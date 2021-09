Les retours de MarDevil ! 10z viral

Le diable est finalement arrivé à Marlena, les petits-enfants ont été choqués de découvrir l’histoire de Marlena, tandis que Victor a tenté de faire dérailler Philip et Chloé cette semaine à Salem.

Nos fanatiques de télévision, Jack et Christine, sont rejoints par Kate et nos amis de MyHourglass, un forum de fans de Days of Our Lives pour débattre du retour du diable à Salem après 25 ans, des inquiétudes de Ben à l’idée d’avoir un bébé, du retour de Victor, et bien plus encore !

Après 25 ans, Marlena est à nouveau possédée par le diable. Évaluez votre réaction de 1 (je ne supporte pas cette histoire) à 10 (je ne pourrais pas être plus excité.)

Kate : A 10. Je suis extatique ! J’ai tellement entendu parler de l’histoire de MarDevil, et maintenant c’est en train de se produire ! J’aime aussi penser à quel point les acteurs doivent s’amuser en faisant ce scénario !

Jack: Je oscille entre un 2 et un 3. Cette histoire rapporte des points parce qu’elle n’est pas aussi mauvaise que je le pensais. Cependant, jusqu’à présent, c’est encore une autre histoire de doppelganger, sauf que cette fois, Marlena a les yeux jaunes.

Si Hattie avait à nouveau changé de place avec Marlena, vous n’auriez pas à changer un mot de dialogue. Cette histoire est similaire à celle de l’horrible Steve qui se prend pour Stefano. Dans les deux cas, un appareil de science-fiction est utilisé pour faire quelqu’un, pas lui-même et faire des choses hors de son caractère.

L’histoire de possession originale utilisait beaucoup de théologie catholique et était clairement une histoire du diable. Cela ne comporte rien de tout cela. C’est juste une histoire incontrôlable de Marlena faisant de mauvaises choses, une sorte de version moins bien faite de l’histoire de Melaswen.

Le diable qui attend 25 ans pour reprendre possession de Marlena suggère que les écrivains pensent que le diable n’est que Stefano sous forme d’esprit. Et dire que nous aurions pu avoir une belle et émouvante histoire sur Doug atteint de démence au lieu d’une autre histoire de doppelganger du mois…

Christine : Je lui donne un 7 pour l’instant. Les jours ont été ennuyeux ces derniers temps, et cela anime les choses. Mais je pensais que le diable se parlant à lui-même dans le miroir était un peu trop.

Cependant, j’aime la façon dont cette histoire intègre tout le monde, des acteurs vétérans aux plus jeunes jouant les petits-enfants. Regarder les réactions de Johnny, Allie et Chanel en découvrant que Marlena était en fait possédée par le diable il y a 25 ans était tellement amusant.

Je pense que j’aime encore plus les scènes de réaction que les scènes du diable. Bref, j’ai hâte de voir comment ça va évoluer. Salem avait besoin d’un facteur amusant, et cela utilise pleinement l’histoire folle de Days.

Les inquiétudes de Ben concernant la transmission de ses « mauvais gènes » à un bébé sont-elles compréhensibles ?

Kate : Oui en fait. Je pense que cela rend Ben et Ciara plus humains. Avoir un problème qui n’est pas l’un d’eux en train d’être kidnappé est une sorte de soulagement.

Bien que craindre de transmettre des gènes meurtriers ne soit pas nécessairement normal, j’aime en savoir plus sur le passé de Ben. Il semble qu’ils soient toujours “le couple parfait”. Donc, c’est bien qu’ils aient un problème un peu normal.

Jack: Si vous laissez de côté le fait qu’en réalité, être un tueur en série n’est pas une maladie mentale traitable qui peut être transmise génétiquement, cela a tout son sens.

Ben a donné de bonnes et solides raisons de ne pas avoir d’enfants pour le moment, notamment en traitant d’abord ces peurs, et Ciara continue de les étiqueter comme des excuses. Elle veut ce qu’elle veut et ne se soucie de rien d’autre.

C’est en soi une bonne raison de ne pas avoir de bébés. Ciara est trop immature et égoïste et ne semble avoir aucune empathie pour Ben.

Christine : Cela ressemblait presque à une conversation qu’un vrai couple pourrait avoir, eh bien, sans l’ensemble j’étais un ancien tueur en série.

Mais les couples normaux ne sont pas d’accord sur l’opportunité ou le moment de fonder une famille pour diverses raisons, et ces conversations peuvent être très émouvantes.

Je pense que leurs deux points de vue sont valables. Tant qu’ils continuent à en parler et à chercher des moyens d’aller de l’avant, je suis vraiment d’accord.

Est-il trop tôt pour qu’Abe propose à Paulina ?

Kate : Oui! Ils ne sont ensemble que depuis quoi ? Quelques mois? Et compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées la première fois (et du fait qu’il s’agit de Salem), je doute que cela se termine bien sans une autre bosse sur la route. Ou un détour. Ou un pont tombant dans un lac. On verra.

Jack: C’est tellement hors de caractère pour Abe ! Il est sorti avec Paulina pendant quoi, six mois ? Et ils viennent de rompre à cause d’un problème majeur et se sont remis ensemble il y a moins d’un mois !

Abe est généralement lent et régulier. Alors pourquoi est-il si pressé tout d’un coup ?

Christine : Oui. Comme on l’a dit plus haut, ils ne se connaissent pas depuis très longtemps et viennent juste de se retrouver.

Mais Abe est célibataire depuis longtemps et il ne rajeunit pas. Je peux donc comprendre comment cela pourrait accélérer son emploi du temps pour quelque chose comme ça.

Et si je devais deviner, leur mariage sera mis de côté lorsque le grand secret de Paulina sortira, mais il faudra attendre et voir.

Pourquoi EJ cherche-t-il Alex ? Pourquoi l’argent est-il si important pour lui ?

Kate : Pour être honnête, je n’en suis pas totalement sûr et je n’y ai pas beaucoup réfléchi. Depuis qu’EJ a découvert pour Sami et Lucas, il est devenu vraiment ennuyeux. En plus, j’aime Alex, alors j’espère qu’il ne retournera pas en prison.

Jack: EJ ne cesse de répéter pourquoi l’argent est important pour lui : Sami l’a donné à Alex sans la permission d’EJ. En ce moment, EJ est anti-Sami, donc si elle payait Alex, il ferait n’importe quoi pour récupérer l’argent.

De plus, je soupçonne EJ de penser que soutenir Nicole est un bon moyen de se venger de Sami, car Sami déteste Nicole.

Christine : Je sais qu’EJ est en colère contre Sami, mais son obsession pour cet argent semble étrange, étant donné qu’il vient de racheter une banque entière pour le coller à Gabi.

Ce n’est pas comme si Sami savait ou s’inquiétait qu’il ait repris l’argent à Alex, donc il semble que le seul motif d’EJ est qu’il aime être un tyran.

Victor est de retour après quelques mois d’absence. Y a-t-il quelqu’un d’autre que vous aimeriez voir revenir à l’écran ?

Kate : En fait, je dirais Sarah, mais je ne suis pas sûr de vouloir voir le scénario où cela devient Gwen contre Sarah, donc je ne sais pas trop.

Jack: Comme d’habitude, j’aimerais que JJ revienne. S’il a trouvé et sauvé une Paige pleinement vivante, ce serait encore mieux !

De plus, qu’il s’agisse de possession démoniaque, de démence ou d’une suspicion de crise cardiaque, quelque chose ne va pas avec Doug, il est donc absolument ridicule que Hope n’ait même pas été mentionnée. Elle devrait se précipiter à Salem pour être avec lui et Julie !

Christine: J’attends le retour de Maggie ! Elle me manque et Victor ensemble. Et si Maggie revient, ils devront s’occuper du fait que Sarah a disparu depuis des mois.

J’apprécie en quelque sorte Alex et Gwen ensemble. Ils ont cette ambiance d’âmes blessées, mais Sarah est l’amour de la vie d’Alex, et il doit aller la sauver.

Philip sait maintenant qu’il a Gabi, Jake et Brady comment l’avoir. Comment espérez-vous qu’il gère cela?

Kate : Même si je ne sais pas pourquoi Gabi et Jake veulent l’avoir ou d’où vient cette histoire, je voulais en quelque sorte que ça marche pour Gabi.

C’est drôle de voir Gabi et Jake faire leurs plans d’affaires ! Le truc, c’est que je n’ai aucune idée de ce que Phillip va faire, mais ça m’intéresse de le découvrir !

Jack: J’espère que Philip fera équipe avec Ava pour éliminer Gabi et Jake, ce qui semble déjà se produire. Ce serait un changement de rythme rafraîchissant si lui et Brady travaillaient également ensemble, au lieu d’être à la gorge l’un de l’autre.

Christine : Philippe a besoin d’une victoire. Gabi s’en prendre à Philip n’avait aucun sens, alors j’aimerais voir Philip et Ava descendre Gabi et Jake.

Cela ne me dérangerait pas non plus que Victor se moque de Gabi pour être si délirant qu’elle pense qu’il l’aurait mise elle ou Jake en charge de Titan. Comme Jack l’a dit ci-dessus, cela ne me dérangerait pas que Brady et Philip travaillent ensemble, mais je me soucie si peu de Brady en ce moment que cela n’a presque pas d’importance.

Qu’est-ce qui vous a le plus déçu cette semaine à Salem ?

Kate : Abigail est de retour. J’en ai tellement marre d’Abigail ! Elle est toujours la friandise des chaussures, et c’est devenu tellement ennuyeux ! Cependant, je suis curieux de savoir où vont certaines intrigues maintenant qu’Abigail est de retour.

Jack: Trois jours de cette histoire de possession étaient plus que suffisants. Il y a trop de gens qui en parlent et y pensent. C’était particulièrement stupide que John n’ait aucune idée que quelque chose n’allait pas tout en étant paranoïaque à propos du diable possédant à nouveau Marlena.

Aussi, j’ai trouvé le comportement de Johnny avec Chanel odieux. J’aime généralement Johnny, et je l’aime bien lui et Chanel en tant que couple, mais il était extrêmement inconsidéré.

Si j’avais un rendez-vous avec quelqu’un qui insistait pour que je regarde un film dont j’avais demandé à être éteint trois fois, il n’y aurait jamais un autre rendez-vous.

C’est une chose pour Johnny d’être passionné de cinéma et de vouloir parler de la façon dont ses réalisateurs préférés ont réussi, mais c’en est une autre de torturer son rendez-vous avec un film qui la bouleverse clairement !

Ciara n’était pas beaucoup mieux avec son refus de considérer même le point de vue de Ben parce qu’elle veut avoir un bébé.

Christine : Gabi et Jake bondissant d’une maison à l’autre semblaient idiots, tout comme le diable se parlant à lui-même dans le miroir. Mais dans l’ensemble, je n’ai pas été déçu de grand-chose cette semaine à Salem.

Quelle était votre citation, scène ou histoire préférée cette semaine sur Days of Our Lives ?

Kate : J’ai adoré les scènes où Jonny et Ally ont découvert ce qui s’était passé avec Marlena il y a toutes ces années. J’ai aussi beaucoup aimé Chanel regarder L’Exorciste pour la première fois. Hyper drôle !

Jack: J’ai apprécié Abe et Paulina passer du temps avec Steve et Kayla. J’aime toujours les réactions de Paulina lorsqu’elle apprend des choses folles qui se sont passées à Salem avant qu’elle n’arrive là-bas, et sa réponse à l’apprentissage de Marlena était possédée avant était excellente.

J’ai aussi aimé la date de Philip et Chloé et Philip plantant le jeune arbre comme symbole de recommencer.

Christine : Je suis tellement content que Victor soit de retour ! Même quand il est odieux, je l’aime toujours, et il m’a fait rire avec cette citation de Days of Our Lives…

Chloé : Mais je suis assez bien pour Brady ?

Victor : Eh bien, malheureusement, Kristen a placé la barre assez bas pour Brady si bas que même vous pouvez ramper dessus.

C’était aussi formidable d’entendre enfin Chloé défendre Philip. Pour la première fois, je suis convaincu qu’elle est aussi investie dans cette romance que Philip l’est.

Je suis ravi que Jack et Alex soient à nouveau amis. C’est l’une de mes amitiés préférées à Salem.

Et Johnny, Allie et Chanel chancelant de découvrir Marlena et le diable ont été quelques-unes de mes scènes préférées toute la semaine.

C'est maintenant à votre tour, fans de Days of Our Lives !

Et puis consultez la critique de Days of Our Lives de Jack Ori ici à TV Fanatic.

C. Orlando est un écrivain fanatique de la télévision. Suivez-la sur Twitter.