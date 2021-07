Les résultats de l’Argentine et du Brésil jusqu’à leur affrontement en finale de la Copa América

07/08/2021 à 10h29 CEST

Nous sommes plongés dans les deux compétitions continentales les plus importantes dans le monde du foot: d’une part, le prochain Euro 2020, qui nous a apporté un incroyable répertoire de football. D’autre part, il y a la Copa América, dans laquelle les meilleures équipes du continent américain affichent le meilleur football.

Ainsi, la finale est arrivée qui affrontera ceux qui sont traditionnellement les favoris pour remporter ce tournoi : Argentine et Brésil. Les deux équipes ont été à un niveau élevé tout au long du tournoi, il fallait donc s’attendre à ce qu’elles s’affrontent en finale, date à laquelle Leo Messi devrait mener l’albiceleste contre la canarinha.

Après leur nul contre le Chili en phase de groupes, les Argentins ont assez bien maîtrisé la situation: ils ont battu l’Uruguay et le Paraguay 1-0 chacun, écrasé la Bolivie 1-4 et l’Équateur 3-0 en quarts de finale. ça leur a coûté plus cher battu la Colombie, un match qui s’est décidé aux tirs au but.

Dans le même temps, le Brésil a commencé à battre : le Venezuela 3-0, le Pérou 4-0, la Colombie 2-1 et un maigre 1-1 contre l’Équateur. En quart de finale, ils ont éliminé le Chili par le minimum 1-0 et en demi-finale, ils ont fait de même avec le Pérou.Reste à savoir laquelle des deux équipes remportera le prix..