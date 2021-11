Les retraités britanniques font face à un hiver paralysant alors que les factures de carburant des plus de 75 ans montent en flèche | Royaume-Uni | Nouvelles

Les ménages dépensent en moyenne 10 £ par personne pour une semaine d’énergie, mais cela monte à 14 £ pour les ménages de 65 à 74 ans et à 16 £ pour ceux de 75 ans et plus.

La chancelière fantôme Rachel Reeves a répondu à la recherche travailliste en faisant pression pour une réduction de la TVA sur les factures d’énergie nationales.

Age UK a appelé les retraités à ne pas éteindre ou baisser leur chauffage, mais à contacter l’association caritative pour voir s’ils ont droit à une aide financière telle qu’un crédit de pension, qui peut ouvrir la porte à d’autres aides, notamment des paiements par temps froid.

Mme Reeves, du parti travailliste, a déclaré: «Avec la hausse des prix, des millions de personnes ressentent le pincement et nos entreprises subissent une pression croissante. Les travaillistes réduiraient immédiatement la TVA sur les factures d’énergie nationales pendant six mois pour alléger le fardeau des ménages avant un hiver difficile.

«Étant donné qu’ils viennent de charger les travailleurs du plus gros fardeau fiscal depuis 70 ans, ce gouvernement conservateur devrait prendre le contrôle et s’attaquer à cette crise – mais au lieu de cela, ils continuent de rester les bras croisés, nous piégeant dans une économie à forte croissance et à faible croissance. . «

Caroline Abrahams d’Age UK, a déclaré : « De nombreuses personnes âgées, en particulier celles à faible revenu fixe, se sentent sans aucun doute extrêmement anxieuses à l’idée d’une flambée des coûts de l’énergie dans les mois à venir. Plus d’un million de ménages plus âgés vivent déjà dans la précarité énergétique et la flambée des prix de l’énergie devrait certainement augmenter considérablement ce nombre d’ici le printemps.

« Les personnes âgées ont généralement besoin d’avoir le chauffage allumé plus longtemps et à une température plus élevée que les groupes d’âge plus jeunes, car elles ressentent davantage le froid et courent un plus grand risque de maladies liées au froid. Nous craignons vraiment que la perspective de factures d’énergie vertigineuses décourage certaines personnes âgées d’essayer même de garder leur maison suffisamment chaude cet hiver. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « La protection des consommateurs est notre priorité absolue, c’est pourquoi [the] Le plafonnement des prix de l’énergie restera en place, protégeant des millions de clients de la hausse des prix mondiaux du gaz et permettant aux ménages d’économiser jusqu’à 100 £ par an. Nous soutenons davantage les ménages vulnérables, y compris les personnes âgées, par le biais d’initiatives telles que le Warm Home Discount, qui est porté à 150 £ et étendu pour couvrir 750 000 ménages supplémentaires, les paiements de carburant d’hiver et les paiements par temps froid. »

La ligne de conseil d’Age UK peut être contactée au 0800 169 6565.