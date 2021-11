Les résultats du troisième trimestre de NET Stock montrent qu’il s’agit toujours d’une action à forte croissance

Tout en ralentissant ces derniers jours, la Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) le rallye qui a commencé en octobre s’est poursuivi ce mois-ci. Déclenché initialement par le Facebook (NASDAQ :FB) panne au début du mois dernier, la poussée prolongée a envoyé plus de 71% d’actions NET en un peu plus d’un mois, passant d’environ 115,75 $ par action à environ 200 $ par action aujourd’hui.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Un solide rapport sur les résultats trimestriels, publié le 4 novembre, montre que Cloudflare dépasse les estimations en termes de revenus et de bénéfices. Cette société de diffusion de contenu, de sécurité en ligne et d’infrastructure Web a encore une fois montré qu’il s’agissait d’une véritable histoire de croissance.

Cependant, il semble maintenant que cette dernière exécution ralentit. Certains qui sont rentrés il y a quelques mois à des prix inférieurs semblent vendre en force. D’autres peuvent retarder l’achat, attendant une faiblesse supplémentaire.

Alors, alors que cela commence à se jouer, quelle est la meilleure approche ?

Oui, les jours de Cloudflare à fournir des rendements annuels époustouflants peuvent être derrière cela. Considérant que le cours de son action a augmenté d’environ 200% au cours des 12 derniers mois, et d’environ dix fois depuis le début de la pandémie de Covid-19. Je ne compterais pas que son prix double ou triple de sitôt.

Cependant, si vous recherchez une croissance à long terme, cela devrait générer des rendements plus modestes, mais néanmoins solides à l’avenir. Ensuite, vous voudrez peut-être acheter des actions NET.

NET Stock et son dernier rapport sur les bénéfices

Pour le trimestre se terminant le 30 septembre, Cloudflare a encore dépassé les estimations. Avec à la fois ses résultats en haut et en bas. Générant 172,3 millions de dollars de revenus au cours du trimestre (en hausse de 51% d’une année sur l’autre), il a dépassé les estimations des analystes, appelant à 165,7 millions de dollars de ventes.

Des analystes pessimistes avaient prévu que l’action NET afficherait des pertes trimestrielles de 4 cents par action. Au lieu de cela, la société a généré un bénéfice par action (BPA) à l’équilibre, ce qui peut indiquer qu’elle est sur le point de sortir du rouge et qu’elle est au point d’atteindre une rentabilité constante.

Parallèlement à ses bénéfices, Cloudflare a également relevé ses prévisions annuelles pour 2021. Auparavant, il prévoyait de générer entre 629 et 633 millions de dollars de ventes cette année. Désormais, le fournisseur de services cloud prévoit des ventes comprises entre 647 et 648 millions de dollars. En ajoutant des dizaines de nouveaux gros clients (170 pour être exact), il n’est pas étonnant que cette société ait, encore une fois, dépassé les attentes élevées des investisseurs à son égard.

Avec son rallye de plusieurs mois en perte de vitesse, il est compréhensible que vous pensiez qu’il est trop tard pour entrer en position. D’autant plus que le titre arbore l’étiquette surévaluée. Ses jours de mouvements rapides sont peut-être révolus. Mais il reste encore beaucoup sur la table pour en faire un achat à long terme intéressant aux prix actuels.

Évaluation et perspective de gains progressifs à venir

Il est indéniable que les actions NET se négocient à une évaluation riche. Aux prix d’aujourd’hui, les actions s’échangent pour environ 100 fois les revenus estimés pour 2021 et 76 fois les revenus estimés pour 2022. C’est cher. Même pour un nom technologique à croissance rapide.

Cela dit, il est erroné de penser que « surévalué » signifie « une bulle prête à éclater ».

Une valorisation riche à elle seule ne provoque pas toujours un éventuel effondrement des prix. Tant que les conditions qui l’ont rendu « surévalué » en premier lieu restent constantes. Heureusement, c’est le cas ici avec Cloudflare. Comme d’autres grandes actions technologiques, les vents favorables liés à la pandémie ont joué un rôle majeur dans la performance du cours de ses actions de mars 2020 à aujourd’hui.

Mais la demande de CDN (réseau de diffusion de contenu) et d’autres services ne va pas disparaître. Même si les plus grandes économies du monde sont désormais en « mode de reprise » après la pandémie. Cloudflare a conservé les clients qu’il a gagnés en 2020 et en a ajouté beaucoup d’autres à cette liste. La société semble prête à générer une croissance des revenus supérieure à la moyenne dans les années à venir.

Encore une fois, cela peut ne pas se traduire par une autre augmentation incroyable des prix. Mais si les tendances observées dans ses derniers résultats se poursuivent, les gains à partir de là pourraient se faire plus progressivement. Il n’aura pas beaucoup de mal à atteindre de nouveaux sommets historiques sur la route.

Le verdict sur Cloudflare Stock

Avec une note « B » dans Portfolio Grader, Cloudflare reste une action solide à acheter et à conserver à long terme. Une autre augmentation de prix 2x ou 10x pourrait ne pas être dans les cartes dans l’année ou les deux à venir. Pourtant, si elle continue de dépasser les attentes, conserve sa clientèle existante et ajoute avec succès plus de grandes entreprises clientes à son portefeuille, elle constituera une solide valeur de croissance pour les années à venir.

Les actions seront en mesure de surmonter les problèmes de valorisation et d’ajouter progressivement aux gains incroyables observés avec l’action au cours des dernières années. Alors que certains investisseurs se retirent en ce moment et prennent des bénéfices après le dernier rapport sur les résultats de Cloudflare, il est peut-être temps d’initier une position sur les actions NET.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NET. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

