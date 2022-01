Les résultats de l’autopsie de Bob Saget donnent un aperçu de la mort subite du comédien

Les autorités de Floride ont terminé l’autopsie de Bob Saget, mais il reste encore des questions sur la mort subite du comédien dimanche. Le médecin légiste en chef des comtés d’Orange et d’Osceola a confirmé qu’il n’y avait aucune preuve de consommation de drogue ou d’acte criminel dans la chambre d’hôtel où Saget a été trouvé. Saged est décédé quelques heures seulement après avoir joué à Jacksonville, en Floride. Il avait 65 ans.

« Une autopsie a été pratiquée ce matin sur Robert Lane Saget. M. Saget est un homme de 65 ans, qui a été retrouvé inconscient dans sa chambre d’hôtel. Pour le moment, il n’y a aucune preuve de consommation de drogue ou d’acte criminel », a-t-il ajouté. a déclaré lundi le médecin légiste Joshua Stephany dans un communiqué, rapporte PEOPLE. La cause et le mode de décès ne seront déterminés qu’une fois une enquête plus approfondie, ce qui pourrait prendre jusqu’à 12 semaines, a déclaré Stephany. « Nos condoléances vont aux proches de M. Saget en cette période difficile », a-t-il ajouté.

La police a également publié l’appel au 911 lundi. Un employé de l’hôtel a trouvé le corps de Saget et a appelé pour signaler un « invité inconscient dans une chambre ». Ils ont signalé que la personne n’avait « pas de pouls » et « ne respirait pas », rapporte PEOPLE. Dans un rapport de police, l’adjoint Adrian Gonzalez a écrit qu’un membre du personnel de sécurité de l’hôtel est allé vérifier Saget car il devait partir et sa famille n’a pas pu le joindre.

L’agent de sécurité est entré dans la chambre d’hôtel après avoir frappé à plusieurs reprises et il n’y a eu aucune réponse. Le corps de Saget était dans une « position couchée » avec son bras gauche « sur sa poitrine tandis que son bras droit reposait sur le lit ». Saget ne respirait pas et il n’y avait « aucun signe de traumatisme » visible, indique le rapport. La direction de l’hôtel a ensuite appelé la femme de Saget, Kelly Rizzo, pour lui parler de la mort de Saget et a remis la chambre d’hôtel à la police pour son enquête.

Saget laisse dans le deuil Rizzo et ses trois filles adultes, Aubrey, Lara et Jennifer, qu’il partageait avec son ex-femme Sherri Kramer. « Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec des rires », a déclaré sa famille dans un communiqué. « Bien que nous demandions l’intimité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés au monde. »

Saget était surtout connu pour avoir joué Danny Tanner dans Full House et en tant que premier hôte des vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique. Au moment de sa mort, il était en pleine tournée de stand-up. Les prochains spectacles de Saget étaient prévus les 28 et 29 janvier au West Palm Beach Improv Club.