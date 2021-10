Les résultats positifs de Covid-19 serviront de fondement à la croissance de l’immobilier en 2022

2020-2021 peut être considérée comme une année charnière, modifiant radicalement les préférences et les modes de vie des acheteurs de maison.

2021 a été une bonne année pour l’immobilier indien. L’année a été marquée par un bon début avec un fort regain de confiance et une augmentation subséquente des ventes. Selon un rapport PropEquity, les ventes de logements ont augmenté de 21% dans les 7 principales villes d’Inde au premier trimestre 2021 à 1 05 183 unités contre 87 236 unités au premier trimestre 2020. La deuxième vague de coronavirus a pris la nation au dépourvu avec une soudaine augmentation du nombre de décès. et une accalmie temporaire de l’activité commerciale. Néanmoins, une reprise remarquable du secteur après la deuxième vague témoigne de sa résilience.

La pandémie s’est avérée être une courbe d’apprentissage dans l’immobilier indien, à la fois pour les développeurs et les consommateurs. Il a souligné le besoin d’agilité et de plans d’urgence complets pour surmonter les incertitudes. Au milieu du travail prolongé à domicile, la maison est devenue un pivot clé autour duquel tourne notre routine quotidienne. La pandémie a réaffirmé la nécessité de posséder une maison, à la fois comme adresse et investissement.

Du point de vue de l’investissement, la pandémie a annoncé un changement de paradigme d’une consommation ostentatoire à une consommation consciente. Les gens ont compris l’importance d’un investissement prudent et d’une gestion financière. L’immobilier est devenu une classe d’actifs relativement stable dans un contexte de baisse de l’éclat des actifs alternatifs tels que les actions et les fonds communs de placement. L’Inde, l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde, est devenue une destination privilégiée pour les NRI. La tendance à la migration inverse associée aux incertitudes a incité les NRI à investir dans leur pays d’origine.

Avec la campagne de vaccination franchissant la barre du milliard en Inde, les perspectives s’annoncent prometteuses et 2022 fait naître de nouveaux espoirs et aspirations. Les résultats positifs de COVID-19 serviront de base à la croissance de l’immobilier en 2022. L’immobilier a connu une nouvelle aube, avec des villes de niveau 2 et 3 émergeant comme destinations de lever de soleil. Le travail prolongé à domicile a quelque peu brouillé les frontières géographiques. En outre, le rythme rapide des développements d’infrastructures et des orientations politiques a alimenté la croissance de l’immobilier dans ces régions. Nous prévoyons une demande robuste des périphéries des villes métropolitaines promettant une couverture verte dense et la tranquillité.

2020-2021 peut être considérée comme une année charnière, modifiant radicalement les préférences et les modes de vie des acheteurs de maison. Aujourd’hui, les acheteurs avertis ne recherchent pas seulement un produit de qualité supérieure, mais une expérience complète. Le travail à domicile a également suscité le besoin de maisons spacieuses et de repenser les configurations existantes pour accueillir une pièce supplémentaire en tant que lieu de travail, aire de jeux pour enfants ou débarras. Emplacement stratégique, commodités de premier ordre, les références des développeurs sont devenues des facteurs clés pour les acheteurs de maison.

La préférence pour un style de vie indulgent mélangé à la commodité a donné un coup de fouet aux condominiums intégrés avec une sécurité et une surveillance 24 × 7 strictes et bien équipées des installations nécessaires. De tels condominiums illustrent la commodité car ils réduisent le besoin de sortir fréquemment pour répondre aux besoins de base. Les préoccupations actuelles en matière de santé et de bien-être impliquent que les offres résidentielles avec une gestion des installations robuste gagnent du terrain. Toutes ces tendances devraient encore se renforcer en 2022.

Une série de réformes politiques favorables telles que RERA, GST, etc., au cours des dernières années ont insufflé la transparence et la responsabilité dans le système. La pandémie a fait pivoter l’accent sur l’orientation client. Le secteur immobilier se dirige vers une consolidation avec des acteurs organisés pour prendre l’avantage sur leurs pairs. Les développeurs prennent également conscience de leur responsabilité de redonner à la société à travers diverses initiatives. En conséquence, la durabilité est devenue un courant sous-jacent dominant avec une préférence pour les offres résidentielles dotées de caractéristiques de construction verte et d’équipements respectueux de l’environnement tels que la récupération des eaux de pluie, le traitement des eaux usées, etc.

Forte de solides fondamentaux économiques et d’un climat des affaires propice, 2022 devrait ouvrir une pléthore d’opportunités pour que l’immobilier indien se réaligne davantage sur les normes mondiales et joue un rôle central dans l’histoire du développement de l’Inde.

(Par Rahul Singla, directeur, Mapsko Group)

