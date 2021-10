Les résultats de l’autopsie de Brian Laundrie laissent des questions sur la cause du décès

L’autopsie de Brian Laundrie est terminée, comme le confirment plusieurs rapports. Selon TMZ, aucune cause de décès n’a pu être déterminée. Les ossements de la défunte personne d’intérêt dans le meurtre de Gabby Petito, son ex-petite amie, ont été transférés à un anthropologue pour une évaluation plus approfondie après qu’aucune cause de décès n’a pu être déterminée.

Selon l’avocat de la famille Laundrie, Steven Bertolino, le coroner a conclu l’autopsie vendredi et a fait part de l’absence de conclusions concernant le défunt. Comme le note TMZ, les anthropologues sont amenés à enquêter lorsque la décomposition est trop avancée pour que les détails puissent être déterminés à travers les tissus plus mous.

Les parents du fugitif Brian Laundrie se sont aventurés aujourd’hui dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek en Floride, où Fox News Digital a vu un officier apparemment dire aux parents que les forces de l’ordre « pourraient avoir trouvé quelque chose ». @FoxNews @FoxNewsDigital #gabbypetitio #BrianLaundrie pic.twitter.com/KNo9WZyM5a – Laura Ingle PAS Ingraham (@lauraingle) 20 octobre 2021

Les restes de Laundrie ont été identifiés mercredi après que les enquêteurs les ont trouvés sur une piste en Floride à côté de son sac à dos et de son carnet. Le FBI a pu identifier les restes grâce aux dossiers dentaires et a noté que les restes avaient été localisés dans une zone sous-marine. Les enquêteurs ont également déterminé qu’il était mort depuis « plusieurs semaines » au milieu de la chasse à l’homme.

Les enquêteurs ont également ajouté que la zone où les restes de Laundrie ont été découverts regorge d’alligators, avec des photos partagées par RadarOnline montrant plusieurs des animaux habitant la région. Laundrie a été vu pour la dernière fois le 13 septembre après avoir dit à ses parents qu’il était hors de la réserve Carlton près de chez eux pour une randonnée.

JUST IN: Le FBI a confirmé que les restes trouvés dans une réserve naturelle de Floride sont ceux de Brian Laundrie, la fiancée de Gabby Petito. La blanchisserie a disparu le mois dernier. https://t.co/1WXS5prBeb – CNN (@CNN) 21 octobre 2021

La disparition de Laundrie fait suite à la découverte du corps de l’ex-petite amie Gabby Petito dans le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming. L’ex-petit ami est rentré chez lui sans elle, soulevant des questions sur son implication dans la mort de Petito ou sur sa connaissance de sa dernière localisation connue. Laundrie avait refusé de répondre aux questions avant de disparaître.

La cause du décès de Petito a été déterminée comme étant un étranglement et a statué sur un homicide, intensifiant l’examen minutieux de Laundrie et de sa famille autour de sa disparition. Plusieurs personnalités médiatiques de premier plan ont ciblé la famille de Laundrie alors que l’attention grandissait sur l’affaire. Cela inclut l’ancienne star de télé-réalité Dog the Bounty Hunter et l’alun le plus recherché d’Amérique, John Walsh.