Les résultats des tests Covid en 1 seconde seulement! Des chercheurs basés aux États-Unis et à Taiwan développent une nouvelle méthode de test; vérifier les détails

Nouvelle méthode de test sensible et rapide pour les biomarqueurs Covid-19 (image représentative)

Avec un nombre important de cas d’infection à Covid-19 et de tests entraînant une charge excessive pour le système de santé, les scientifiques tentent de mettre en place des mécanismes permettant aux patients symptomatiques de connaître leur état de santé grâce à un test rapide effectué sans l’aide de collecteurs d’échantillons professionnels et de laboratoires de test. Récemment, l’ICMR a approuvé un kit d’autotest qui permettra aux patients de savoir s’il y a une infection active à Covid en 15 minutes.

Aujourd’hui, des chercheurs de l’Université de Floride et de la Chaire nationale Tung University de Taiwan ont mis au point une méthode de test sensible et rapide pour les biomarqueurs Covid-19 qui donne des résultats en une seconde. Le système et la façon dont le système de capteurs fournit une détection si rapide sont fournis dans le journal de Vacuum & Science & Technology B, a rapporté l’Indian Express.

Pour détecter la présence du virus dans l’échantillon, les biomarqueurs comme des copies d’ARN viral sont amplifiés comme dans la technique RT-PCR, ou le signal de liaison pour le biomarqueur cible est multiplié. Dans ce nouveau dispositif de test, la deuxième technique est suivie dans laquelle une bandelette de biocapteur est utilisée qui est similaire à la bandelette de glucose utilisée dans les tests à domicile pour les patients diabétiques. La pointe de la bandelette a un petit canal microfluidique pour introduire le liquide de test. Dans ce canal se trouvent des électrodes recouvertes d’or qui sont exposées à l’échantillon. Les électrodes revêtues d’or ont des anticorps liés aux covid attachés via une méthode chimique.

Les bandes de capteur sont connectées à une carte de circuit imprimé via un connecteur pendant le test et bientôt un signal électrique est envoyé à l’électrode en or et à une autre électrode auxiliaire. Le signal retourne au circuit imprimé où il est analysé. Les bandes de détection sont du type à usage unique, mais le circuit de test peut être utilisé encore et encore. Ce mécanisme, s’il est mis en œuvre, peut également réduire les coûts des tests Covid dans une large mesure.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.