypercar » introduite pour le Championnat du monde d’endurance de cette année, remplaçant Le Mans Prototype en tant que catégorie reine du championnat multi-classes.

L’équipe Toyota n°7 n’a jamais remporté la victoire au classement général de la célèbre endurance auparavant, les trois victoires de Toyota dans la course ayant été remportées par Buemi, Nakajima, Hartley et l’actuel pilote Alpine F1 Fernando Alonso, qui démontrera une F1 aux couleurs des Alpes. voiture lors des cérémonies d’avant course avant le départ des 24 Heures du Mans.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Jan & Kevin, tel père tel fils… (Daily Sportscar)

Kevin Magnussen “Aborder une course de 24 heures, c’est regarder vers l’avenir, parfois très loin. Dans une course de Formule 1, vous devez prendre des risques tôt pour tirer le meilleur parti du peloton, mais en endurance, vous planifiez toujours devant. C’est la même chose tout au long de la course, vous le faites par étapes. “

Mon bulletin de mi-saison : Felipe Drugovich (Formule 2)

“Cette saison a été assez difficile pour moi, rien n’a vraiment cliqué comme je le voulais, mais évidemment, le potentiel cette année est beaucoup plus élevé que ce que j’avais l’année dernière, ce qui signifie qu’une mauvaise moitié de saison n’est pas si mauvaise du tout . “

Formulaire officiel de demande d’adhésion au sport automobile (GP d’Arabie saoudite)

Si vous envisagez d’agir en tant que marshal pour le tout premier Grand Prix d’Arabie saoudite, vous pouvez maintenant vous inscrire en utilisant ce formulaire de candidature.

Le meilleur, le pire et le plus étrange des F1 de Codemasters (09-21) (Raycevick via YouTube)

Une plongée de 80 minutes dans les 12 ans d’histoire de la franchise officielle de jeux de F1 de Codemasters.

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 30 ans aujourd’hui, le Southwark Crown Court condamnait le pilote de Jordan F1 Bertrand Gachot à la prison pour une altercation avec un chauffeur de taxi – le débutant Michael Schumacher a ensuite été nommé son remplaçant

