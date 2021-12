Les retrouvailles de Meghan Markle et Harry avec Kate Middleton et William « ne se produisent pas de sitôt » | Royale | Des nouvelles

Il y a longtemps eu des spéculations sur le moment où les deux princes et leurs épouses, Kate et Meghan Markle, se réconcilieraient. Les rapports faisant état d’une rupture entre les paires se sont multipliés à la suite de l’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey l’année dernière, dans laquelle le prince Harry a déclaré qu’il y avait « un espace » entre lui et son frère aîné.

Lors d’un voyage en Afrique du Sud en octobre dernier, le prince Harry a déclaré que lui et le prince William étaient sur « des chemins différents pour le moment ».

Mais lorsqu’on l’interroge sur une éventuelle réunion entre les deux couples en 2022, l’auteur royal Penny Junor a déclaré qu’elle « ne peut pas voir cela se produire de si tôt ».

Selon Mme Junor, il n’y a pas « beaucoup de volonté d’améliorer les choses ».

S’adressant à Express.co.uk, l’auteur de ‘The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor’ a déclaré: « Je ne peux pas voir cela se produire de si tôt – je pense que Meghan et Harry ont fait beaucoup de dégâts et ont été incroyablement blessant pour trop de membres de la famille.

« Ils ont frappé tout le monde, y compris la reine, en suggérant que Charles avait été un mauvais parent, mais ce n’était pas de sa faute parce qu’il n’avait pas été bien élevé.

« Tu sais, c’est vraiment grossier.

« Et puis nous avons le livre de Harry qui sort, nous avons cela à attendre avec impatience.

« Je ne vois tout simplement pas pour le moment beaucoup de chances de réconciliation. »

« Je pense que William est aussi assez piraté parce que je veux dire en dehors de tout le reste, Meghan a dit que c’était Kate qui avait fait pleurer Meghan, et je pense que personne ne le croit, mais cela jetait Kate sous le bus et je pense que William trouverait cela très difficile à pardonner. »

Elle a ajouté: « C’est vraiment dommage parce qu’ils étaient autrefois extrêmement proches. »

Cependant, un ami proche de la princesse Diana a suggéré que le duc et la duchesse de Cambridge pourraient planifier une visite à Montecito, où vivent Meghan et Harry, au début de l’année prochaine pour une réunion, ainsi que pour célébrer le 40e anniversaire de Kate.

Lorsqu’on lui a demandé si le duc et la duchesse de Sussex pourraient planifier une telle visite, Stewart Pearce a déclaré à Royally US: « C’est ce que j’ai entendu, absolument.

« Particulièrement vers la mi-janvier, pour célébrer l’émerveillement d’avoir 40 ans – le 40e anniversaire de Kate.

« Et pour que les enfants se rencontrent, soient amicaux et fassent toutes sortes de choses en famille. »

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé en Californie en janvier 2020, avant de se retirer de leurs fonctions royales en mars 2021.

Le prince Harry n’est retourné au Royaume-Uni que deux fois depuis le déménagement, aucune fois avec sa femme et ses enfants.