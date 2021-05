Les retombées du divorce: qu’arrive-t-il à la Fondation Gates lorsque Bill et Melinda ne sont plus mariés?

Bill et Melinda Gates visitent des femmes dans le village de Jamsaut dans le Bihar, en Inde. (Photo de la Fondation Gates)

Créée il y a plus de 20 ans, la Fondation Bill & Melinda Gates est un leader mondial de la philanthropie. Alors que se passe-t-il quand ce n’est plus «Bill et Melinda»?

Avec la nouvelle lundi du divorce entre Bill et Melinda Gates, des questions tourbillonnent sur l’avenir de leur fondation.

En termes d’atouts et d’influence, la fondation «est la fondation philanthropique la plus importante au monde», a déclaré Benjamin Soskis, co-fondateur et rédacteur en chef de HistPhil, un site dédié à l’histoire de la philanthropie. «Dans la mesure où cela aura un effet sur la fondation elle-même, cela aura d’immenses conséquences.»

L’organisation basée à Seattle dispose d’une dotation d’une valeur de près de 50 milliards de dollars et a émis près de 55 milliards de dollars de subventions au fil des ans.

Le couple a déclaré dans son tweet partagé lundi qu’il croyait en la mission de la fondation et continuerait son travail ensemble là-bas.

Leur organisation a fait écho à ce sentiment dans sa déclaration: «Bill et Melinda resteront coprésidents et administrateurs de la Fondation Bill & Melinda Gates. Aucune modification de leurs rôles ou de l’organisation n’est prévue. Ils continueront de travailler ensemble pour façonner et approuver les stratégies de la fondation, défendre les enjeux de la fondation et définir l’orientation générale de l’organisation.

La fondation accorde des subventions dans des domaines très variés, notamment la santé mondiale et les vaccins, les programmes d’égalité des sexes, le développement économique et l’agriculture dans les pays à faible revenu, et l’amélioration de l’éducation aux États-Unis.Depuis le début de la pandémie COVID-19 au début de 2020, le l’organisation a investi au moins 1,75 milliard de dollars dans la lutte contre le virus, aidant à payer la production et l’achat de fournitures médicales.

Dans la mesure où cela aura un effet sur la fondation elle-même, cela aura d’immenses conséquences.

Les Gates ont demandé de manière prévisible «espace et intimité» dans leur tweet. Mais leur immense richesse – Bill Gates, qui a cofondé Microsoft et vaut environ 130,5 milliards de dollars – combinée à l’importance du travail philanthropique dans lequel ils ont joué des rôles publics si centraux rend cela difficile, voire impossible.

Bien qu’il s’agisse d’une crise personnelle, «par définition, ce sont des événements publics, d’une manière qui est inconfortable», a déclaré Soskis, qui est également chercheur associé au groupe de réflexion Urban Institute, qui reçoit un financement de la Fondation Gates.

En 2010, le couple a rejoint Warren Buffett pour créer le Giving Pledge, un effort qui demande aux milliardaires de promettre de céder la majorité de leur richesse de leur vivant ou de leur volonté – au lieu de confier leurs biens à leurs descendants. Bill Gates a 65 ans et Melinda Gates a 56 ans. Bill Gates Sr., anciennement le troisième coprésident de l’organisation, est décédé en septembre 2020.

L’orientation et l’approche de la fondation sont passées au fil du temps d’un style plus technocratique mettant l’accent sur les données, les tests et la recherche – une stratégie qui s’aligne avec Bill – à une approche plus humaniste et engagée dans la communauté qui correspond plus étroitement à Melinda, ont déclaré des experts en philanthropie.

Melinda n’est «pas l’homme d’affaires de la famille. Elle n’est pas la capitaliste poursuivie par le ministère de la Justice [for antitrust behavior] et bâti la société mondiale », a déclaré David Callahan, rédacteur en chef d’Inside Philanthropy, un site de surveillance caritatif.

Bill et Melinda Gates annoncent la décision de mettre fin au mariage après 27 ans

Alors que le couple dit qu’ils continueront à travailler ensemble, certains se demandent si Melinda créerait sa propre fondation pour attirer une attention accrue sur des efforts tels que l’autonomisation des femmes – l’objectif de son livre de 2019, «The Moment of Lift» – et peut-être plus d’actions politiques. qui ont un impact sur les tribunaux ou les élections.

«Si vous vous souciez vraiment de l’équité entre les sexes, il y a de fortes chances que vous suiviez une voie de don plus robuste et plus progressive», a déclaré Callahan.

Il a souligné les retombées du divorce en 2019 du fondateur d’Amazon Jeff Bezos et de MacKenzie Scott. Suite à leur séparation, Scott s’est imposée comme un donateur philanthropique majeur, donnant 5,7 milliards de dollars l’année dernière à des causes sociales de grande envergure avec un penchant plus libéral. Jusqu’à ces dernières années, Bezos et Amazon ont été critiqués pour leurs dons philanthropiques limités.

«Il se pourrait que Melinda Gates ait attendu la liberté de faire son propre truc, que ça va être une grande histoire flamboyante d’une nouvelle philanthropie indépendante de Melinda Gates qui a l’air différente de ce qui était avant, ce que nous avons vu avec MacKenzie Scott », a déclaré Callahan. “Ou cela pourrait être le statu quo avec quelques ajustements.”

Au fil des ans, Bill et Melinda Gates ont défini leurs propres domaines d’intervention en matière de dons et d’investissements.

Bill Gates a lancé en 2015 Breakthrough Energy Ventures, un fonds de 2 milliards de dollars destiné à soutenir les startups réduisant les émissions de carbone. Cette initiative a évolué pour devenir Breakthrough Energy, une organisation parapluie qui couvre six programmes de lutte contre le changement climatique. Bill Gates a récemment publié un livre sur le climat et a passé des mois à faire des interviews et à discuter des défis et des solutions climatiques.

Inscrivez-vous au siège de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle. (. / Kurt Schlosser)

Également en 2015, Melinda Gates a créé une organisation appelée Pivotal Ventures, un bureau exécutif indépendant qui lui a donné l’occasion de poursuivre des idées, des projets et des investissements qui pourraient ne pas correspondre à la structure de la Fondation Gates. Melinda, qui a rencontré Gates alors qu’elle était elle-même employée de Microsoft, a publié son livre en 2019, qui partageait ses rencontres directes avec des femmes du monde entier qui travaillent pour améliorer leur vie et celle de leur famille.

Bien que la Fondation Gates soit la plus grande, il existe d’autres philanthropies dirigées conjointement par des couples ultra riches, notamment Mark Zuckerberg de Facebook et son épouse Priscilla Chan, l’ancien PDG de Microsoft Steve Ballmer et sa femme Connie, et le fondateur de fonds spéculatifs John et Laura Arnold. . Les organisations privées ne sont en grande partie redevables qu’à leurs fondateurs et sont parfois critiquées pour leur manque de responsabilité et de transparence.

«Avec ces couples, ces entreprises en cours, il est toujours difficile de savoir qui tire pour quelles priorités», a déclaré Callahan.

La grande chose à retenir, ont convenu Callahan et Soskis, est que le divorce des Gates démontre les répercussions démesurées et imprévisibles qui suivent la concentration de la richesse entre les mains de quelques personnes. Tout d’un coup, la nouvelle d’un divorce n’est pas une curiosité de potins, mais un événement important avec des ramifications sociétales potentielles.

«C’est une autre illustration d’un univers dans lequel les individus et non les institutions sont un acteur déterminant du paysage», a déclaré Soskis.