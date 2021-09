Les résultats du JEE Main 2021 sont sortis ! 44 candidats obtiennent un score de 100 centile, 18 se classent au premier rang ; des détails

L’examen s’est déroulé en 13 langues et plus de 9,34 lakh candidats se sont présentés pour toutes les éditions (quatre) de JEE-Main 2021 (Photo: PTI)

JEE Principal 2021 : Selon les responsables du ministère de l’Éducation (MoE), un nombre total de 44 candidats ont obtenu un score de 100 centile à l’examen d’entrée en ingénierie, JEE-Main cette année. Non seulement cela, au moins 18 candidats se partageaient le premier rang, ont révélé des responsables du ministère de l’Environnement mardi à minuit.

Gaurab Das (Karnataka), Vaibhav Vishal (Bihar), Duggineni Venkata Paneesh (Andhra Pradesh), Siddhant Mukherjee, Anshul Verma et Mridul Agarwal (Rajasthan), Ruchir Bansal et Kavya Chopra (Delhi), Amaiya Singhal et Pal Agardesh (Uttar) , , Komma Sharanya et Joysula Venkata Aditya (Telangana), Pasala Veera Siva, Karnam Lokesh et Kanchanapalli Rahul Naidu, (Andhra Pradesh), Pulkit Goyal (Punjab) et Guramrit Singh (Chandigarh) sont parmi les premiers titulaires.

L’examen d’entrée conjoint (JEE)-Main, à partir de cette année, a été organisé au moins quatre fois par an pour donner aux étudiants une flexibilité pour les examens et pour améliorer leurs scores. Le premier des quatre examens a eu lieu en février et le deuxième en mars de cette année, suivi de la phase suivante qui était prévue pour avril et mai mais a été reportée en raison de la deuxième vague de pandémie de covid-19.

La troisième phase de l’examen s’est déroulée du 20 au 25 juillet et la quatrième du 26 août au 2 septembre de cette année. Les candidats ont été classés sur la base du meilleur des quatre scores NTA conformément à la politique qui a déjà été établie. L’examen s’est déroulé en 13 langues – hindi, anglais, ourdou, gujarati, kannada entre autres et plus de 9,34 lakh candidats se sont présentés pour toutes les éditions (quatre) de JEE-Main cette année.

