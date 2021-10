Les résultats du test du virus COVID-19 peuvent varier en fonction de l’heure de la journée : étude

La recherche, publiée dans le Journal of Biological Rhythms mardi, a révélé que les gens étaient jusqu’à deux fois plus susceptibles d’avoir un résultat de test positif précis s’ils testaient au milieu de la journée par rapport à la nuit.

La sensibilité du test du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, peut varier en fonction de l’heure de la journée et de l’horloge biologique de notre corps, selon une étude.

La recherche, publiée dans le Journal of Biological Rhythms mardi, a révélé que les gens étaient jusqu’à deux fois plus susceptibles d’avoir un résultat de test positif précis s’ils testaient au milieu de la journée par rapport à la nuit.

La découverte soutient l’hypothèse selon laquelle COVID-19 agit différemment dans le corps en fonction de notre rythme circadien naturel, ce qui a également été impliqué par des études sur d’autres infections virales et bactériennes, ont déclaré les chercheurs.

Le rythme circadien est le processus interne naturel de notre corps qui régule le cycle veille-sommeil et se répète environ toutes les 24 heures. L’excrétion du virus COVID-19 – lorsque les cellules infectées libèrent des particules virales dans le sang et le mucus – semble être plus active au milieu de la journée en raison de la modulation du système immunitaire par notre horloge biologique, ont déclaré les chercheurs.

« Faire un test COVID-19 au moment optimal de la journée améliore la sensibilité du test et nous aidera à être précis dans le diagnostic des personnes qui peuvent être infectées mais asymptomatiques », a déclaré Carl Johnson, professeur à l’Université Vanderbilt aux États-Unis.

Les résultats indiquent que la charge virale est plus faible après 20 heures, selon les chercheurs.

Si les gens choisissent de se faire tester à ce moment-là, le risque d’un résultat faussement négatif pourrait être plus élevé, ont-ils déclaré.

Une différence dans l’excrétion virale du COVID-19 tout au long de la journée est une information importante qui peut informer sur la façon dont nous testons et traitons le virus, ont déclaré les chercheurs.

Le pic d’excrétion dans l’après-midi, lorsque les patients sont plus susceptibles d’interagir avec les autres ou de demander des soins médicaux, pourrait jouer un rôle dans l’augmentation de la propagation du virus dans les hôpitaux et dans la communauté au sens large, ont-ils déclaré.

Les chercheurs ont noté que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer la nature diurne – c’est-à-dire active pendant la journée – du SRAS-CoV-2.

Tester expérimentalement les patients infectés par COVID-19 pour voir si les individus excrètent le virus différemment tout au long de la journée aurait des implications importantes pour la santé publique, a déclaré Johnson.

La recherche peut être utilisée pour optimiser les tests COVID-19 et améliorer la précision des tests, a-t-il ajouté.

Les chercheurs pensent que des considérations temporelles peuvent être exploitées pour maximiser l’efficacité des stratégies d’intervention et même des stratégies de vaccination.

