Les retraités prêts pour un « triomphe caché massif » – un nouveau plan prévoit une augmentation de 2,8 milliards de livres sterling pour les retraites | Politique | Des nouvelles

L’arrière-ban Richard Holden devrait déposer aux Communes un projet de loi d’initiative parlementaire visant à élargir l’affiliation automatique à la retraite professionnelle à tous les adultes occupant un emploi à temps plein ou à temps partiel. Sa proposition fait suite à un rapport de groupe de réflexion estimant qu’un montant supplémentaire de 2,8 milliards de livres sterling pourrait être économisé dans des caisses de retraite à travers le Royaume-Uni dans le cadre de cette décision.

Le député de North West Durham a déclaré: «L’inscription automatique a été l’un des triomphes cachés massifs de la dernière décennie au Royaume-Uni.

«Mais malheureusement, des millions de Britanniques qui travaillent dur n’en bénéficient pas parce qu’ils ont moins de 22 ans ou qu’ils ne travaillent tout simplement pas assez d’heures. Je veux changer cela.

«En 2017, le gouvernement a déclaré qu’il envisagerait d’étendre l’inscription automatique d’ici le milieu des années 2020, mais pour atteindre ces dates, nous avons besoin d’une législation maintenant pour y arriver et laisser le temps aux entreprises d’introduire progressivement ces changements importants. C’est ce que fera mon Bill.

« Rien ne pourrait montrer une intention plus claire d’améliorer à long terme que de veiller à ce que tous ceux qui travaillent dur verront une retraite plus sûre et plus sûre et j’espère que le gouvernement soutiendra ma campagne d’action maintenant. »

Un rapport du groupe de réflexion Onward publié aujourd’hui montre que l’extension de l’inscription automatique aux pensions à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, y compris les travailleurs à temps partiel, ajouterait environ 2,77 milliards de livres sterling à l’épargne-retraite des travailleurs britanniques.

Le rapport estime que la proportion d’employés épargnant pour leur retraite est passée de 46,5 % à 77,6 % depuis l’introduction de l’auto-inscription au régime de retraite en 2012 sous la coalition de David Cameron.

En vertu des règles actuelles, l’inscription automatique est limitée aux travailleurs âgés de plus de 22 ans qui gagnent plus de 10 000 £ par an.

Les travailleurs à temps partiel inférieurs au seuil de rémunération sont exclus, ainsi que les jeunes travailleurs, y compris les apprentis.

Le rapport d’Onward soutient que l’extension de l’inscription automatique aiderait à fournir une sécurité à long terme à des millions de personnes supplémentaires, à niveler leur retraite et à fournir un flux constant de capital d’investissement à long terme aux entreprises britanniques.

Environ 57,8% des travailleurs à temps partiel cotisent actuellement à une pension, contre 86,4% des travailleurs à temps plein.

Les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’avoir un travail à temps partiel et d’avoir plusieurs emplois à temps partiel et sont plus susceptibles de perdre des opportunités d’épargne-retraite.

Le rapport d’Onward soutient que le changement proposé réduirait considérablement l’écart entre l’épargne-retraite des hommes et celle des femmes.

Le groupe de réflexion fait valoir que les propositions renforceraient également l’ambition de Boris Johnson de « mettre à niveau » le pays en répandant la prospérité dans des régions auparavant négligées où les revenus sont bien inférieurs à ceux de Londres et du Sud-Est.

Les circonscriptions qui pourraient bénéficier de manière significative à la main-d’œuvre locale incluent Mansfield dans le Nottinghamshire, Workington dans le Cumbria et Hyndburn dans le Lancashire, selon le rapport.

Il estime qu’un employé travaillant actuellement à temps partiel dans deux emplois, chacun payant 190 £/semaine verrait son pot de retraite tripler au cours de sa vie à près de 300 000 £ dans le cadre du régime proposé.

Le directeur d’Onward, Will Tanner, a déclaré: «Étendre l’inscription automatique à tout le monde permettrait d’atteindre deux des objectifs clés du gouvernement d’un seul coup.

«Cela augmenterait massivement les taux d’épargne de certains des groupes les moins nantis de la société et libérerait des milliards de capitaux à déployer pour niveler et stimuler la croissance.

« Mieux encore, il s’agit d’un système simple et bien compris qui existe déjà, ce qui signifie que la réforme serait sans controverse et facile à réaliser.

« Le gouvernement a déjà indiqué qu’il examinerait cela ; il est temps de tenir ces promesses.

Le projet de loi de M. Holden visant à élargir l’inscription automatique aux pensions est soutenu par 11 autres députés conservateurs. Il devrait passer à la prochaine étape parlementaire aujourd’hui, mais a besoin du soutien du gouvernement pour avoir le moindre espoir d’atteindre le recueil de lois.