Les retrouvailles de Chase Stokes et Madelyn Cline se sont poursuivies à l’after-party des PCA

Qu’est-ce qui vient après la fête de la culture pop de 2021? Pourquoi, l’after, bien sûr.

Après avoir célébré les People’s Choice Awards au Barker Hangar à Santa Monica, en Californie. le 7 décembre, plusieurs stars ont fait passer le bon temps en assistant à une soirée sur le toit du Santa Monica Proper Hotel.

Parmi les invités figuraient les acteurs d’Outer Banks, dont Chase pique, Madelyn cline, Madison bailey, Jonathan Daviss et Bourse Carlacia. Après avoir trinqué à la nuit avec quelques coups de feu, Stokes et Cline se sont installés dans une cabine. Selon un témoin oculaire, les co-stars, qui ont récemment rompu après plus d’un an de fréquentation, semblaient avoir une conversation « intime ».

« Le corps de Maddie était totalement transformé en Chase et il a écouté attentivement, et elle a parlé et agité les bras avec animation », a déclaré l’observateur à E! Nouvelles. « Ils avaient l’air très proches et confortables. »

Ce n’est pas la première fois que Cline et Stokes sont aperçus ensemble depuis l’annonce de leur séparation en novembre. Le duo, qui incarne John B. et Sarah Cameron dans Outer Banks, a posé ensemble pour une photo du casting aux PCA plus tôt dans la nuit. Ils ont également été vus traîner à Atlanta pendant le week-end de Thanksgiving, avec une source disant à E! News Cline et Stokes « ne sont que des amis ».