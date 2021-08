Les retrouvailles de Benitez sont probables alors qu’Everton et Southampton apprennent le prix du milieu de terrain

in

Everton a été informé du prix à payer s’il veut conclure un accord pour signer le milieu de terrain de Newcastle United Sean Longstaff cet été.

Les caramels ont été lié à un déménagement pour le joueur de 23 ans pour quelques temps. Le chef de Goodison Park, Rafa Benitez, a déjà signé l’un de ses anciens chefs d’accusation en tant que Andros Townsend s’est joint à un transfert gratuit. Et des rapports affirment que le tacticien espagnol espère emprunter à nouveau cette voie avec un mouvement pour Longstaff.

La star née à North Shields a été dans les livres des Magpies toute sa carrière professionnelle. Ayant gravi les échelons des jeunes, sa première sortie senior a eu lieu en décembre 2018.

Il a ensuite disputé 69 apparitions dans toutes les compétitions tout en passant du temps en prêt à Kilmarnock et Blackpool. Mais il n’a commencé que 29 matchs de Premier League au cours des deux dernières saisons et est peut-être prêt à relever un nouveau défi.

Benitez sait ce que le jeune peut faire après avoir travaillé avec lui à Tyneside. Et les Merseysiders ont été informés qu’ils devront débourser 10 millions de livres sterling pour conclure un accord, selon The Mail.

Il devrait rompre son contrat l’été prochain, plaçant tout club acheteur en pole position. On ne sait pas si Everton est prêt à payer cette somme mais ils ont dépensé très peu cet été à ce jour.

Ils ont payé 1,8 million de livres sterling pour signer Demarai Gray du Bayern Leverkusen et les autres recrues ont été des transferts gratuits.

Ensemble junior Longstaff pour la sortie de Newcastle

Southampton a également été liée à Longstaff et peut rivaliser avec Everton pour sa signature. Mais le facteur Benitez est susceptible de donner à Everton l’avantage dans les négociations.

Matty Long bâton, le frère de 21 ans de Sean, a également été lié à une sortie de St James’ Park. Son contrat actuel expirera à la fin de la saison.

Le jeune n’a pas encore fait la percée en noir et blanc et plusieurs clubs tournent autour. Nottingham Forest, Sheffield United et Huddersfield font partie des équipes qui souhaiteraient prêter le milieu de terrain.

Cependant, les patrons de Newcastle veulent qu’il signe une prolongation d’un an avant son départ. Cela les protégera contre l’éventualité qu’il parte pour rien à l’été 2022.

Les sept meilleurs tireurs de coup franc de Premier League : Ronaldo, Beckham, Ward-Prowse…

Il se peut que les deux frères et sœurs soient sur le point de passer à autre chose après avoir fait irruption sur la scène il y a quelques années. Cela n’a pas tout à fait fonctionné comme prévu, mais ils sont tous les deux assez jeunes pour se forger une brillante carrière ailleurs.

LIRE LA SUITE: Everton a de nouveaux rivaux pour l’attaquant allemand “désespéré” de vendre