Les retraites démocrates se poursuivent avec l’annonce d’un autre membre de longue date

Dans la perspective des mi-mandats de 2018 pendant le mandat du président de l’époque, Donald Trump, une série de départs à la retraite républicains ont probablement conduit les démocrates à reprendre le contrôle de la Chambre.

Et tandis qu’historiquement, le parti à la Maison Blanche a tendance à perdre des membres du Congrès à mi-parcours, beaucoup de ces républicains ont probablement lu les feuilles de thé et ont senti que leur parti était destiné au statut de minorité.

Si tel était le cas en 2018, il semble maintenant que les démocrates ressentent un bilan politique similaire en novembre prochain, alors que bon nombre des membres les plus anciens du parti dans ce qui semblent être des districts très sûrs se dirigent vers les sorties.

REGARDER EN DIRECT: La membre du Congrès Eddie Bernice Johnson fait une annonce sur son avenir https://t.co/q7hVH8kD1E – NBC DFW (@NBCDFW) 20 novembre 2021

Cette liste comprend désormais la représentante Eddie Bernice Johnson du Texas, la plus ancienne membre de la Chambre des représentants de l’État, qui a annoncé samedi son intention de se retirer du Congrès.

« Il n’y a rien de plus satisfaisant pour un élu que des personnes de caractère et d’accomplissement réels plaident pour que vous vous présentiez à nouveau aux élections », a noté Johnson lors d’une conférence de presse tenue à l’église épiscopale chrétienne méthodiste de Kirkwood Temple.

Alors qu’elle avait précédemment annoncé qu’elle démissionnerait après le 117e Congrès, le fait que d’autres membres de son parti renflouent trop l’a probablement rendue plus à l’aise avec sa décision. Ou son âge : 85 ans.

Le Daily Caller a noté :

Elle a été élue pour la première fois au Congrès en 1993 et ​​a également siégé à la législature de l’État du Texas et à l’administration Carter. À 85 ans, Johnson est le deuxième membre le plus âgé de la Chambre et le plus ancien démocrate.

Johnson a été la première infirmière élue au Congrès et est devenue la première femme afro-américaine à présider le comité de la Chambre sur la science, l’espace et la technologie en 2019. Elle a également été la première chef afro-américaine des soins infirmiers psychiatriques au Dallas Centre médical des anciens combattants.

« J’ai fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, mais à partir de janvier de l’année prochaine, je démissionnerai, je prendrai ma retraite et je recommanderai à qui je pense qu’il est préférable de me suivre », a-t-elle déclaré. notant en outre qu’elle cherchera une candidate à soutenir, mais a refusé de soutenir qui que ce soit lors de la conférence de presse.

« J’ai été aimé, gardé proche et gardé le contact. J’ai une famille aimante qui me soutient », a-t-elle ajouté, flanquée de sa famille élargie, dont trois arrière-petits-enfants. « Ce n’est pas seulement un titre, c’est un travail. »

« Je voulais livrer. J’ai pensé au quartier et à tous les besoins qu’il avait.

Le DC a ajouté: «Johnson est le seizième démocrate de la Chambre à refuser de se présenter à une réélection en 2022, et le dixième à se retirer complètement de ses fonctions électives. Les démocrates devraient conserver son siège du sud de Dallas, qu’elle a remporté par 59 points en 2020. Johnson est également le deuxième président du comité à prendre sa retraite, après le représentant du Kentucky John Yarmuth du comité bancaire.

Le Brief conservateur a rapporté plus loin :

Le représentant démocrate John Yarmuth a annoncé mardi qu’il ne briguerait pas sa réélection après avoir passé treize ans au Congrès et être devenu l’un des libéraux les plus puissants de Washington DC.

L’annonce de Yarmuth est un coup dur pour les démocrates qui détiennent une faible majorité à la chambre et doivent désormais présenter un nouveau candidat pour son siège à la Chambre des États-Unis.

« À vrai dire, je ne m’attendais pas à être au Congrès aussi longtemps. J’ai toujours dit que je ne pouvais pas imaginer être ici plus de 10 ans », a-t-il déclaré dans une vidéo annonçant sa retraite.

Cela a été un voyage incroyable depuis ma première campagne en 2006 jusqu’à maintenant. Je continuerai à me battre pour Louisville à Washington pendant encore 15 mois, puis je me retirerai du Congrès. J’aurai beaucoup plus à dire dans les mois à venir mais voici ce que je veux que vous sachiez : pic.twitter.com/MXFmWrSTYv – Représentant John Yarmuth (@RepJohnYarmuth) 12 octobre 2021

« Après chaque élection, on m’a demandé combien de temps j’avais l’intention de servir, et je n’ai jamais eu de réponse. Aujourd’hui, je le fais. Ce mandat sera mon dernier.