Les retards de lancement de l’iPhone 13 semblent de plus en plus improbables

Nous ne nous serions jamais inquiétés du lancement à temps de la série iPhone 13 dans le monde pré-pandémique. Depuis 2012, Apple a lancé de nouveaux modèles d’iPhone chaque septembre, les nouveaux appareils étant commercialisés quelques jours plus tard. Cela a changé l’année dernière lorsque la pandémie a forcé Apple à reporter le lancement de l’iPhone 12. À la mi-octobre, Apple a dévoilé les quatre modèles d’iPhone 12, mais seules les deux versions de 6,1 pouces sont arrivées en magasin ce mois-ci. Les variantes mini et Pro Max ont été lancées quelques semaines plus tard. Ce ne sera pas le cas pour la série iPhone 13. Nous recevons de plus en plus de preuves indiquant qu’il est peu probable que les retards de lancement soient un problème cette année.

Aucun avertissement de retard de lancement

Nous avons vu de nombreux rapports détaillant les préparatifs de fabrication de l’iPhone 13 d’Apple. Tous suggèrent qu’Apple a pris des mesures pour éviter les retards de lancement. La société a commandé des pièces clés bien avant le lancement de la production de l’iPhone 13. Il a également assuré que la crise des puces n’aurait pas d’impact sur l’iPhone.

Apple a averti les investisseurs fin juillet 2020 qu’il ne lancerait pas l’iPhone 12 à temps. Nous aurions eu un avertissement similaire il y a quelques jours lorsqu’Apple a publié son rapport sur les résultats du trimestre de juin. Apple a reconnu qu’il ressentirait les effets de la crise des puces, mais pas en ce qui concerne le processeur personnalisé de la série A qui alimente l’iPhone. Cela dit, les hauts dirigeants d’Apple n’ont pas indiqué que l’iPhone 13 connaîtrait des retards de lancement.

Les fournisseurs d’iPhone 13 peinent à embaucher du personnel

Nous avons encore plus de preuves en provenance d’Asie que l’iPhone 13 ne sera pas retardé cette semaine. Selon le South China Morning Post, les fournisseurs d’Apple se bousculent pour trouver des travailleurs avant le lancement de l’iPhone 13. Foxconn, Lens Technology et Luxshare Precision sont parmi les fournisseurs de pièces nommés dans l’histoire. Le rapport indique qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des travailleurs, de sorte que ces entreprises ont proposé de meilleures incitations.

Foxconn a augmenté la prime d’embauche pour les nouveaux employés à un record de 10 200 yuans (1 579 $). Le paiement n’est disponible que si les nouveaux embauchés restent dans l’entreprise pendant au moins 90 jours. Le travailleur obtient 9 500 yuans (1 465 $) sur ce montant, et la personne qui l’a référé reçoit les 700 yuans restants (108 $).

Lens Technology est à la recherche de 5 000 travailleurs et 2 000 inspecteurs qualité. La société a doublé son bonus, passant de 5 000 yuans (771 $) en février à 10 000 yuans (1 542 $) en mai. Un employé doit travailler au moins 20 jours par mois pendant sept mois pour être admissible.

Luxshare a également doublé son bonus de parrainage, passant de 2 500 yuans (386 $) en avril à 5 ​​000 yuans (771 $) fin mai. L’entreprise offre une prime de 3 800 yuans (586 $) aux anciens employés qui reviennent également dans l’entreprise.

Les grands plans de lancement de l’iPhone 13 d’Apple

Apple a de grands projets pour l’iPhone 13 cette année, tout comme Samsung a du mal à vendre le Galaxy S21. Des rapports récents indiquent qu’Apple veut fabriquer entre 90 et 100 millions d’unités iPhone 13 cette année. La nouvelle histoire SCMP mentionne les mêmes estimations. Au total, Apple veut expédier entre 130 millions et 150 millions d’unités iPhone au second semestre. Cela explique la poussée massive d’embauche en Asie. Ces estimations indiquent également que nous ne devrions pas nous attendre à des retards de lancement de l’iPhone 13.

Le rapport note que les fournisseurs ont plus de mal à trouver des travailleurs. Les emplois en usine perdent de leur attrait auprès de la jeune génération chinoise, même si Foxconn et d’autres fournisseurs ont considérablement augmenté les salaires et les primes au fil des ans.

Apple pourrait dévoiler la série iPhone 13 le 14 septembre, selon certains analystes. Quelle que soit la date, l’entreprise devrait annoncer l’événement presse virtuel dans les prochaines semaines.

