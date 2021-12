Les retards de l’iPhone 13 et de l’iPad sont causés par la pénurie de puces

L’iPhone 13 s’est épuisé dès le lancement des précommandes. Depuis lors, Apple a du mal à répondre à la demande, les estimations d’expédition s’étendant sur plusieurs semaines pour certains modèles. Des rapports récents ont mis en évidence les efforts massifs d’Apple pour s’assurer qu’il dispose de suffisamment de pièces pour fabriquer le dernier iPhone, par exemple en sacrifiant la production d’iPad pour maintenir la fabrication d’iPhone en ligne. Nous avons également appris que certains acheteurs pourraient avoir changé d’avis sur l’achat du dernier combiné à la lumière des retards de l’iPhone 13 et du contexte économique plus large.

Un tout nouveau rapport nous donne un aperçu complet des difficultés de fabrication d’Apple cette année. Et cela pourrait aider les fans d’Apple à comprendre pourquoi la pénurie actuelle de puces retardera de nombreux cadeaux Apple cette saison des fêtes. Il n’y a pas que l’iPhone 13 non plus. Les iPhones plus anciens et divers iPads seront également expédiés plus tard que d’habitude ce Noël.

Les problèmes de fabrication de l’iPhone 13 ont commencé tôt

Un rapport détaillé de Nikkei Asia détaille les différents problèmes qui ont affecté la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone 13. Ce ne sont pas seulement les pénuries de puces qui entraîneront des retards d’expédition pour des produits Apple spécifiques. Les blocages et les coupures d’énergie liés à la pandémie en Asie ont également empêché les opérations habituelles de fabrication d’iPhone d’Apple.

Le média s’est entretenu avec plus de 20 sources proches du dossier. Ils ont révélé que les problèmes de fabrication de l’iPhone 13 d’Apple avaient commencé en octobre. C’est généralement la période la plus chargée pour des entreprises comme Foxconn et Pegatron, qui assemblent des iPhones et d’autres appareils électroniques grand public. Mais ces entreprises ont plutôt dû réduire leur production, accordant aux gens du temps libre plutôt que des heures supplémentaires. De plus, la production d’iPhone et d’iPad a été complètement interrompue pendant un certain temps.

Résultat, Apple est bien en deçà de ses estimations de production. La société a perdu des millions d’unités et a raté des milliards de dollars de revenus, note le rapport. Lors de l’appel aux résultats trimestriels d’Apple en octobre, Tim Cook a déclaré que la société manquera 6 milliards de dollars de ventes au cours du trimestre de décembre en raison de pénuries de composants. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont également coûté à Apple entre 3 et 4 milliards de dollars au cours du trimestre de juin.

Écran de l’iPhone 13 Pro. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Apple continue de rattraper son retard

Apple voulait fabriquer 95 millions d’unités iPhone 13 cette année. Début décembre, l’entreprise était en passe de produire entre 83 et 85 millions d’unités.

Cet écart représente un nombre massif d’appareils flambant neufs et coûteux qu’Apple ne sera pas en mesure de vendre. Le rapport indique que l’objectif global d’Apple était d’expédier 230 millions d’unités d’iPhone en 2021. Il pourrait être inférieur à ce chiffre d’environ 15 millions d’iPhones.

La production de l’iPhone 13 a chuté de 20 % par rapport au plan initial en septembre et octobre, a appris Nikkei. C’est malgré les efforts d’Apple pour donner la priorité à la fabrication de l’iPhone 13 par rapport à tout le reste. Des produits comme les nouveaux iPad, l’iPhone 12 et l’iPhone SE ont tous été touchés. La production d’iPad a chuté de 50 % au cours de la période et Apple a fabriqué 25 % d’unités d’iPhone de la génération précédente en moins.

En d’autres termes, ce ne sont pas seulement les retards de l’iPhone 13 qui auront un impact sur la saison des vacances. Les acheteurs à la recherche d’iPhones moins chers ou de nouveaux iPads devront peut-être attendre après Noël pour mettre la main sur les appareils très convoités. Nikkei a déclaré que la production ne s’était pas améliorée en novembre.

Démontage d’iFixit iPhone 13 Pro. Source de l’image : iFixit

Les retards de l’iPhone 13 s’étendront jusqu’en 2022

Les retards en cours pour l’iPhone 13 signifient que les acheteurs qui ont commandé une version du combiné début décembre pourraient ne pas l’obtenir avant le 16-23 décembre. Certains retards pourraient s’étendre jusqu’à début janvier. Quant à l’iPad, une date de commande le 1er décembre se traduit par une livraison à la mi-janvier.

Ce qui est génial avec le rapport Nikkei, c’est qu’il met en évidence le type de composants qui nuisent à la production de l’iPhone 13, entraînant des retards de livraison importants. Ce n’est pas la puce A15 Bionic, le modem 5G ou le panneau OLED 120 Hz qui font un cauchemar à Apple avant Noël. Ce sont des puces héritées auxquelles la plupart d’entre nous n’ont jamais pensé.

Ces puces peuvent ne coûter que quelques centimes et peuvent gérer des opérations telles que la gestion de l’alimentation ou la connectivité. Ce ne sont pas des puces propriétaires Apple, car de nombreux autres fabricants de smartphones les utilisent. Nikkei fournit des schémas réels des composants de l’iPhone 13, reliant les différentes pièces à la cause des pénuries.

« Même si vous avez 99% des composants sous la main, s’il vous manque un, deux ou trois composants, il n’est pas possible de lancer l’assemblage final du produit », a déclaré un responsable anonyme d’un fournisseur d’Apple.

Apple iPad Mini 2021 Front Image Source : Christian de Looper pour .

Il n’y a pas que la production d’iPhone 13 qui souffre

Apple et le retard de l’iPhone 13 ne sont que la pointe de l’iceberg, souligne Nikkei. Tous les concurrents d’Apple ont été confrontés à la même combinaison de problèmes. L’approvisionnement en puces, les blocages locaux du COVID-19, les coupures d’énergie en Chine et les contraintes logistiques ont eu un impact sur de nombreux autres produits au-delà des smartphones et des tablettes. C’est juste qu’Apple aurait pu mieux gérer ces vents contraires que ses concurrents, grâce au traitement préférentiel qu’il reçoit de ses fournisseurs.

En ce qui concerne la production de l’iPhone 13, Apple aurait demandé aux fournisseurs de réaccélérer leurs efforts de fabrication en novembre, décembre et janvier. Après le Nouvel An lunaire chinois en février, Apple réduira probablement la production de l’iPhone 13. C’est ce qui se passe à chaque cycle de production.

Quiconque cherche à comprendre les retards de l’iPhone 13 à Noël et les pénuries globales ayant un impact sur l’économie mondiale devraient consulter l’intégralité de l’histoire de Nikkei sur ce lien.