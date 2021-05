Les retardigrades sont presque à l’épreuve des balles, découvrent les scientifiques – .

Les retardigrades – ces organismes microscopiques qui résistent aux radiations extrêmes, au vide de l’espace et aux températures qui transformeraient la plupart des autres organismes en sucettes glacées littérales – sont une véritable merveille de la nature. Ils semblent être pratiquement indestructibles et, lors d’une mission très attendue d’Israël en 2019, ils ont été envoyés sur la Lune. Malheureusement pour le pays et les scientifiques travaillant sur la mission, l’atterrisseur lunaire s’est écrasé et a été complètement détruit. Les tardigrades, cependant, nous ne savons pas vraiment ce qui leur est arrivé, mais les scientifiques ont hâte de le découvrir.

Les retardigrades, également appelés «ours d’eau», sont si ridiculement résistants que les chercheurs pensent qu’ils ont peut-être survécu à la collision à grande vitesse entre l’atterrisseur et la surface de la Lune. Pour tester cette théorie, une équipe dirigée par un doctorant. étudiant de l’Université Queen Mary de Londres a conçu une expérience où les créatures microscopiques seraient abattues d’un «pistolet scientifique», pour ainsi dire.

Le pistolet est différent d’une arme à feu conventionnelle en ce qu’il utilise un système à deux étages pour propulser des projectiles à des vitesses extrêmement élevées. Les projectiles atteignent des vitesses supérieures à celles des balles tirées par un canon typique, et l’impact extrême des projectiles contre une cible est une meilleure simulation pour le type d’extrêmes que les tardigrades auraient pu endurer.

Avant d’être tirés du pistolet, les tardigrades ont été soumis à des températures glaciales. Cela a déclenché un état d’hibernation qui réduit leur métabolisme à une infime fraction de ce qu’il serait dans des conditions normales. Ensuite, les tardigrades ont été chargés dans des balles en nylon par groupes de 2 à 4. Les chercheurs ont tiré ces balles sur des cibles de sable à une courte distance et ont observé si les minuscules créatures avaient survécu aux changements de pression intenses du tir initial ainsi qu’à l’impact avec la cible.

Les scientifiques ont tiré les projectiles à des vitesses différentes, augmentant progressivement la vitesse à chaque tir suivant. Ce qu’ils ont découvert, c’est que les tardigrades sont en effet capables de supporter un impact de balle, mais seulement jusqu’à un certain point. Les tardigrades étaient capables de supporter des tirs allant jusqu’à environ 900 mètres par seconde. Pour mettre cela en perspective, on peut s’attendre à ce qu’une arme de poing de 9 mm se déplace à une vitesse d’environ 400 mètres par seconde. Pendant ce temps, la plupart des obus de 5,56 x 45 mm tirés d’une carabine se déplaceront entre 850 et 900 mètres par seconde.

Ainsi, les tardigrades étaient capables de subir des impacts similaires à ceux d’un coup de fusil, ce qui est assez impressionnant. Malheureusement pour quiconque aime imaginer les minuscules ours d’eau survivant à leur frôlement de mort à la surface de la Lune, l’impact de l’atterrisseur avec la surface lunaire aurait soumis les créatures à un choc d’une bien plus grande intensité. Les chercheurs se sentent à l’aise pour affirmer qu’aucun des tardigrades n’aurait pu survivre à l’impact. Dommage.

