Les retrouvailles de Meghan Markle et du prince Harry avec le prince William et Kate sont improbables | Royal | Nouvelles

L’auteur royal Katie Nicholl a déclaré qu’un retour du soi-disant Fab Four n’était pas probable pour le moment. Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent maintenant en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales, et le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu le surnom avant leur séparation.

Mme Nicholl a déclaré à ET: “Je pense que l’idée de voir ces représailles des Fab Four – Harry et Meghan, William et Kate – est vraiment si loin dans l’avenir.

«C’est presque assez difficile de l’imaginer pour le moment.

“Il s’est passé tellement de choses.

“Il y a tellement de mal de chaque côté.”

Les frères William et Harry – dont le lien paraissait autrefois incassable – ont fait naître l’espoir d’une réconciliation lorsqu’ils ont été vus en train de bavarder après les funérailles du prince Philip le week-end dernier.

C’était la première fois que les frères et sœurs étaient vus ensemble en public depuis Megxit.

Harry s’est rendu en Grande-Bretagne pour la première fois depuis que lui et Meghan ont quitté la famille royale l’année dernière.

Son voyage a également eu lieu des semaines après leur entretien controversé avec Oprah Winfrey, qui a vu les Sussex faire une série de déclarations étonnantes sur la famille royale.

«Je pense que c’était une réunion assez importante et, comme je l’ai dit, c’était la suggestion de Charles.

«William était également là, et Harry était également heureux de l’accepter.

“Et c’était vraiment la première fois que les trois, père et fils, pouvaient se réunir et avoir une réunion privée et informelle.”

Mais l’expert royal a averti que la fracture “ne sera pas résolue en une ou deux réunions de famille”.

Elle a ajouté: “Je pense qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. L’idée que Harry va soudainement revenir à la façon de penser de William, et vice versa, je pense que c’est un moyen de s’en sortir.

“Je pense qu’il doit y avoir plus de conversations, il y a clairement encore beaucoup de souffrance, beaucoup de ressentiment et une certaine méfiance des deux côtés.”

Les frères devraient à nouveau être réunis en juillet pour le dévoilement d’une statue dédiée à leur défunte mère, la princesse Diana.

Mme Nicholl a déclaré que l’on espère que la relation entre William et Harry sera “plus forte et dans un meilleur endroit” d’ici là.