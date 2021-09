Les retards de paiement créent un « effet domino dangereux » pour les entreprises

in

Les retards de paiement n’affectent pas seulement l’entreprise en attente de paiement – ils perturbent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement – et pourraient même entraîner une augmentation des coûts pour les consommateurs, ou une capacité moindre à embaucher de nouveaux travailleurs.

Ce sont les conclusions d’un rapport du fournisseur de services de paiement GoCardless. En interrogeant 500 décideurs britanniques pour le rapport, la société a constaté que 86% d’entre eux étaient d’accord – un paiement en retard affecte l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Sur un tiers (31 %) qui ont payé leur fournisseur en retard, près de la moitié (47 %) ont déclaré qu’ils n’avaient pas le choix, car leurs clients étaient eux-mêmes en retard de paiement. Près de deux répondants sur cinq (38%) ont déclaré que le fait d’être payé en retard les a poussés à envisager de payer leurs propres fournisseurs en retard, ce qui ne fait que « pousser le problème en aval ».

Les effets de ce « cercle vicieux » transcendent les paiements. Plus d’un tiers (35%) des personnes interrogées ont déclaré qu’ils envisageaient d’augmenter les prix de leurs produits et services aux clients, tandis qu’un quart (26%) ont déclaré qu’ils envisageaient de reporter les nouveaux plans d’embauche.

Stimuler l’ensemble de l’économie

Cependant, le fournisseur ne semble pas le faire exprès, car 97 % ont convenu que tout le monde devrait être payé à temps. De plus, la première chose qu’un cinquième des répondants ferait, une fois payés, serait de payer leurs propres fournisseurs.

GoCardless indique que les entreprises qui reçoivent des paiements par des méthodes physiques, telles que des chèques, ont été obligées d’attendre en moyenne 22 jours. Ceux qui utilisent les paiements de compte à compte, comme le prélèvement bancaire, attendent en moyenne moins de quatre jours.

Pranav Sood, vice-président des petites entreprises chez GoCardless, explique que l’effet d’entraînement des retards de paiement sur les fournisseurs et les clients est souvent ignoré.

« Les paiements rapides entraînent un changement qui peut stimuler l’ensemble de l’économie », dit-il.

Le Dr Roger Barker, directeur des politiques à l’Institute of Directors (une organisation membre de Good Business Pays), est d’accord, ajoutant que payer à temps a un impact positif « en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement, et au-delà ».

“Toutes les entreprises doivent jouer leur rôle pour améliorer ce problème pour le bien de l’économie au sens large, d’autant plus que nous nous reconstruisons dans ce monde post-Covid.”