Les retombées du navire coincé du canal de Suez arrivent dans un magasin près de chez vous

Lorsqu’un navire aussi long que l’Empire State Building est grand s’est logé en diagonale sur le canal de Suez le 23 mars, il a fourni un fourrage immédiat et exceptionnel. Ce symbole gigantesque de l’orgueil du capitalisme, s’est échoué par une journée venteuse – comme un Titanic moderne, si tous les passagers étaient des boîtes métalliques géantes, personne n’est mort et tout le monde était sur Twitter.

Pour le secteur de la logistique, cependant, le blocage du canal n’était que la manifestation la plus récente et la plus visible de la cascade incessante de problèmes créés – ou du moins catalysés par – la pandémie de Covid-19.

«C’est vraiment juste un autre exemple de la folie des choses au cours de l’année écoulée», déclare Eytan Buchman, directeur du marketing de la place de marché de fret en ligne Freightos.

Même avant le blocage des 220 000 tonnes Ever Given, les chaînes d’approvisionnement mondiales étaient confrontées à une longue liste de facteurs de stress, de la flambée des prix et des pénuries de conteneurs à la congestion des ports et à la demande incessante des consommateurs.

Pour l’acheteur moyen, la plupart de ces pressions n’ont été perceptibles que lorsqu’ils sont allés acheter un canapé ou réparer leur machine à laver et ont été confrontés à des mois de retards. Mais alors que la pandémie se prolonge et que les problèmes continuent – maintenant exacerbés par un très gros navire qui, en six jours, a soutenu près de 60 milliards de dollars de commerce mondial – il y a des signes que nous pourrions éventuellement ressentir le resserrement de nos paniers de caisse.

«Plutôt qu’une explosion très sexy des prix du jour au lendemain ou un manque total de capacité, vous assisterez à une mort très, très longue et interminable par 1 000 petits changements au cours des deux prochains mois ou semaines», dit Buchman.

Au moment du renflouement de l’Ever Given le 29 mars, plus de 350 porte-conteneurs attendaient de traverser le canal. Dans les jours et les semaines à venir, ces navires descendront tous sur les ports en même temps – un effet qui se fera sentir d’abord en Europe et plus tard sur la côte est des États-Unis, où de nombreux navires devraient s’arrêter avant de revenir. Asie.

«Il y aura plus de congestion et plus de navires bloqués en attente, puis il y aura un effet d’entraînement où il sera plus difficile de ramener ces mêmes navires en Asie», exacerbant ainsi les pénuries de conteneurs et de marchandises existantes, dit Buchman .

Pour avoir une idée de la quantité de choses laissées au ralenti dans l’océan alors que les travailleurs tentaient de libérer le navire coincé, Jett McCandless, PDG de la société de visibilité de la chaîne d’approvisionnement Project44, a comparé la cargaison au contenu de près de 900000 deux chambres, deux- appartements de salle de bains.

Ainsi, alors que les ports et les terminaux font sans aucun doute des heures supplémentaires pour faire face à la montée en flèche des navires qui devraient arriver, dit-il, «en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement du transport, c’est vraiment un monde physique. Donc, tout comme il y a un embouteillage aux heures de pointe parce qu’il n’y a qu’un nombre limité de voitures que vous pouvez conduire sur une grande autoroute, [at ports], il n’y a que tellement de camions, il y a seulement tellement de gens avec des grues.

En raison de l’échelle et de la complexité de ces chaînes d’approvisionnement – et parce que les navires massifs et les conteneurs en acier qu’ils transportent ne sont pas le genre de choses que vous pouvez augmenter du jour au lendemain – il y a peu de chances que ces problèmes s’atténuent de si tôt.

«Les gens devraient être à l’aise d’attendre», dit McCandless.

Une grande partie de la flambée de la demande de produits comme les vélos, les meubles et les appareils électroménagers a été motivée par les changements de mode de vie des consommateurs pendant la pandémie – comme ils ont passé plus de temps à la maison et moins d’argent sur des services comme les coupes de cheveux ou les repas au restaurant, ils » J’ai acheté d’énormes quantités de produits pour répondre à leurs besoins.

Les effets d’entraînement de ce changement de dépenses sont partout: Peloton a déclaré en février qu’il prévoyait de dépenser plus de 100 millions de dollars ce trimestre pour accélérer l’expédition de ses vélos d’exercice et de ses tapis de course, choisissant de payer jusqu’à 10 fois plus pour expédier les produits par avion. plutôt que de faire face aux retards du fret maritime. En mars, Costco a signalé des pénuries de fromages importés, d’huile d’olive et de matériel de pelouse, entre autres marchandises, qu’elle attribuait aux ports en retard. Nike, Urban Outfitters, Crocs et Yeti ont également signalé des problèmes d’inventaire ces derniers mois.

Les boîtes en carton sont également plus chères que jamais grâce à l’essor des commandes en ligne, ce qui a incité les producteurs à abandonner la production de papier pour se concentrer sur la production de matériaux pour les boîtes.

Et avec un projet de loi de relance de 1,9 billion de dollars adopté le mois dernier, les dépenses de consommation semblent susceptibles de se poursuivre – à condition qu’il y ait, en fait, des biens sur les tablettes. Les détaillants américains ont déclaré des niveaux de stocks record par rapport aux ventes en janvier, selon les données les plus récentes de la Federal Reserve Bank of St. Louis, alors même que les importations de biens de consommation ont atteint un niveau record.

Les navires naviguent sur le canal de Suez alors que le trafic reprend après la libération du porte-conteneurs «Ever Given», a déclaré Hassan / photo alliance via .

«Si la demande dans les pays occidentaux continue comme elle l’a fait au cours des neuf derniers mois, ces perturbations iront jusqu’en 2022», déclare McCandless.

Ce qui pourrait éventuellement freiner l’appétit des consommateurs, ce sont des prix plus élevés, dit-il. Déjà, certaines entreprises ont commencé à répercuter une partie de leurs coûts d’expédition plus élevés sur les consommateurs – et celles qui ne l’ont pas envisagé, en particulier si les investisseurs les poussent à augmenter leurs bénéfices, ou si elles n’ont tout simplement pas le capital pour absorber les coûts eux-mêmes.

En janvier, Freightos a interrogé 901 petits et moyens importateurs et a constaté que 77 pour cent avaient connu des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement au cours des six derniers mois – parmi ce groupe, 44 pour cent avaient augmenté leurs prix en conséquence. Contrairement aux grandes surfaces, ces entreprises ont peu de pouvoir de négociation avec les transporteurs et les fournisseurs et ont donc été encore plus durement touchées par les frais d’expédition et les retards – encore une autre façon dont les effets de la pandémie sont supportés de manière disproportionnée par les petits (même si, dans ce cas , les «petits gars» rapportent encore des millions de revenus).

Étant donné que ces problèmes sont si répandus, il sera difficile de déterminer quelles hausses de prix peuvent être attribuées au blocage de Suez à leur arrivée – bien que le café semble être une catégorie qui pourrait voir un impact direct. Comme le rapporte Bloomberg, les conteneurs de café robusta – utilisés dans Nescafé et d’autres cafés instantanés – faisaient partie des cargaisons retardées, et le canal supporte presque tous les grains de café importés par l’Europe.

Il est difficile de savoir exactement quelles autres marchandises se trouvaient sur les navires retardés, car cette information ne fait pas partie des données publiques des navires, mais les experts disent qu’il s’agit à peu près de toutes les catégories de produits.

«Nommez une marque, et il serait inhabituel qu’elle ne soit pas touchée par quelque chose», déclare McCandless.

Jusqu’à présent, les entreprises qui ont déclaré avoir des livraisons bloquées vont d’IKEA au fabricant d’équipement lourd Caterpillar, ce qui pourrait retarder la construction de bâtiments parallèlement aux projets de rénovation domiciliaire. Une machine à thé avec 80 conteneurs de thé à bord de plusieurs navires a qualifié la situation de «chaos», tandis qu’une société hollandaise de jouets sexuels déplorait l’arrivée tardive de 20 conteneurs remplis de godes, de vibrateurs et d’autres marchandises.

Il ne s’agit pas seulement d’obstruer les marchandises sur leur chemin vers les magasins ou les entrepôts (ou les tiroirs de chevet des gens), non plus. Il existe également d’innombrables matières premières, composants de machines et pièces de rechange fabriqués en Europe et utilisés par les fabricants américains, déclare Saar Yoskovitz, PDG d’Augury, une entreprise qui utilise l’IA pour surveiller l’état des machines dans la fabrication.

«Si les pièces de rechange de la machine sont bloquées, les fabricants peuvent être confrontés à des lignes de production bloquées en raison des temps d’arrêt de la machine», dit-il. «Dans le même temps, de nombreux fabricants qui manquent de matières premières, ou qui sont complètement à court de matières premières, devront augmenter leur production une fois que les matériaux ou les composants en retard arriveront pour répondre à la demande.»

Il cite l’un des grands incidents de la chaîne d’approvisionnement de notre époque – la grande pénurie de papier hygiénique de 2020 – comme un excellent exemple de cela: la pâte de bois était l’un des matériaux qui a été gravement retardé.

Comme l’a averti un avis du géant du transport maritime Maersk, «même lorsque le canal est rouvert, les effets d’entraînement sur la capacité et l’équipement mondiaux sont importants», ajoutant que le blocage déclenchera «une série d’autres perturbations et arriérés dans le transport maritime mondial qui pourraient prendre des semaines , peut-être des mois, à démêler.