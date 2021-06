Les retraits de crypto-monnaie en USD ne sont plus possibles chez Silvergate Bank

in

Silvergate Bank pourrait avoir mis fin à son association avec l’échange de crypto-monnaie Binance, selon un e-mail du géant de l’échange. Le rapport a révélé que la banque cesserait de traiter les dépôts et les retraits en dollars américains.

L’e-mail circule sur Reddit et Twitter note que les dépôts et les retraits via Silvergate seront suspendus vendredi. L’e-mail ajouté,

Binance a également assuré aux utilisateurs que la plate-forme travaillait pour fournir des solutions USDD alternatives. Cependant, l’échange a refusé de commenter davantage la situation lorsqu’un e-mail de suivi a été envoyé.

Silvergate prend ses distances avec Binance

Binance a présenté l’option de financement Silvergate aux utilisateurs en décembre. Mais on ne sait pas pourquoi Silvergate a décidé de se retirer de l’association. Mais cela pourrait être lié aux problèmes juridiques auxquels Binance est actuellement confrontée. Selon un récent rapport de Bloomberg, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’Internal Revenue Service et le ministère américain de la Justice enquêtent sur Binance. Cependant, aucune des autorités n’a allégué d’actes répréhensibles au cours de leur enquête.

Une autre raison pourrait être la récente association de la banque avec le projet stablecoin de Facebook Diem. La banque californienne est l’émetteur exclusif du stablecoin de Diem. En conséquence, il pourrait chercher à se démarquer de Binance à la suite de ses récents problèmes réglementaires.

Certains utilisateurs de Binance ont fait part de leurs inquiétudes concernant le développement, en particulier ceux qui utilisent activement Silverback pour les dépôts et les retraits en monnaie fiduciaire. Certains se sont également plaints que leur demande de retrait soit bloquée depuis plusieurs jours.

D’autres utilisateurs se sont également plaints dans divers messages qu’ils n’avaient pas été en mesure de retirer de l’argent en dollars américains ces dernières semaines.

Binance.US n’est pas affecté

La situation semble n’avoir aucun impact sur les utilisateurs de Binance.US, qui s’adresse exclusivement aux clients basés aux États-Unis, la confirmation est également venue de la succursale américaine de la bourse. “Nous sommes fiers de continuer à travailler avec @SilvergateBank en tant que l’un de nos partenaires bancaires”, a noté l’échange.

