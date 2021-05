Les retards de livraison et le manque de communication de West Elm sont un cauchemar pour le service client

En janvier, j’ai reçu un e-mail d’un acheteur de meubles frustré.

«Il y a des mois, ma nouvelle épouse et moi avons commandé un cadre de lit et une tête de lit pour notre nouveau matelas Tempurpedic haut de gamme», a déploré JB Harris, acheteur et lecteur en Floride. Bien qu’ils aient reçu leur matelas dans un délai raisonnable, le cadre de lit et la tête de lit manquaient en action. «Cela a été un cauchemar existentiel, aussi déroutant que Waiting for Godot de Samuel Beckett.

Lorsque j’ai renoué avec Harris en avril, il avait finalement reçu son envoi après de nombreux mois d’attente. «West Elm a les pires problèmes de chaîne d’approvisionnement de tous les détaillants que j’aie jamais rencontrés», m’a-t-il dit. “Mon conseil aux acheteurs de West Elm: si vous ne pouvez pas acheter un article dans une salle d’exposition, attendez-vous à attendre des semaines, voire des mois pour le recevoir.” Lui et sa femme ont dormi sur un matelas par terre pendant toute la durée de leur calvaire.

«Ce fut un cauchemar existentiel, aussi déroutant que Waiting for Godot de Samuel Beckett»

Trois ans après avoir écrit mon histoire originale de West Elm, dans laquelle j’ai révélé que l’entreprise mettait en colère d’innombrables jeunes acheteurs en refusant apparemment de livrer quoi que ce soit en temps opportun, la situation ne semble pas être beaucoup mieux. La pandémie a aggravé ce problème, non seulement pour West Elm, mais pour une légion de détaillants de meubles. Le problème est complexe, alimenté par un afflux soudain et inattendu de commandes de produits pour la maison, les gens étant confinés chez eux sans rien d’autre à faire que de rester assis pendant des heures sur des canapés inconfortables et de regarder les murs vierges dans un besoin désespéré de parure. Les chaînes d’approvisionnement sont au point mort alors que les usines renforcent la distanciation sociale et luttent avec les travailleurs malades. Les compagnies maritimes et les ports se heurtent à des obstacles similaires, et les prix des palettes et des conteneurs d’expédition sont à la hausse.

Ces problèmes ont laissé les acheteurs frustrés et, dans certains cas, privés. Tout en faisant face à l’incertitude et à la peur d’une pandémie parallèlement à d’autres transitions de vie importantes et même à des traumatismes, de nombreuses personnes à qui j’ai parlé voulaient simplement le confort d’un canapé frais, d’un nouveau matelas ou d’un réfrigérateur indispensable. Mais les problèmes de chaîne d’approvisionnement et la mauvaise communication de la part des détaillants n’ont fait qu’aggraver le stress des acheteurs, car ils étaient désormais obligés de souffrir d’un délai de neuvième mois d’une commande nécessaire qui leur coûtait des milliers de dollars.

Et aucun détaillant n’était pire que West Elm.

«West Elm devrait vraiment faire faillite, pour être honnête, parce que c’est une entreprise vraiment merdique», dit Ali, dont le nom de famille est retenu pour protéger sa vie privée parce qu’il a un travail de contact avec le public. Il a acheté une nouvelle maison pour lui et sa famille l’automne dernier et a dépensé plus de 10 000 $ pour plusieurs sectionnels West Elm, une table de salle à manger et un lit pour sa fille. Il veut accueillir des gens dans sa nouvelle maison, mais comme elle était à moitié vide, il ne se sentait pas à l’aise de la montrer à ses amis et à sa famille. «J’ai passé les cinq derniers mois, six mois à penser à mes meubles», en plus de m’inquiéter de son travail chargé, de son enfant et de tout ce qui se passait, dit-il. «Le client n’est pas content.» Il connaît au moins trois autres personnes qui ont également eu du mal avec leurs commandes de West Elm, dont une qui a reçu un canapé «troué».

“Le client n’est pas content”

Le ralentissement à l’échelle du secteur a commencé à la suite de l’institution de verrouillages pandémiques en mars 2020, alors que les détaillants réduisaient leurs commandes, craignant que les consommateurs cessent complètement de faire leurs achats. Mais les consommateurs n’ont pas arrêté de magasiner – du moins pas pour la décoration intérieure. Ce qui n’était autrefois pour beaucoup de gens qu’une rampe de lancement pour le monde devant leurs portes est rapidement devenu leur seul monde, et les défauts dans nos maisons, que nous avons pu plus ou moins ignorer autrefois, sont devenus douloureux à regarder.

«Les gens ont maintenant plus d’économies parce qu’ils voyagent moins, achètent moins de vêtements et mangent moins à l’extérieur. [the home], ils ont donc dépensé plus pour le mobilier de leur maison ou sont en train de rénover leurs maisons », explique Robert Aboolian, professeur de gestion des opérations à la California State University San Marcos. Mais la réduction de la fabrication et la nature complexe de la fabrication de meubles ont créé un arriéré de commandes. «Plus il y a de composants, plus il y a de chances de manquer des composants», car chaque pièce individuelle d’un grand meuble complexe est confrontée à ses propres problèmes de fabrication et à des retards.

Les chaînes d’approvisionnement ne sont pas conçues pour être flexibles et résilientes; ils sont conçus pour être rentables. Cela signifie que lorsqu’il y a un changement énorme et soudain dans les habitudes d’achat des gens, les détaillants et les fournisseurs ne peuvent pas réagir rapidement et de manière appropriée. Les canapés et autres meubles nécessitent plusieurs mois de planification avant même d’apparaître sur le site Web d’un détaillant, explique Santiago Gallino, professeur adjoint d’opérations, d’information et de décisions à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

«Disons que vous passez une commande pour un canapé aujourd’hui. Ce qui va se passer, c’est que vous allez essentiellement acheter un canapé que l’entreprise a déjà commandé et qu’il a assis dans un entrepôt en attente de votre achat – mais cette commande a été passée par l’entreprise six, sept, huit, 10 mois à l’avance. », Dit-il, notant que toute commande qu’un détaillant passerait habituellement au printemps serait en préparation pour les acheteurs des Fêtes. «Si vous avez une incompatibilité de ces deux, alors quand vous arrivez à Noël et que vous êtes à court de temps, vous devez maintenant attendre encore huit mois pour amener les canapés à votre centre de distribution. Ce n’est pas quelque chose que vous allez pouvoir résoudre à court terme. »

Cela peut sembler une préoccupation futile, mais les effets de retards mal communiqués peuvent être vraiment débilitants. Ashley, dont le nom de famille n’a pas été divulgué pour protéger sa vie privée après un événement traumatisant qu’elle a vécu récemment, a passé sa commande à West Elm pour un canapé dans une couleur personnalisée et un lit dans une couleur qui était, soi-disant, en stock et prêt à être expédié. L’événement traumatisant avait conduit à une rupture, et Ashley et son chien ont été forcés de déménager dans une nouvelle maison qui avait besoin de nouveaux meubles.

«Je travaille à plein temps – plus de 10 heures par jour – dans un cabinet médical, et je rentrais à la maison pour dormir sur un matelas posé par terre», dit-elle. «Ce fut honnêtement une expérience dévastatrice pour moi. J’emballais de vieilles couettes, des oreillers et un coussin chauffant et je m’allongeais sur le sol pour regarder la télévision. … Je n’ai pas pu faire de ma maison une maison pendant plus de six mois. Je n’ai pas pu m’installer. Ashley s’est connectée avec d’autres personnes dans son nouveau bâtiment et via Instagram qui étaient compatissantes avec elle, car beaucoup d’entre elles avaient également eu des expériences de shopping terne à West Elm.

Partout sur le Web, les gens se rassemblent pour se plaindre de leurs rencontres cauchemardesques avec West Elm. «Pourquoi West Elm est-il le pire?» un utilisateur de Reddit a écrit sur r / interiordesign, qui a reçu un déluge de réponses se plaignant de la marque. Sur le site Web PissedConsumer.com – évidemment un endroit où les gens se rassemblent pour se plaindre de leurs épreuves de shopping – West Elm a des centaines de critiques de plus que d’autres marques similaires, comme Restoration Hardware, Crate & Barrel et CB2. Il existe même un compte Twitter, @westelmscam, dédié au retweet des clients en colère de West Elm, un honneur qui n’est pas accordé à d’autres entreprises de meubles de la même taille et de la même popularité.

Il est assez facile de comprendre ce qui se passe avec des entreprises autres que West Elm: elles ne prévoyaient pas de pandémie ou que les consommateurs réagiraient en dépensant des milliards pour la décoration intérieure. Mais West Elm est plus un mystère. Pour mon histoire originale de 2018 sur West Elm, un employé du service client m’a dit que la mauvaise expérience client de l’entreprise «est quelque chose dont ils sont conscients et qu’ils veulent améliorer». Si le récent déluge de plaintes que j’ai reçues de clients en colère de West Elm est une indication, il ne semble pas que West Elm ou sa société mère, Williams-Sonoma, ait pu le comprendre.

(Remarque: lorsque j’ai envoyé un appel à des sources, j’ai demandé des personnes qui avaient connu des retards d’expédition de meubles au cours de l’année écoulée. Je n’ai pas précisé West Elm. Pourtant, presque toutes les sources qui sont venues me voir se sont plaints de cette société et Pas d’autres.)

West Elm n’a pas répondu à une demande de commentaire en 2018 et n’a pas non plus répondu à ma dernière demande de commentaire.

Ce n’est qu’après 22 e-mails et «d’innombrables» appels téléphoniques que Dana a reçu un remboursement

Une partie de ce qui rend l’expérience d’achat de West Elm si pire n’est pas seulement le retard de ses produits, mais aussi le fait que l’entreprise refuse aux clients de communiquer quand ils les recevront. La société «a pris la commande en otage jusqu’à ce que je la transmette continuellement à un responsable par e-mail», explique Dana J., une acheteuse de West Elm basée à San Francisco qui a passé une commande pour une nouvelle chaise en août, après avoir emménagé dans un nouvel appartement sa petite amie (son nom de famille complet n’a pas été divulgué pour protéger sa vie privée parce qu’elle travaille dans les relations publiques). La société faisait à plusieurs reprises de nouvelles promesses – elle commandait rapidement l’article, l’article était prêt à être expédié, il serait expédié à une date précise – mais elle a annulé la commande, et ce n’est qu’après 22 e-mails et “d’innombrables” appels téléphoniques que Dana a reçu un remboursement.

Elle a acheté une chaise AllModern à la place, ce qui, selon elle, fait très bien l’affaire. «West Elm semblait être ambitieux – investir dans une pièce semi-chère que j’aurais avec mon partenaire pendant longtemps. Mais clairement, ce n’est qu’une arnaque », dit-elle. «À l’avenir, j’aimerais acheter dans de petites boutiques si je dépense beaucoup d’argent.»

Ian Leslie est le directeur du marketing de la société de meubles Industry West. La société, comme la plupart des autres, a connu des retards de fabrication, des retards, des dépenses supplémentaires dans les ports et d’autres problèmes qui ont ralenti sa capacité à fournir des produits aux clients aussi rapidement qu’auparavant. Mais, dit-il, l’entreprise a été honnête avec les clients à propos de ces retards, ce qui a contribué à réduire au minimum leur frustration. «Autant vous êtes en mesure d’être proactif avec le client, plutôt que de venir vous voir pour découvrir les mauvaises nouvelles, mieux vous serez en tant que marque», dit-il.

«Nous avons des données pour montrer que l’incertitude quant à la réception est bien pire que de savoir quand elle va venir. Ainsi, les entreprises qui ajoutent de l’incertitude au retard font absolument la mauvaise chose », déclare Gal Zauberman, professeur de marketing à la Yale School of Management. Les clients incertains sont des clients mécontents, qui sont non seulement moins susceptibles de faire des achats avec la marque incriminée à l’avenir, mais également plus susceptibles de parler à leur famille et à leurs amis de leurs expériences négatives. «Je pense qu’ils sont très myopes, même lorsqu’ils ne sont pas intéressés par la vente répétée», dit-elle à propos des entreprises qui ne visent pas la transparence.

Leslie dit qu’il prévoit que les retards de fabrication et d’expédition se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. «Je ne pense pas que nous ayons encore touché le fond du problème», dit-il.

«Je ne pense pas que je ne pense pas que nous ayons encore touché le fond du problème»

La plupart des gens à qui j’ai parlé disent qu’ils ne prévoient pas de faire des achats à West Elm à nouveau, et certains reconsidèrent leurs achats en ligne pour des meubles dans un avenir prévisible. Ashley m’a dit qu’elle prévoyait de chercher ailleurs ou d’acheter le magasin West Elm, une décision que Denise Gianna, architecte d’intérieur à Beacon, New York, recommande. «Si quelqu’un a besoin de meubler une pièce, je dirais, prenez un week-end ou quelques jours et allez dans des magasins qui ont des échantillons de plancher, qui ont des centres de dédouanement», dit-elle. «Plus le mobilier et la décoration sont haut de gamme, plus il est facile ou rapide de l’obtenir. Ce sont les choses les plus abordables qui sont plus difficiles à trouver à ce stade. » Mieux vaut acheter quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux et le ramener vous-même à la maison.

L’achat de meubles est émotionnellement éprouvant. C’est une entreprise financière importante et un engagement de plusieurs années pour la plupart d’entre nous, imprégnant l’achat d’excitation, bien sûr, mais aussi avec une charge de stress (aucun jeu de mots d’expédition n’est prévu). Ajoutez un déménagement récent, un traumatisme supplémentaire et une pandémie, et soudainement, un achat de décoration pour la maison est beaucoup plus significatif et sensible qu’il ne pourrait l’être normalement.

J’ai appris ma leçon à raconter les expériences douloureuses de magasinage de meubles en ligne d’autres personnes, et à la place, je suis une légion de vendeurs vintage locaux sur Instagram colportant de magnifiques vieux meubles pour une fraction du prix des détaillants traditionnels. Mon nouveau canapé est un magnifique Chesterfield en cuir que j’ai acheté pour 1000 $ à un vendeur de meubles vintage de Brooklyn, qui l’a conduit chez moi le lendemain – une attente minimale requise.

Angela Lashbrook est une écrivaine dont le travail est apparu dans OneZero, Refinery29, the Atlantic, Vice, Vox et The Outline, entre autres.