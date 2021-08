Les retrouvailles entre Chiellini et Jordi Alba

08/08/2021 à 23:02 CEST

Ce vendredi n’a fait qu’un mois de l’épisode entre Jordi Alba Oui Chiellini lors du match de demi-finale du Eurocoupe Entrez Espagne et Italie avec le fameux vacile du défenseur central italien au côté de l’équipe espagnole au tirage au sort des tirs au but.

Lors du tirage au sort avant les tirs au but, il y a eu un moment curieux entre les deux capitaines où il y avait plus de rires que de nerfs. Et aujourd’hui, un mois plus tard, les retrouvailles entre les deux joueurs ont eu lieu.

Pendant la pause des trophées Joan gamper Entrez Barça Oui Juventus Il était possible de voir plusieurs joueurs des deux équipes discuter à l’amiable avant de retourner sur le terrain pour jouer la seconde mi-temps. Parmi eux, vous pouviez voir Piquer, à Jordi Alba et Chiellini, qui, en riant, ont parlé, très probablement, du célèbre épisode qui a tant fait parler à l’époque.

Giorgio Chiellini, capitaine de l’équipe italienne a assuré dans le tirage au sort avant les tirs au but de la demi-finale de l’Eurocup, le capitaine espagnol Jordi Alba “avait tort” en décidant de la zone dans laquelle lancer les pénalités maximales et qu’il lui a fait remarquer “en plaisantant”. Sans autre problème, les deux joueurs se sont rencontrés à nouveau et ont renforcé les liens.