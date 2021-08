Les résultats trimestriels de Nintendo montrent 89 millions de commutateurs expédiés, alors que les ventes globales ralentissent

Le nouveau Switch OLED. (Image Nintendo)

Le Switch a franchi une étape globale importante, atteignant 89,04 millions d’unités expédiées dans le monde, alors même que les ventes globales de Nintendo ont finalement atteint un marasme post-quarantaine.

Nintendo, dont le siège social est situé aux États-Unis à Redmond, Washington, a publié jeudi matin son rapport sur les résultats trimestriels, qui a toujours beaucoup à faire. Par rapport à Sony et Microsoft, Nintendo est exceptionnellement transparent sur ses chiffres de vente précis.

D’avril à juin de cette année, Nintendo a vendu 4,45 millions de commutateurs et 45,29 millions de logiciels. Le nouveau Pokémon Snap d’avril, une suite tant attendue du safari photo Pokémon de 1999, s’est vendu à 2,07 millions d’unités, tandis que le remake de mai, RPG Miitopia, a confortablement dépassé le million. Mario Golf: Super Rush, malgré des critiques médiocres, a réussi à déplacer 1,34 million d’unités après sa sortie en juin.

Étonnamment, Mario Kart 8 Deluxe est toujours le jeu le plus vendu sur Switch, avec 1,69 million d’unités supplémentaires vendues au cours du trimestre pour un total de 37,08 millions, tandis qu’Animal Crossing: New Horizons n’en a vendu “que” 1,26 million de plus pour un total de 33,89 millions. Je m’attendais à ce que New Horizons ait comblé l’écart maintenant, mais je suppose que c’est ce que j’obtiens pour parier contre Mario.

Même ainsi, ces chiffres marquent un ralentissement significatif des ventes globales de Nintendo, le matériel prenant un coup de 21,7% par rapport à la même période l’année dernière et les logiciels en baisse de 10,2%. Les ventes numériques ont connu un ralentissement particulier, déplaçant 24,9 % d’unités de moins qu’au même trimestre en 2020.

Cependant, ce n’est pas encore un signe avant-coureur. Les bénéfices de Nintendo en ont pris un coup, mais comme le rapport lui-même le note, le même trimestre en 2020 a marqué les débuts de New Horizons, qui a été un énorme succès dès le départ et a été un gros vendeur de système pour le Switch.

Les mois d’avril à juin de l’année dernière ont également marqué le début des mesures internationales de distanciation sociale, qui ont à leur tour stimulé les ventes de l’ensemble de l’industrie du jeu vidéo. Nintendo avait moins de choses à faire au printemps dernier et, en tant que tel, ce trimestre allait toujours être plus faible pour la comparaison.

Il est intéressant de noter ici comment la presse économique grand public couvre cela, en comparaison avec les sites de passionnés de jeux. Les investisseurs et les analystes surveillent de près l’industrie du jeu vidéo depuis un an et demi, attendant essentiellement de voir quand (ou si) l’effet de la pandémie sur les ventes allait s’atténuer. Sony et Microsoft ont tous deux enregistré une augmentation significative des ventes de matériel récemment, car leurs consoles de nouvelle génération se vendent presque aussi rapidement qu’elles peuvent être fabriquées, ce qui rend Nintendo pire pour la comparaison.

Pour les passionnés, cependant, cela peut être considéré comme un retour aux affaires comme d’habitude pour Nintendo. Le Switch a tendance à fonctionner par cycles, où l’intérêt des consommateurs est motivé par les jeux propriétaires très attendus de Nintendo. Étant donné que Nintendo n’a pas eu de grande sortie originale depuis un moment (sans doute pas depuis New Horizons, en fait), il est naturel que ce soit sur un temps mort pour le moment, mais tout s’inversera instantanément une fois qu’il y aura une date de sortie pour quelque chose comme Breath of the Wild 2.

Switch et Switch Lite de Nintendo. (Photo de Thomas Wilde)

Même avec le ralentissement des ventes sur Switch, le cap des 89 millions est suffisant pour en faire la 7e console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps, dépassant la Xbox 360 de Microsoft (quelque part plus de 84 millions) et la PlayStation 3 de Sony (87,4 millions). Nintendo s’attend à ce que la Switch franchisse la barre des 100 millions d’unités déplacées vers mars 2022, date à laquelle elle aura vendu plus de systèmes, et ce plus rapidement, que la Wii qui a établi un record.

(Il convient également de noter ici que contrairement à Sony ou Microsoft, on estime que Nintendo gagne de l’argent sur les ventes de matériel à l’unité. Il y a une solide tendance sur 20 ans où les nouvelles sur Nintendo n’ont jamais été aussi mauvaises que les analystes essaieront de le dire. , et le rapport financier d’aujourd’hui ne fait pas exception.

Nintendo n’a pas modifié ses prévisions financières pour le reste de l’année, la sortie en octobre du commutateur OLED promettant de stimuler les ventes de matériel.

Ses jeux de première partie pour la saison des vacances de cette année incluent WarioWare : Get It Together ! en septembre; Metroid Dread et les Superstars de Mario Party en ligne en octobre ; et deux grands remakes de Pokémon, Brilliant Diamond et Shining Pearl, en novembre.

Il s’agit d’une liste relativement faible, car les mesures de travail à domicile COVID de l’année dernière ont continué de ralentir le cycle de production interne de Nintendo. Parmi ses grandes versions propriétaires, trois des cinq – Superstars est une compilation de mini-jeux et de plateaux de la série Mario Party – sont effectivement des rééditions, tout comme le remaster HD de juillet de The Legend of Zelda: Skyward Sword. Comme beaucoup de développeurs en ce moment, Nintendo a été contraint d’improviser afin de remplir son calendrier de sortie.

Cette saison des fêtes met également Nintendo dans la position étrange de s’appuyer sur un jeu Metroid comme tente de vacances; malgré sa position comme l’une des franchises principales de Nintendo, la série Metroid a toujours été traitée comme le beau-fils roux de la gamme.