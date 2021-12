Les résultats de Primark devraient être « significativement meilleurs » que l’an dernier

Les acheteurs faisaient la queue chez Primark à Birmingham l’année dernière. (Image: Jacob King/PA Wires) // Le propriétaire AB Foods a révélé que le commerce de Primark est actuellement « en avance sur les attentes » // Les ventes devraient continuer d’augmenter, malgré les restrictions de Covid et les problèmes de chaîne d’approvisionnement

Le propriétaire de Primark, Associated British Foods, a révélé que les échanges pour l’année à ce jour sont actuellement « en avance sur les attentes », ajoutant que les résultats finaux devraient être « significativement meilleurs » que l’année dernière.

Le détaillant a constaté une amélioration de ses ventes à données comparables par rapport au dernier trimestre de 2020, mais a mis en garde contre une augmentation des cas de Covid dans les magasins en Europe.

La société a également déclaré que – malgré les restrictions de Covid et les problèmes de chaîne d’approvisionnement – ​​elle s’attend à ce que les ventes annuelles soient « considérablement meilleures » que l’année dernière, lorsqu’une série de fermetures a vu les magasins de rue fermer leurs portes pendant cinq mois.

AB Foods a également déclaré qu’il avait réussi à utiliser sa position de client majeur pour ses fournisseurs pour surmonter certaines des contraintes sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, de même que la plupart des produits dont il a besoin pour Noël.

« Nous gérons les perturbations de notre chaîne d’approvisionnement en priorisant les produits les plus demandés avec le soutien de nos prestataires logistiques pour lesquels nous sommes un client très important », a commenté AB Foods, avant son assemblée annuelle des actionnaires.

« Nous avons une couverture de stock sur la grande majorité des lignes pour l’importante période de négoce de Noël. L’incidence des cas de Covid-19 est en augmentation et les mesures de santé publique prises à ce jour sur nos marchés sont principalement les restrictions des heures de négoce aux Pays-Bas, l’obligation de passer des vaccins en Allemagne et la fermeture de nos cinq magasins en Autriche.

Il a poursuivi : « Nous avons constaté une escalade des coûts de l’énergie, de la logistique et des produits de base et nous avons mis en œuvre des plans pour les compenser par des économies de coûts opérationnels et, le cas échéant, la mise en œuvre d’augmentations de prix. »

