Les retards de courrier et les hausses de prix arrivent à USPS. Voici pourquoi.

Le service postal des États-Unis a commencé à ralentir la livraison du courrier vendredi, dans le cadre d’un effort du ministre des Postes Louis DeJoy pour réduire les coûts au cours des 10 prochaines années.

Le changement le plus répandu et le plus important affectera le courrier de première classe, comme les lettres, les petits colis, les factures et les documents fiscaux. Avant les changements, les clients à travers les États-Unis pouvaient s’attendre à ce que le courrier de première classe atteigne sa destination en un à trois jours ; désormais, ce délai s’étendra sur un à cinq jours.

Cela “signifie que la livraison du courrier sera plus lente que dans les années 1970”, pour environ 40% du courrier de première classe, a déclaré à CBS Paul Steidler, expert en services postaux et chaînes d’approvisionnement au Lexington Institute.

C’est parce que l’USPS est sur le point de réduire sa dépendance à l’égard des avions pour transporter le courrier dans le cadre d’un effort plus large de réduction des coûts, en déplaçant plutôt certaines livraisons à l’intérieur des États-Unis continentaux vers le transport terrestre. Selon le Washington Post, le service postal réduira la quantité de courrier transporté par avion de 20 à 12 %.

Selon un avis d’août de l’USPS dans le Federal Register, l’utilisation d’avions cargo et d’avions de passagers pour transporter le courrier est plus chère et moins fiable en raison des “retards météorologiques, de la congestion du réseau et des arrêts au sol du contrôle du trafic aérien”.

Qui sera touché par les changements et comment ?

L’USPS a déclaré dans son avis au Federal Register qu’environ 61% du courrier de première classe serait toujours livré à sa norme actuelle, ce qui signifie, théoriquement, que de nombreux clients ne remarqueraient pas beaucoup de changement dans le calendrier de livraison.

Mais dans la pratique, selon Steidler, la nouvelle politique sera «catastrophique», en particulier pour certaines populations comme les personnes âgées, les personnes handicapées et celles des zones rurales pour lesquelles la livraison du courrier est essentielle à leurs soins de santé, leur sécurité financière et leur connexion. au monde plus large.

“Ce sont les moins chanceux qui en souffriront le plus”, a déclaré Steidler à CBS. “Tout dans la société américaine s’accélère, semble-t-il, à l’exception de la livraison du courrier – qui va maintenant ralentir.”

Comme Catherine Kim l’a expliqué pour Vox en avril dernier, la livraison du courrier est une bouée de sauvetage cruciale pour des millions d’Américains dans les zones rurales. Étant donné que l’USPS est mandaté pour livrer à n’importe quelle adresse postale aux États-Unis, quoi qu’il en soit – ce que les entreprises privées comme FedEx et UPS ne sont pas tenus de faire – le service postal en particulier joue un rôle essentiel pour garantir les communautés rurales, y compris les zones tribales. , avoir un accès fiable au service de messagerie.

« L’USPS n’est pas seulement un service public », a déclaré à Vox Twyla Baker, membre de la tribu Mandan-Hidatsa du Dakota du Nord. « C’est une bouée de sauvetage.

Un autre aspect crucial du service USPS est son prix abordable, qui est actuellement sapé par les hausses de prix de nombreux produits de courrier de première classe. Comme le souligne l’USPS, leurs livraisons forfaitaires sont toujours parmi les plus basses du monde industrialisé, et une augmentation de trois cents du prix d’un timbre Forever ne semble pas beaucoup.

Mais des augmentations de prix plus importantes – bien que temporaires – devraient prendre effet entre le 3 octobre et le 26 décembre, pendant la haute saison des livraisons de vacances de l’USPS, les prix des forfaits augmentant jusqu’à 1 $.

Le service postal révisera également ses tarifs plus fréquemment à l’avenir, selon le Washington Post : les prix pourraient augmenter deux fois par an, en janvier et en juillet, alors que l’agence cherche à limiter son déficit budgétaire.

Pourquoi l’USPS apporte-t-il des modifications ?

DeJoy, un donateur majeur de l’ancien président Donald Trump qui a commencé son mandat de ministre des Postes en juin 2020, a décrit ses plans pour le service postal en mars de cette année, citant la nécessité de compenser ce qu’il prévoit être un manque à gagner de 160 milliards de dollars. au cours de la prochaine décennie. DeJoy prédit en mars que les hausses des tarifs postaux compenseraient environ 44 milliards de dollars du manque à gagner attendu, et les hausses des tarifs des colis représenteraient environ 24 milliards de dollars.

Mais le plan – comme DeJoy lui-même – a sa part de critiques, dont le sénateur Gary Peters (D-MI), président du comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, qui supervise le service postal.

« Bien que je comprenne le désir des dirigeants du service postal de fixer des objectifs à long terme, je crains que plusieurs des initiatives de ce plan nuisent au service pour les personnes à travers le pays qui comptent sur le service postal pour les médicaments sur ordonnance, les documents financiers, la gestion de leur petit entreprises, et plus encore », a déclaré Peters lorsque DeJoy a présenté le plan en mars.

Peters s’est également dit préoccupé par le fait que les réductions proposées, en particulier les retards de livraison et la diminution des heures dans les magasins de détail, auraient un impact négatif particulier sur les collectivités rurales et autrement sous-financées.

Le représentant Gerry Connolly (D-VA) a été encore plus énergique dans ses critiques, affirmant que le plan de DeJoy « garantit la spirale de la mort du service postal américain ».

La Commission indépendante de réglementation des postes, ou PRC, qui sert d’organisme de réglementation pour l’USPS, a également signalé que les ralentissements de l’USPS pourraient ne pas avoir l’effet escompté. L’agence a averti en juillet que même si les augmentations de prix pour le courrier et les colis de première classe étaient logiques, le plan de ralentir la livraison est basé sur des “hypothèses non prouvées” et que le service postal ne réaliserait que des économies “dérisoires”.

Qu’est-ce qui attend le service postal à l’avenir?

Comme Adam Clark Estes de Recode l’a expliqué en janvier, l’USPS fait face à des difficultés financières depuis des années.

Selon Clark Estes :

Beaucoup d’entre eux remontent à 2006, lorsqu’un Congrès dirigé par les républicains a adopté la Postal Accountability and Enhancement Act. Cela a obligé l’USPS à préfinancer les prestations de soins de santé qu’elle promet aux futurs retraités de sa main-d’œuvre avec des paiements annuels d’environ 5,5 milliards de dollars. Cela signifiait que même lorsque l’agence fonctionnait à profit, cela ressemblait à un désastre financier sur le papier. Puis la Grande Récession s’est produite en 2008, provoquant une chute du volume de courrier de première classe et réduisant les revenus du service postal.

Bien que la Chambre des représentants ait décidé de modifier le mandat de préfinancement en février 2020, la pandémie de Covid-19 s’est installée peu de temps après, laissant la législation patauger au Sénat – et causant davantage de retards au service postal.

Le conseil des gouverneurs de l’USPS a nommé DeJoy, un PDG de la logistique sans expérience au service postal, au poste de directeur général des postes en juin. Sous Trump, le service postal avait déjà souffert ; en essayant de gérer l’opération comme une entreprise, par opposition à un service public, Trump a suggéré de multiplier par quatre les prix et a menacé d’opposer son veto à un paquet de 25 milliards de dollars – qui a été adopté par la Chambre avec un soutien bipartite – pour l’agence alors qu’elle se débattait avec les retards dus au Covid-19 et les changements opérationnels à l’approche des élections de 2020.

Les démocrates du Congrès ont vu la nomination de DeJoy comme un autre coup dur pour l’USPS, et ses politiques – comme la suppression des trieurs à grande vitesse de certaines installations postales, la mise hors service des boîtes postales et la réduction des heures dans les magasins de détail – ont suscité de nombreuses critiques à l’approche des élections de 2020, qui reposait fortement sur le vote par correspondance au milieu de la pandémie de Covid-19.

DeJoy a suspendu la mise en œuvre de ces changements avant l’élection présidentielle de 2020 en réponse au tollé général, mais il est confronté à un nouveau recul concernant les modifications apportées ce mois-ci aux services USPS.

Les opposants ont appelé à l’éviction de DeJoy pratiquement depuis qu’il a pris le poste de directeur général des postes, citant des conflits d’intérêts et des changements négatifs dans les performances de l’USPS sous sa direction. Bien qu’il soit possible que DeJoy soit démis de ses fonctions, c’est le mandat du conseil des gouverneurs de l’USPS, ce qui rend peu probable que cela se produise avec le conseil actuel. Certains démocrates ont également exhorté le président Joe Biden à révoquer directement les membres du conseil nommés par Trump pour ouvrir la voie au limogeage de DeJoy.

“Votre pouvoir de révoquer les gouverneurs des postes” pour un motif “est absolu”, a écrit le représentant Bill Pascrell (D-NJ) dans une lettre d’août à Biden. “Il serait difficile d’identifier une cause plus claire que le refus des membres du conseil d’administration de protéger l’USPS du chaos et de la ruine.”