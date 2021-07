Les “retombées” tendues du prince Charles avec le prince Andrew lors d’un affrontement royal: “Payez-le vous-même” | Royale | Nouvelles

Un commentateur royal a affirmé cette semaine que le prince Charles « agirait plus rapidement » pour adopter une nouvelle approche face aux retombées de la relation du prince Andrew avec le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Andrew a été placé à l’arrière-plan depuis son interview désastreuse avec BBC Newsnight en 2019, et l’animatrice de Royally US Molly Mulshine a résumé la gestion du problème par la famille royale cette semaine. Elle a déclaré: “Comment est-il possible que nous ne puissions pas tenir cette personne responsable alors que nous savons en quelque sorte quel est l’accord?

“C’est très déroutant, je pense que chaque fois que Charles montera sur le trône, nous verrons une certaine fermeture autour de cela, même si ce n’est tout simplement plus jamais vraiment revoir Andrew.”

Charles a assumé un rôle de leader lorsqu’il s’agit de traiter avec Andrew, mais il s’est affronté avec son frère dans le passé.

Des experts royaux ont affirmé plus tôt cette année qu’une rupture s’était produite entre Charles et Andrew en raison des dépenses et de la vie excessive du duc d’York.

Katie Nicholl a déclaré: “Andrew est devenu connu dans les médias sous le nom de” Airmiles Andy “et utiliserait l’hélicoptère royal, non pas pour des engagements royaux mais pour aller jouer au golf en Écosse.”

Dickie Arbiter, ancien attaché de presse de la reine, a ajouté: “Charles était d’avis que si vous voulez jouer avec vous, faites-le séparément de la famille et vous le payez vous-même.”

Les experts ont également discuté du jubilé de diamant de la reine en 2012, lorsque seuls six membres de la famille royale sont apparus sur le balcon du palais de Buckingham.

Étaient présents la reine, le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate Middleton et le prince Harry.

Le prince Andrew et sa famille étaient notamment absents.

Penny Junor a déclaré: “C’est quelque chose qu’Andrew a eu du mal à accepter.”

LIRE LA SUITE: La dispute brutale de la princesse Anne avec le prince Charles: “Il a fondu en larmes”

Mme Nicholl a ajouté: “Andrew veut faire partie de ces apparitions et cela entraînera certainement des retombées.”

Des commentateurs royaux ont également affirmé précédemment qu’Andrew était l’enfant préféré de la reine.

Cela a également conduit à des retombées, selon les experts.

Mme Nicholl a déclaré au documentaire de Channel 5 “The Royal Family At War”: “Il y a une vraie tension entre Charles et Andrew. Andrew a une relation très différente avec sa mère et la reine était beaucoup plus impliquée.”

L’ancien majordome de la princesse Diana, Paul Burrell, a ajouté: “Andrew a toujours été le fils préféré de la reine et il n’a jamais rien fait de mal à ses yeux.”

La journaliste Mme Junor a déclaré: “Je pense que la reine a toujours eu un angle mort en ce qui concerne le prince Andrew.”

En mars 2020, il a également été affirmé que Charles empêchait les filles d’Andrew d’avoir des rôles au sein de la famille royale où elles représenteraient la reine.

A NE PAS MANQUER

Le prince William a rejeté la tentative de baiser d’Emma Thompson : “Non, non !” [INSIGHT]

Meghan et Harry dans «l’eau chaude» – L’accord Netflix a mis la reine en colère [ANALYSIS]

La princesse Beatrice a déclenché une dispute entre Andrew et Charles [INSIGHT]

Cette affirmation a été faite par l’expert royal Katie Nicholl, qui a déclaré à True Royalty TV, que le prince Charles avait dit à Béatrice et Eugénie d'”aller le faire par eux-mêmes”.

Mme Nicholl a déclaré: “Ce qui s’est passé avec Béatrice et Eugénie était également problématique parce que leur père voulait qu’ils aient un rôle au sein de la famille royale où ils représentent la reine.

“Eugénie et Béatrice voulaient aider mamie mais elles voulaient aussi avoir du travail.

“Bien sûr, alors vous êtes dans une situation délicate, encore une fois, c’est moitié-moitié.

“C’est Charles qui a fait irruption et a dit au grand dam d’Andrew qu’ils devaient aller s’en sortir tout seuls.

“Béatrice et Eugénie étaient très heureuses de le faire et cela fonctionne mais vous voyez toujours cet effet de recul.

“Donc, lorsque nous payons la facture en tant que contribuables pour les frais de sécurité pour le mariage d’Eugénie, les gens ont demandé pourquoi parce qu’elle n’est pas une royale travaillant à temps plein.”