Les retrouvailles de Daniel et Ali dans Cobra Kai

Dans le film « The Karate Kid » de 1984, l’objet d’affection de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) est Ali Mills (Elisabeth Shue), peu importe à quel point cela peut bouleverser son ex-petit ami, Johnny Lawrence (William « Billy » Zabka). Cependant, leur histoire d’amour est brève et les adolescents se séparent à cause d’un malentendu impliquant un joueur de football de l’UCLA. Ali et Daniel se retrouvent brièvement dans la troisième saison de « Cobra Kai », qui a débuté le 1er janvier 2021. La scène des retrouvailles peut être vue ci-dessous.

Daniel et Ali se sont rencontrés à nouveau au Encino Oaks Country Club

Dans l’épisode 10 de la saison 3, Ali et Johnny se rendent à la fête de Noël du Encino Oaks Country Club après avoir passé du temps ensemble à Golf ‘N Stuff. Daniel et sa femme, Amanda (Courtney Henggeler) arrivent à la fête. Pendant qu’Amanda cherche une table, son mari se rend au bar pour prendre un verre. Ali apparaît devant son ex-petit ami et il la regarde avec étonnement. Il lui dit qu’il « espérait le rencontrer un jour ». Et il ajoute que « c’est curieux » qu’ils soient dans le country club où Daniel avait dû se faufiler lorsqu’ils sortaient ensemble. Daniel félicite le médecin et l’ancien couple se fond dans une étreinte. Avant que leur conversation ne puisse continuer, Ali appelle Johnny, ignorant que lui et Daniel continuaient d’être rivaux. Après avoir tenu quelques propos passifs-agressifs, la mère de deux enfants se rend compte du ressentiment qui existe encore entre les deux hommes.

Ralph Macchio et William Zabka ont discuté de travailler à nouveau avec Elisabeth Shue en août 2021

Dans une interview d’août 2021 au nom de la Fondation SAG-AFTRA, Ralph Macchio et William « Billy » Zabka ont discuté du travail avec Elisabeth Shue sur la saison 3 de « Cobra Kai ». Zabka a évoqué l’importance pour Johnny de pouvoir renouer avec Ali.

« Le retour d’Ali dans la vie de Johnny était comme si Johnny avait 18 ans. C’était un chagrin, la partie de son cœur qui flottait là-bas. La racine d’une grande partie de ses souffrances », a expliqué l’acteur.

Il a poursuivi en disant que la rupture de Johnny et Ali l’avait amené à développer une peur de l’engagement, en particulier dans sa relation avec Carmen Diaz (Vanessa Rubio).

« Il a Carmen mais c’est hésitant, il n’est pas sûr. Et Ali revient et c’est ce genre de premier coup de cœur rafraîchissant au lycée où elle parvient à rajeunir Johnny », a expliqué l’acteur de 56 ans.

Zabka a également noté qu’Ali « marque la différence entre Daniel et Johnny » au country club, ce qui aide les instructeurs de karaté à mettre fin à leur rivalité.

Macchio a ensuite reconnu que les fans attendaient l’arrivée d’Ali dans « Cobra Kai » depuis la première de la série en 2018.

“La llegada de Elisabeth Shue fue tan, ya sabes — lo estás esperando, ya sabes, esperando que suceda, por lo que existe este primer ‘Guau ey mira lo que están haciendo, esto es una locura, quién hubiese pensado que estarían aquí alguna fois’. Donc nous avons eu ça et puis dès que vous lisez le dialogue et que vous vous regardez dans les yeux, il y a un – je ne sais pas, une âme sœur, j’essaie de trouver comment le décrire, il y a quelque chose d’unique, » dit Macchio.

La quatrième saison de « Cobra Kai » fera ses débuts sur Netflix le 31 décembre 2021. Il n’a pas été confirmé si Elisabeth Shue jouera à nouveau Ali la saison prochaine.

