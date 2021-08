Les résultats d’Expedia Group s’améliorent, mais le PDG voit un chemin « cahoteux » à venir pour la reprise mondiale des voyages

Peter Kern, PDG du groupe Expedia. (Photo de groupe d’Expedia)

Expedia Group, le géant du voyage en ligne basé à Seattle, a publié des résultats améliorés pour le deuxième trimestre, mais a averti que la résurgence de la pandémie complique la reprise de l’industrie mondiale du voyage et, par conséquent, ses activités.

La perte nette de 301 millions de dollars de la société pour le deuxième trimestre représente une amélioration par rapport à sa perte de 753 millions de dollars il y a un an. Le bénéfice ajusté par action était de 1,13 $, dépassant les attentes des analystes de 60 cents par action. Le chiffre d’affaires du trimestre a plus que triplé par rapport à l’année dernière pour atteindre 2,1 milliards de dollars, reflétant les signes continus de reprise de l’industrie mondiale du voyage. Cela se compare aux revenus de 2,9 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2019, avant la pandémie. Les réservations brutes ont atteint 20,8 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de dollars il y a un an, mais toujours bien en deçà des 28,3 milliards de réservations d’il y a deux ans.

Expedia Group comprend des marques de voyage telles que vrbo, Orbitz, Hotwire, Trivago, Hotels.com et Egencia en plus du produit phare Expedia.com.

Malgré les progrès enregistrés au deuxième trimestre, la propagation de la variante COVID-19 Delta et la baisse des taux de vaccination dans certaines parties du monde créent de nouveaux défis, a déclaré Peter Kern, PDG d’Expedia Group, lors d’un appel avec des investisseurs et des analystes. Points saillants de ses commentaires :

Expedia a enregistré une amélioration du marché global et de son activité au deuxième trimestre en Amérique du Nord et aux États-Unis, en particulier dans les voyages domestiques et les locations de vacances. L’amélioration des voyages internationaux, des voyages d’affaires et des voyages dans les grandes villes a été “relativement atténuée, comparativement”, a déclaré Kern. Cependant, les voyages se sont refroidis en juillet, après la clôture du trimestre. “Il y a beaucoup d’inconnues, y compris aux États-Unis, et nous commençons à voir une partie de cela s’infiltrer à travers les taux d’annulation et une plus grande volatilité des chiffres”, a déclaré Kern.

Kern a exprimé son optimisme quant au fait que les voyages dans le monde se remettront finalement de la pandémie.

“Nous pensons qu’à mesure que les vaccins continuent de se déployer à travers le monde, cela apportera une plus grande sécurité et un plus grand confort et une plus grande volonté de voyager”, a-t-il déclaré. “Mais la route peut encore être cahoteuse pendant un certain temps, alors que nous regardons toutes les variantes se jouer et les diverses réponses du gouvernement à leur égard.”

Expedia Group a annoncé jeudi une promotion marketing pour ses applications afin de collecter jusqu’à 12 millions de dollars pour les efforts de vaccination de l’UNICEF dans les pays à faible revenu.