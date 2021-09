Les retards de livraison de l’Apple Store pourraient indiquer un nouvel iPad (2021)

Apple vient d’annoncer la date de son prochain événement le 14 septembre et nous pourrions enfin voir des détails sur les rumeurs de longue date de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch 7. Cependant, l’événement est également censé être le début d’une nouvelle entrée. niveau iPad (2021), et certains pensent que l’Apple Store nous donne encore un autre indice.

Certains consommateurs ont remarqué que l’iPad (2020) a actuellement d’énormes retards de livraison sur la page Web officielle d’Apple aux États-Unis et au Royaume-Uni. Lorsque nous avons vérifié nous-mêmes, l’iPad Pro et l’iPad Mini que nous voulions commander arriveraient tous les deux demain, mais l’iPad de base ne serait livré qu’au début du mois d’octobre.

Ajoutant encore de l’huile sur le feu Mark Gurman, un écrivain pour Bloomberg, a tweeté que les employés d’Apple avaient reçu pour instruction de ne pas spéculer auprès des consommateurs sur la cause des retards. Le secret d’Apple suggère qu’il essaie peut-être de cacher quelque chose qui serait très probablement un nouveau lancement d’iPad ; le retard pourrait soit avoir été causé par des ralentissements de la production pour faire place au nouvel iPad, soit être un effort pour faire attendre les clients intéressés jusqu’à ce que le dernier modèle soit en vente.

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’une confirmation officielle, nous ne pouvons nous empêcher de mettre nos chapeaux en papier d’aluminium et de rejoindre le club de personnes spéculant sur l’arrivée d’une annonce pour iPad. Heureusement, l’événement Apple n’est que dans une semaine, nous n’avons donc pas longtemps à attendre pour le découvrir.

Analyse : peu de choses à faire, mais beaucoup à espérer

À l’heure actuelle, nous savons très peu de choses officiellement sur l’iPad (2021) mais cela devrait changer le 14 septembre. tablette d’entrée de gamme.

Plusieurs rumeurs ont suggéré que l’iPad serait alimenté par le chipset A13 Bionic que nous avons vu dans l’iPhone 11 et dispose de 4 Go de RAM. La version la plus abordable aura un stockage de 64 Go, soit le double des 32 Go fournis avec le modèle d’iPad le moins cher actuellement.

Nous avons également entendu dire qu’il pourrait s’agir de l’iPad le plus fin jamais conçu, le petit facteur de forme étant mis en œuvre pour commercialiser la tablette auprès des étudiants. Sinon, il semble que le design soit inchangé par rapport à ce que nous avons vu auparavant, avec un bouton d’accueil Touch ID et de grandes lunettes.

Mieux encore pour les étudiants qui pourraient avoir un budget limité, cet iPad pourrait avoir le prix de lancement le plus bas de la gamme à seulement 299 $ aux États-Unis (environ 220 £, 400 $ AU) selon une fuite de prix. C’est seulement un peu moins cher que l’iPad 10.2 (2020) qui coûte 329 $ / 329 £ / 499 $ AU, mais une baisse de prix de 30 $ n’est toujours pas à renifler.