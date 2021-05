Les retrouvailles de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross après 17 ans – The Chihuahua News – Entre les lignes

Dix-sept ans après leurs adieux, les six stars de “Friends” se retrouvent dans un programme spécial qui présente HBO Max ce jeudi et qui mêle des moments de grande nostalgie et d’émotion pour les fans, avec quelques sections de remplissage et des invités qui ont très peu à voir avec les séries.

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross. Ces six noms sont l’histoire de la télévision grâce au lien délicieux avec la comédie présenté par Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer.

Avec dix saisons à succès et 236 épisodes en tout, “Friends” a présenté les mésaventures et les folies d’un groupe de New-Yorkais sur les écrans du monde entier.

Tout ce que «Friends» a touché est devenu une icône mondiale, du titre avec «Je serai là pour toi» des Rembrandts, au canapé du café où ces six amis traînaient.

Le spécial «Friends: The Reunion» fait précisément appel à cet énorme phénomène, qui n’est pas un chapitre fictif mais un programme rétrospectif qui combine des interviews de James Corden, des jeux conçus pour les fans de la série, des recréations de scènes célèbres, des moments intimes entre les six acteurs et quelques invités en dehors de cette comédie et dont la signature est difficile à expliquer ici.

LARMES ET SOUVENIRS

«Eh bien, où est la boîte à mouchoirs?

C’est ainsi qu’Aniston résume, au début du programme, le contenu émotionnel élevé, les larmes et les souvenirs sur lesquels “Friends: The Reunion” est basé.

L’un des moments les plus émouvants se produit au début, lorsque les six acteurs entrent dans les studios Warner Bros. où la série a été filmée en silence et seuls.

L’appartement de Rachel et Monica, le café Central Perk et l’appartement de Chandler et Joey, tous lieux incontournables des «Amis», sont les espaces désormais inertes où les six protagonistes se retrouvent entre câlins.

La spéciale vole haut au moment où elle se rapproche des acteurs et oublie tout ce qui est superflu pour souligner une amitié en majuscules qui en a presque fait une famille.

Mais dans ce voyage dans le passé, non seulement les protagonistes et leurs confidences brillent.

Apparaissent également dans “Friends: The Reunion” les créateurs de la série, David Crane et Marta Kauffman, parlant de la gestation et du casting de “Friends”, et d’illustres acteurs de soutien tels que Tom Selleck (Richard dans la série), Maggie Wheeler (Janice) ou James Michael Tyler (Gunther).

RACHEL ET ROSS, VOUS AIMEZ HORS DE L’ÉCRAN?

La relation intermittente entre Rachel (Aniston) et Ross (Schwimmer) était l’un des piliers narratifs de «Friends», mais il semble que l’attirance sentimentale entre les acteurs ne se limitait pas à la fiction.

Comme ils l’ont fait dans la spéciale, Aniston et Schwimmer ont estimé que leur chimie allait bien au-delà de la série de la première saison, mais ils ont détaillé qu’une relation entre eux n’était pas possible car il n’a jamais coïncidé que les deux étaient libres et sans partenaire.

Sur un ton comique, Aniston se souvient avoir dit à Schwimmer qu’il serait dommage que leur premier baiser ne soit pas dans la vraie vie mais à la télévision et devant tout le pays.

“Donc c’était ça. La première fois que nous nous sommes embrassés, c’était à la cafétéria de Central Perk », a précisé l’actrice en soulignant de manière énigmatique qu’à ce moment-là, des sentiments très réels pouvaient se glisser dans la fiction.

LE DUO AVEC LADY GAGA ET LA BLESSURE DE JOEY

Phoebe n’était pas exactement la meilleure chanteuse du monde, mais ses scènes à la guitare avec des chansons comme “Smelly Cat” sont rapidement devenues un succès auprès des téléspectateurs de “Friends”.

Lisa Kudrow revient maintenant pour interpréter cette chanson surréaliste, bien que cette fois un partenaire de haut niveau comme Lady Gaga apparaisse à ses côtés pour l’accompagner dans un duo.

Une autre anecdote, mais bien plus douloureuse, a au centre Matt LeBlanc, qui a rappelé comment il s’était luxé l’épaule en plein tournage d’un chapitre.

Pour les superstitieux, le détail reste que le jour de la blessure a été le seul, selon LeBlanc, dans lequel les six acteurs n’ont pas fait le blason précédent et l’étreinte avec laquelle ils se sont toujours encouragés avant d’entrer dans le plateau.

INVITÉS HORS JEU

Outre la touche humoristique de Lady Gaga avec Lisa Kudrow et des invités pertinents tels que Reese Witherspoon, qui a joué la sœur de Rachel dans la série, “Friends: The Reunion” manque lamentablement de nombreux moments absurdes et apparitions de célébrités avec très peu de justification.

Que peignent le groupe BTS, l’activiste Malala Yousafzai ou l’ex-footballeur David Beckham en hommage à «Friends?

La liste des interventions étranges dans cette spéciale comprend également Justin Bieber, Cara Delevingne ou Cindy Crawford, qui se sont prêtés à être des modèles pour un défilé de fameux «looks» de «Friends» sans rien faire d’autre ni ouvrir la bouche à tout moment.