Les retrouvailles “ controversées ” d’Angélica Rivera avec Cynthia Klitbo et Aylín Mujica

“J’ai beaucoup de respect pour Kate et quiconque a ses opinions”, a déclaré Klitbo sur First Hand. “Mais je connais Angelica de très près, j’étais là, j’ai vu ce qu’elle faisait. Elle était chargée d’envoyer (des messages) à nos amis:” Regardez, je fais ça pour les enfants “”, a-t-il expliqué. L’actrice a assuré qu’Angelica n’avait jamais rendu public ses actions. “Les gens en savent très peu sur le travail qu’Angelica a fait”, at-il ajouté.

Sofía Castro et Angélica Rivera. (Instagram / Sofia Castro)

Pour sa part, Aylín Mujica a déclaré que lors des enregistrements de La Dueña, il avait eu des frictions avec «La Gaviota». «Je la connais depuis 1994, lorsque nous avons eu notre période difficile lorsque nous enregistrions ce feuilleton à cette époque», a-t-elle déclaré à l’émission Suelta la sopa.

Elle a même dit qu’elle serait le protagoniste de l’histoire, mais comme Francisco Gattorno n’était pas mexicain, la production a décidé que le protagoniste ne devait pas être également un étranger. “Alors ils lui ont donné le personnage très bien donné parce que la vérité est qu’elle a mangé le roman, elle était un grand personnage et puis dans l’un de ceux-là, elle a commencé à m’attraper comme de la colère et de la jalousie parce que j’avais les cheveux de la même couleur qu’elle” a rappelé le Cubain.

«Un jour, il m’a touché dans le vestiaire et m’a dit: ‘Sais-tu que tu as les mêmes cheveux que moi?’ Et moi ‘Oh je suis désolé’. Et à ce moment-là, il m’a fait une grande faveur parce que Fabiola son personnage) est devenu célèbre avec des lunettes et des nattes », a déclaré Mujica.

On a émis l’hypothèse qu’Angélica Rivera prépare son retour au théâtre après presque 14 ans d’absence des feuilletons, après son mariage avec l’ancien président Enrique Peña Nieto. Selon les déclarations de sa fille Sofía Castro, Angélica souhaite reprendre sa carrière et a déjà reçu des propositions d’emploi.