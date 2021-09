Les retombées d’essence paralyse Boris alors qu’il s’effondre contre Starmer dans un nouveau sondage | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Des images de drones montrent des files d’attente pour l’essence à Asda à Wigmore

De nouvelles recherches menées par Ipsos MORI ont révélé que la popularité du Premier ministre s’est effondrée alors que le pays continue de lutter contre les pénuries de carburant, les achats de panique et la hausse des prix du pétrole. Maintenant, M. Johnson est au coude à coude avec Sir Keir comme une préférence de 37% pour le Premier ministre.

C’est la première fois qu’un dirigeant travailliste est sur un pied d’égalité avec un conservateur depuis 2008.

La note globale du Premier ministre a chuté de 47% en mars.

Depuis août, le soutien au parti d’opposition a augmenté de six points tandis que les conservateurs ont perdu deux points à seulement 39%.

Le sondage potentiellement alarmant intervient alors que le Premier ministre fait face à une pression croissante pour « désigner des stations-service pour les travailleurs clés ».

Les retombées d’essence paralyse Boris alors qu’il s’effondre contre Starmer dans un nouveau sondage (Image: .)

Crise du pétrole alors que les gens paniquent pour acheter du carburant (Image: .)

Les problèmes d’approvisionnement en essence ont déclenché la panique parmi les Britanniques qui tentent de s’approvisionner à travers le pays, avec des files d’attente devant les stations de ravitaillement.

Un petit nombre de stations-service ont été contraintes de fermer en raison du manque d’approvisionnement, d’autres introduisant des restrictions.

S’il n’y a pas de pénurie d’essence à travers le pays, il y a un manque de chauffeurs pour distribuer le carburant.

Union Unison a déclaré que les travailleurs clés ne devraient pas être laissés en plan ou forcés de faire la queue pendant des heures.

Les stations-service ferment les pompes en raison de pénuries de carburant (Image: .)

Christina McAnea, secrétaire générale du syndicat, a déclaré: “Le gouvernement doit prendre le contrôle.

“Ce ne sont pas de bons ministres qui perdent leur temps dans un jeu de blâme inutile ou prétendent qu’il n’y a pas de problème.

« Le personnel essentiel doit pouvoir se rendre à son travail afin de pouvoir continuer à fournir les services sur lesquels beaucoup comptent.

« Les ambulanciers, les infirmières, les soignants, les assistants pédagogiques, le personnel de police et autres travailleurs clés ne doivent pas être laissés en plan ou forcés de faire la queue pendant des heures simplement pour se rendre à une pompe.

Files d’attente d’essence cartographiées (Image : Express)

“Le gouvernement pourrait résoudre ce problème maintenant en utilisant des pouvoirs d’urgence pour désigner des stations-service à l’usage exclusif des travailleurs clés.”

M. Johnson est sur le point d’assouplir les règles d’immigration pour les chauffeurs de camion européens alors que de grandes files d’attente commencent dans les stations-service.

Jusqu’à 5 000 visas temporaires pour les conducteurs de poids lourds devraient être accordés dans le cadre du plan, selon le Telegraph.

Cependant, le projet de M. Johnson de faire venir 5 000 chauffeurs de camion a été critiqué par le chef d’un syndicat européen des camions affirmant que les chauffeurs “n’iront pas au Royaume-Uni pour un visa de courte durée afin d’aider le Royaume-Uni à sortir de la merde qu’ils ont créée eux-mêmes.

D’énormes files d’attente se forment à l’extérieur des stations-service (Image: .)

Edwin Atema, qui représente les chauffeurs de l’UE et de l’Europe, a déclaré : « Avant la crise des coronavirus et le Brexit, cette industrie était déjà malade.

« En proie à l’attente, par des multinationales irresponsables qui font baisser les prix, ce qui a fini par faire voter les conducteurs avec leurs pieds et quitter l’industrie.

Vendredi, EG Group – qui appartient aux frères Issa qui possèdent Asda – a annoncé qu’ils imposaient une limite de 30 £ à ses 389 stations-service.

Downing Street a déclaré vendredi soir: “Nous avons des stocks de carburant suffisants dans ce pays, et le public doit être rassuré qu’il n’y a pas de pénurie.

Les stations-service fermées alors que les gens paniquent pour acheter du carburant (Image: .)

“Mais, comme les pays du monde entier, nous souffrons d’une pénurie temporaire de chauffeurs liée à Covid, nécessaire pour acheminer les fournitures à travers le pays.

“Nous envisageons des mesures temporaires pour éviter tout problème immédiat, mais toutes les mesures que nous introduirons seront très strictement limitées dans le temps.

« Nous nous dirigeons vers une économie hautement qualifiée et à salaires élevés et les entreprises devront s’adapter, en investissant davantage dans le recrutement et la formation pour assurer une résilience à long terme. »

Le British Retail Consortium (BRC) a averti que si la crise n’était pas résolue dans les 10 jours, elle pourrait provoquer des perturbations importantes à Noël.

Les pompes à essence se ferment (Image: .)

Andrew Opie, directeur de l’alimentation au BRC, a déclaré: “Actuellement, le Royaume-Uni fait face à un déficit d’environ 90 000 conducteurs de poids lourds – et ce sont les consommateurs qui en subissent finalement les conséquences.

« À moins qu’une solution ne soit trouvée dans les 10 prochains jours, il est inévitable que nous assistions à des perturbations importantes à l’approche de Noël. »

Ipsos MORI a interrogé 1 008 adultes GB de 18 ans et plus par téléphone du 17 au 23 septembre 2021.