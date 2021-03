Les retrouvailles du Big 3 de Nets commencent à se faire jour ⋆ .

Les Nets, bien qu’ils aient été la meilleure équipe de la NBA pendant la majeure partie des deux derniers mois, n’ont toujours pas été à leur meilleur. Mais avec les retours attendus de Kevin Durant et Kyrie Irving au cours de la semaine prochaine, ils finiront par se rapprocher des «heures effrayantes» dont James Harden a mis en garde le reste de la ligue.

«C’est tout ce dont il s’agit, les gars se sentent à l’aise, les gars se comprennent. Et nous devrons avoir cet état d’esprit d’essayer de résoudre les problèmes, surtout lorsque Ky reviendra », a déclaré Harden. «J’espère qu’il est de retour cette semaine, ainsi que Kevin.

«Ce sera le même état d’esprit de comprendre, de faire avancer les choses, car je pense qu’il nous reste 25 ou 26 matchs, donc les séries éliminatoires arrivent très bientôt. Le plus vite nous pouvons mettre les gars en bonne santé et sur le sol, nous pouvons le comprendre. Nous pouvons regarder des films et apprendre à la volée car il n’y a vraiment pas de temps de pratique, mieux nous serons. Nous nous attendons à ce que ces gars-là reviennent cette semaine et nous sommes impatients. »

Pour être précis, les Nets (31-15) ont 26 matchs à jouer avant le match à domicile de lundi contre les Timberwolves. Mais ce qui rend le record plus impressionnant – et les Nets encore plus encourageants – c’est qu’il a en grande partie été conçu sans Durant et Irving.

Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving devraient bientôt être réunis.

Bien qu’il ne reste guère plus d’un mois et demi en saison régulière, les Big Three des Nets n’ont eu que 186 minutes et sept départs ensemble. La taille de l’échantillon est petite, mais le record (6-1) est prometteur. Et les victoires qu’ils ont remportées en désavantage numérique ont renforcé la confiance des Nets qu’ils iront bien mieux.

« Définitivement. Je pense que nous avons prouvé que nous pouvons gagner sans Kevin. Nous avons prouvé que nous pouvons parfois gagner sans Kevin et Ky », a déclaré l’entraîneur Steve Nash. «Sachant à quel point ils sont formidables, cela donne aux gars l’assurance que nous ne nous améliorerons que lorsqu’ils reviendront. Mais nous avons la confiance nécessaire pour gagner quand ils ne sont pas ici et ne sont pas disponibles pour jouer.

«Nous avons construit cette confiance et cette confiance au cours de ces dernières, quoi que ce soit maintenant, cinq, six semaines et cela a définitivement ajouté à notre confiance, mais aussi juste à l’énergie du groupe. Nous avons un environnement formidable et les gars aiment vraiment en faire partie et ont prouvé qu’ils ont de la valeur même si lorsque ces gars reviennent, leurs rôles ne sont pas aussi importants. Ils ont fait partie de cette chose. Je pense que cela leur donne un sentiment de récompense, d’espoir et de connectivité. »

Depuis le 10 février, les Nets sont parmi les meilleurs 17-3 de la NBA. Tous ces matchs sauf un ont été joués sans Durant, qui a raté 18 matchs consécutifs avec une tension aux ischio-jambiers et 21 des 22 derniers matchs. Irving n’a pas voyagé lors du récent voyage sur la route de trois matchs en raison d’une question de famille.

Cela n’inclut pas la signature de Blake Griffin, l’émergence de Nic Claxton ou tout ajout éventuel du marché du rachat.

« C’est un stimulant de confiance, la façon dont nous jouons », a déclaré Jeff Green. «Nous avons reçu des contributions de tous ceux qui ont été sur le terrain, et c’est juste un générateur de confiance en soi, sachant que nous pouvons faire confiance au prochain. Et quand Kevin revient, cela ne fait qu’ajouter à la puissance de feu dont nous disposons.

«Cela met simplement les autres équipes à une conscience beaucoup plus élevée de savoir ce que nous avons, le personnel que nous avons et comment ils doivent se préparer si vous voulez nous battre. Nous voulons donc qu’il revienne, nous le voulons en bonne santé, nous avons hâte qu’il revienne. Nous comprenons ce que nous avons et savons que nous avons ce qu’il faut pour gagner des matchs. »

La blessure à la cheville de Landry Shamet n’est pas grave et une source a déclaré au Post qu’il pourrait être prêt à faire son retour.

«Potentiellement», dit Nash. «Nous n’avons pas encore vraiment de rendez-vous, mais il s’améliore et nous l’évaluerons à notre retour à Brooklyn, mais nous allons certainement dans la bonne direction et pas dans le long terme.»