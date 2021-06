Les retraites triple verrouillage attaquées – Rishi Sunak exhorté à ne pas nuire aux OAP | Politique | Nouvelles

in

Ils sont en ligne pour le coup de pouce car la crise devrait fausser la façon dont toute augmentation est calculée, à la suite d’une forte hausse des revenus moyens. Mais l’ancien ministre des Pensions, Sir Steve Webb, a déclaré que même une compression d’un an sur leurs revenus serait “totalement inacceptable”.

Des groupes de personnes âgées ont affirmé que la pension de l’État était l’une des pires au monde et que le coût de la vie avait augmenté pendant la pandémie.

Les 10 £ supplémentaires par semaine ajouteraient 4 milliards de £ par an aux bons du Trésor.

Les responsables seraient en train d’examiner les moyens de suspendre la garantie de pension à triple verrouillage pendant un an pour échapper à la facture.

Des initiés du Trésor ont déclaré qu’ils “ne reconnaissaient pas” les réclamations et ont ajouté que la promesse de pension reste la politique du gouvernement.

Mais Sir Steve a déclaré que M. Sunak “cherchera sans aucun doute des alternatives à une forte augmentation des retraites”. Il a ajouté: “Même après une décennie de triple verrouillage, nous avons toujours l’une des pensions d’État les plus basses du monde développé et elle n’a pas encore atteint un niveau acceptable.”

La promesse du triple verrou garantit que les retraites augmentent chaque année de la plus élevée des trois mesures : croissance moyenne des revenus, inflation ou 2½ pour cent.

Les initiés du gouvernement ont insisté hier sur le fait que cela restait le cas.

Mais des groupes de retraités ont déclaré qu’une menace de compression des paiements enverrait une “onde de peur” à des centaines de milliers de personnes qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts.

Dennis Reed, le directeur de Silver Voices, a déclaré que la perte de la licence de télévision gratuite pour les plus de 75 ans et les prix élevés de l’énergie ainsi que la flambée des factures alimentaires nuisaient à de nombreux seniors.

Il a poursuivi: «Chaque fois que nous entendons des spéculations sur les menaces contre le triple verrouillage, cela envoie une vague de peur parmi les centaines de milliers de retraités qui luttent pour survivre avec la misérable pension d’État du Royaume-Uni.

« La suppression des licences de télévision gratuites, la hausse de l’inflation, les prix élevés de l’énergie et de l’alimentation représentent un mélange toxique pour les seniors en difficulté.

« Personne ne devrait penser à geler le triple verrouillage à la sortie de la pandémie.

« La pension d’État du Royaume-Uni est la 33e en valeur des 33 pays les plus développés du monde et je défie le Premier ministre et la chancelière de survivre pendant une journée avec ce que les retraités reçoivent en une semaine. » Caroline Abrahams, directrice caritative d’Age UK, a averti le gouvernement que la pauvreté des retraités est un problème croissant.

Elle a déclaré: «En raison d’une bizarrerie statistique, le triple verrouillage a un impact potentiel plus important sur le niveau de la pension de l’État cette année que d’habitude, mais nous ne pensons pas que le gouvernement devrait se précipiter pour le suspendre. Après tout, même avec le triple verrouillage, la pension de l’État vaudrait considérablement moins de 10 000 £ par an – à peine une fortune en termes de personne – pourtant elle constitue la plus grande partie du revenu de retraite de la plupart des retraités.

“La pauvreté des retraités a augmenté ces dernières années et dépasse maintenant les deux millions, donc une augmentation de la pension de l’État cette année pourrait commencer à récupérer une partie du terrain financier que de nombreuses personnes âgées ont perdu ces dernières années.”

Annabel James, d’AgeSpace.org, a exhorté le gouvernement à protéger la génération plus âgée après une année difficile : « Le Royaume-Uni a l’une des pensions d’État les plus basses au monde, ce qui continue d’être une préoccupation majeure avec notre population vieillissante.

“La prévision d’une augmentation très spectaculaire des retraites l’année prochaine met évidemment la pression sur le gouvernement pour qu’il envisage une suspension temporaire et trouve un moyen à court terme de protéger les retraites tout en garantissant la reprise de l’économie. Cependant, ils doivent protéger les personnes âgées et leurs retraites pour l’avenir alors que les soins sociaux pour adultes restent un tel foutoir – mis en évidence par la pandémie. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il était « engagé dans le triple verrouillage des retraites. Il existe encore une incertitude importante quant à la trajectoire des gains moyens et quant à l’éventualité d’un pic comme prévu. Notre objectif est d’assurer l’équité tant pour les retraités que pour les contribuables.

Commentaire de Steve Webb

Lorsque le chancelier fixe chaque année le taux de la pension de l’État, il ne peut pas simplement tirer un chiffre du ciel. Il y a deux choses qui limitent sa marge de manœuvre.

La première est la loi du pays qui exige une augmentation annuelle de la pension de l’État au moins en ligne avec la croissance des revenus moyens. Le deuxième est l’engagement manifeste des conservateurs envers la politique du triple verrou.

Cela l’oblige à augmenter la pension en fonction du meilleur des trois nombres – l’augmentation des revenus, l’augmentation des prix ou un plancher de 2½ pour cent.

La raison pour laquelle ce sujet suscite actuellement un tel intérêt est que les chiffres des bénéfices qui sont maintenant publiés montrent des taux de croissance inhabituellement élevés.

Il y a un an, des millions de travailleurs étaient mis en congé et voyaient leurs salaires réduits à 80 pour cent de leur taux normal.

Certains de ces travailleurs ont depuis perdu leur emploi, mais beaucoup d’autres sont maintenant de retour au travail à leur salaire normal. Cela signifie que les revenus ont bondi cette année.

Cette chute et cette flambée des salaires créent un véritable casse-tête pour la chancelière. Chaque pour cent sur la pension de base et la nouvelle pension de l’État ajoute environ 850 millions de livres sterling à la facture des pensions.

S’il prévoyait une augmentation de 2½ pour cent conformément au triple verrouillage, mais qu’il finit par payer 5,6% (le dernier chiffre de croissance des bénéfices), il devra trouver 2,6 milliards de livres sterling supplémentaires.

Et si les chiffres de croissance des revenus finaux sont plus élevés, nous pourrions parler de trouver un montant inattendu de 4 milliards de livres sterling et d’augmenter la nouvelle pension forfaitaire de 10 livres sterling par semaine.

Avec la pression de trouver de l’argent pour le NHS, les services sociaux et les écoles, tout en réduisant les emprunts du gouvernement, la chancelière cherchera sans aucun doute des alternatives à une forte augmentation des retraites.

L’approche la plus probable serait de « truquer » les chiffres des bénéfices pour essayer d’atténuer les pics et les creux artificiels de ces dernières années. Il pourrait le faire en faisant la moyenne des salaires sur deux ans ou en proposant une sorte de chiffre «sous-jacent» de la croissance des salaires.

Mais rien de plus que cela, comme une compression d’un an sur les retraites, serait totalement inacceptable.

Steve Webb est un ancien ministre des retraites aujourd’hui associé chez consultants LCP.