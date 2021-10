Les résultats de l’autopsie de l’ex-mari de Lori Vallow révèlent une cause de décès choquante

Le New York Daily News rapporte que la cause du décès de Charles Vallow, le quatrième mari de Lori Vallow, a officiellement été déclarée homicide. Selon une autopsie, Charles a subi plusieurs blessures par balle à la poitrine et à l’estomac. L’autopsie a été menée par le bureau du médecin légiste du comté de Maricopa. Le rapport note qu’un des coups de feu a perforé le poumon de Charles. De plus, le médecin légiste a découvert des ecchymoses sur le côté droit de la poitrine de Charles, ainsi que des coupures sur son bras gauche, sa main droite et ses genoux.

Alex Cox, le frère de Lori, a d’abord affirmé avoir prétendu avoir tiré sur Charles en légitime défense en 2019. Au moment de la fusillade, Charles et Lori ont commencé à se disputer à propos de leur fils, JJ. Cox allègue que Charles s’est jeté sur lui avec une batte, incitant à une bagarre entre les deux.

Le récit de la police indique que Charles était allongé sur le sol lorsque Cox lui a tiré dessus une deuxième fois. Pour aggraver les choses, Cox aurait mis 43 minutes pour appeler la police. Il n’a également jamais tenté de mesures de sauvetage. La mort de Charles a d’abord été jugée qu’il était mort de causes naturelles.

Lori a été accusée de complot en vue de commettre un meurtre dans l’affaire Charles. Avant sa mort, Charles a demandé le divorce de Lori. Il a allégué que Lori avait développé une obsession anormale pour les “visions spirituelles” et les “expériences de mort imminente”. Charles a également allégué que Lori avait menacé de le tuer « s’il se mettait sur son chemin » au cours de sa mission en tant que Dieu « pour mener à bien le travail des 144 000 lors de la seconde venue du Christ en juillet 2020 ». Il a également affirmé que Lori avait “un ange là-bas pour l’aider à se débarrasser du corps”. Charles a retiré la demande de divorce un mois après le dépôt et a été tué quatre mois plus tard.

Lori et son nouveau mari Chad Daybell sont maintenant accusés du meurtre des enfants de Lori, JJ et Tylee. Ils sont également soupçonnés d’avoir quelque chose à voir avec la mort de la femme de Daybell, Tammy.