Les retombées du départ de Lionel Messi : où va Barcelone à partir d’ici ?

Cela fait maintenant près d’un mois que Barcelone a annoncé le départ de sa superstar, héros et icône.

Et maintenant, pour la première fois de sa carrière professionnelle, Lionel Messi a pris le terrain avec un maillot qui n’était pas Blaugrana.

L’Argentin aura le temps de sa vie avec des amis de longue date Neymar et Angel Di Maria, ainsi qu’avec la jeune superstar Kylian Mbappe (s’il reste). Son ancien club, cependant ? Ils ont une tâche ardue et ardue devant eux.

Au cours des dernières semaines, Koeman et l’équipe ont tenté de se distancer de l’actualité de Messi. Sans surprise, ils ont été confrontés à de nombreuses questions sur ce sujet, et le consensus général semble être « c’est très triste, mais nous devons aller de l’avant et aller de l’avant ».

Photo de John Berry/.

Bien sûr, ils ont raison. Nous devons aller de l’avant et regarder vers l’avenir. Beaucoup ne réalisent tout simplement pas à quel point ce sera difficile.

À l’approche de la trêve internationale, nous avons beaucoup appris sur l’avenir de l’équipe.

Nous avons assisté à un premier match très prometteur contre la Real Sociedad, où la première mi-temps était particulièrement le modèle de ce que Ronald Koeman veut réaliser avec son équipe. Mais cela a ensuite été suivi de deux performances ternes et en grande partie sans vie, un match nul 1-1 contre Bilbao et une victoire décousue 2-1 à domicile contre Getafe.

Lors du dernier match, il y a eu des périodes où le jeu semblait juste mort; Le Barça avait l’air complètement dépourvu d’idées et n’avait aucune menace de but. Koeman, tout comme ses prédécesseurs, a peut-être honte de l’admettre, mais ces périodes sans vie n’ont rien de nouveau. La seule différence, c’est avant qu’ils n’aient quelqu’un pour faire sortir son équipe d’eux.

Le plus grand atout de Messi à Barcelone n’était pas sa capacité à dribbler toute une défense, ce qu’il a également fait d’innombrables fois d’ailleurs. C’était le fait que tant que le joueur de 34 ans était sur le terrain, il y avait toujours une menace.

Il recevrait le ballon, tournerait, attirerait quelques défenseurs et jouerait une passe transversale. Il l’a fait comme si de rien n’était parce que pour lui, c’était vraiment le cas. De petits moments comme celui-ci créent de l’espace, qui à son tour crée des opportunités de but.

Chaque fois que Messi jouait, l’expression “créer quelque chose à partir de rien” n’existait pas, car tant qu’il était à proximité, il y avait toujours un danger. Tout comme le légendaire Walter White, il était le danger.

Photo de Tim Clayton/Corbis via .

Maintenant, Koeman et l’équipe n’ont pas cette éternelle carte de sortie de prison. Remplacer l’impact de Messi sur un match de football n’est pas quelque chose qui se produira du jour au lendemain, et ce n’est pas non plus quelque chose qui se produira jamais complètement, car il est irremplaçable.

Le début de saison n’a pas non plus été un véritable regain de confiance. Une blessure à la nouvelle recrue Kun Aguero, ainsi que des blessures existantes à Ansu Fati, Ousmane Dembele et Phillippe Coutinho, signifie qu’une fois de plus, Martin Braithwaite est notre (figuratif) n ° 9.

Oui, son rythme de travail est louable, et non, il n’est pas responsable de la situation actuelle, mais il ne peut tout simplement pas être l’attaquant partant d’une équipe avec des aspirations majeures pour un trophée. Il est solide, mais loin d’être assez bon.

Quant à Antoine Griezmann, disons simplement que c’est problématique lorsque la meilleure force de votre attaquant le mieux payé est sa capacité à remonter en défense. En termes simples, il a été invisible lorsque son club a le plus besoin de lui. Trois matchs, ce n’est pas grand-chose à faire, mais ça ne s’annonce pas bien jusqu’à présent.

Clement Lenglet est toujours Clement Lenglet, la nouvelle recrue Emerson n’a fourni aucune sortie offensive jusqu’à présent, et Koeman ne compte pas sur Miralem Pjanic ou Alex Collado. Et bien sûr, il y a la question constante de savoir si le club doit ou non compter sur lui en premier lieu.

Le Néerlandais a des faiblesses majeures dans sa gestion, et cela devient de plus en plus clair.

Sa gestion dans le jeu est très discutable ; il semble que personne ne lui ait dit que vous pouvez faire des sous-marins avant la 75e minute. Les sous-marins qu’il fait sont également un problème, car ils sont presque toujours négatifs (à moins qu’il ne perde).

Le Barça a terminé le match dimanche sur un 5-4-1, avec trois milieux titulaires, trois défenseurs centraux et Memphis Depay se battant tout seul pour des causes perdues. C’était le genre de configuration employée par une équipe de Sam Allardyce luttant pour sa survie contre Manchester City, pas Barcelone jouant à domicile contre Getafe.

Photo de David Ramos/.

Pour ajouter, son traitement de certains joueurs est si pauvre, et je ne pense pas avoir à expliquer à qui je fais référence. Son entêtement est au-delà des niveaux normaux, et ce n’est pas seulement Riqui Puig ; combien de puants Griezmann et Braithwaite doivent-ils mettre avant que Collado n’ait même une chance de faire partie de l’équipe de la journée?

C’est embarrassant, et ce n’est pas non plus la première fois que Koeman fait ça. Quand il était à Everton, il a décidé qu’il ne voulait pas d’Oumar Niasse dans son équipe. Plutôt que de simplement recommander qu’il soit vendu, Koeman aurait emporté son numéro de maillot, lui aurait dit qu’il ne pouvait plus s’entraîner, ni même manger, avec la première équipe, et pour couronner le tout, il n’a même pas reçu de casier avec le réserves.

C’est le genre de chose qui fait que le traitement actuel du Barca envers Ilaix Moriba ne ressemble à rien, et le club a raison ici; Koeman n’aimait tout simplement pas les Sénégalais.

C’est une légende des Blaugrana et il mérite notre respect, et la vérité est qu’il a insufflé un grand sens du combat à cette équipe la saison dernière. Mais toutes ces choses réunies vous font vous demander s’il n’est pas dans son élément ici.

Pour cette saison au moins, cependant, il reste, et tout n’est pas sombre au club.

Le retour tant attendu et tant attendu de Fati approche à grands pas, et il sera un énorme atout s’il parvient à rester en forme. De même, Coutinho revient d’une longue mise à pied pour blessure, et il avait commencé très brillamment la saison dernière avant de tomber, tout comme Fati.

Xinhua/Joan Gosa via .

En même temps, Memphis a été une révélation, et il va être un joueur énorme cette saison. Frenkie de Jong a également maintenu sa meilleure production, Ronald Araujo est plus fiable que jamais à l’arrière et Pedri reviendra en forme et tirera après ses vacances bien méritées.

Les jeunes Gavi et Nico Gonzalez montrent un potentiel énorme, et à condition qu’ils aient des opportunités (un autre jeune milieu de terrain de Masia vous dira qu’ils ne sont garantis par aucun étirement), ils peuvent être un gros coup de pouce pour l’équipe. Tout comme Yusuf Demir, le joyau autrichien qui crie aussi pendant des minutes.

Les anciens fiables Sergio Busquets et Gerard Pique semblent être de retour à leur meilleur niveau, et le retour de Marc-André ter Stegen renforcera également les choses entre les bâtons.

Messi ne peut tout simplement pas être remplacé par un autre joueur car il n’y a personne d’autre comme lui. Au lieu de cela, le collectif doit s’intensifier et le gestionnaire doit mettre en place un système qui fonctionne. Ce ne sera pas rapide et ce ne sera pas indolore, mais le club finira par surmonter cette longue période de choc. Et ne vous y trompez pas, le choc du départ de Messi va bien au-delà de cette conférence de presse.

L’un des pires aspects de son départ était les circonstances derrière cela, car cela signifiait qu’il n’y avait aucun plan de remplacement en place pendant qu’il était encore là. Maintenant, cela signifie que le processus sera progressif et qu’il aura ses ralentisseurs.

En tant que fans, nous devrons accepter que cette équipe n’est pas au bon endroit pour défier la Ligue des champions pour le moment, donc afin de juger la reconstruction avec précision, nous devrons tempérer nos attentes pour cette saison.

D’un autre côté, vous ne pouvez pas garder une bête trop longtemps, et le Barça a encore de magnifiques jeunes talents, ainsi que des légendes expérimentées. Cela signifie que quelques signatures stratégiques, ainsi qu’un système approprié, pourraient remettre le club sur la voie du sommet.

Messi est parti, et ses buts, ses passes décisives, sa magie et son influence globale sont partis avec lui. Mais son héritage, ça ne disparaîtra jamais. La sagesse qu’il a transmise, les vies qu’il a touchées et les jeunes de La Masia qui ont regardé ses moments forts sur YouTube au lieu de faire leurs devoirs et ont rêvé de pouvoir un jour suivre ses traces.

Barcelone doit maintenant canaliser son Messi intérieur, non pas en tant qu’individus, mais en tant que collectif, et enfin commencer le processus que tous les Culer espéraient ne jamais voir: reconstruire le club au sommet sans le plus grand joueur de tous les temps.